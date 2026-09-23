สิงคโปร์เริ่มแล้ว ผู้โดยสารรถบัสเปิดเพลงเสียงดัง-พฤติกรรมรบกวน มีโทษปรับเป็นหมื่น
สิงคโปร์เริ่มแล้ว ผู้โดยสารรถบัสเปิดเพลงเสียงดัง-พฤติกรรมรบกวน มีโทษปรับ 13,000 บาท ขณะที่ความผิดรุนแรง โทษหนักปรับถึงแสน
เมื่อวันที่ 23 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่าประเทศสิงคโปร์ได้เริ่มใช้กฎหมายใหม่ โดยผู้โดยสารที่เปิดเพลงหรือคลิปเสียงดังบนรถบัส วางเท้าบนเก้าอี้ หรือสร้างความสกปรกให้กับรถบัส อาจถูกปรับหนักถึง 13,000 บาท (500 สิงคโปร์ดอลลาร์)
พร้อมกันนี้ผู้ที่กระทำผิดโทษรุนแรง อย่างขัดขวางหรือสร้างอันตรายให้กับผู้ใช้รถบัสหรือในพื้นที่สถานีขนส่ง จะถูกปรับหนักถึง 130,000 บาท (5,000 สิงคโปร์ดอลลาร์) ซึ่งทางการระบุว่ากฎหมายฉบับนี้ถูกใช้เพื่อสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยและประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ
โดยกฎหมายชุดดังกล่าวนั้นไปในทิศทางเดียวกันกับกฎของสถานีรถไฟในสิงคโปร์ ซึ่งก่อนหน้านี้มักจะตกเป็นหน้าที่ของพนักงานรถบัสในการขอให้ผู้โดยสารปฏิบัติตาม แต่จากการประกาศมาตรการชุดใหม่นี้จะทำให้ทางพนักรถบัสสามารถแจ้งความเอาผิดและสามารถลงโทษปรับตามกฎหมายได้
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