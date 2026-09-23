“ไผ่ ลิกค์” ตอบเอง ปมนาฬิกาข้อมือ “ธรรมนัส” ท่ามกลางกระแสย้ายซบข้างรัฐบาล
ไผ่ ลิกค์ ตอบเอง นาฬิกาข้อมือ ธรรมนัส มาจากไหน หลังจากที่มีคนสังเกตว่าเป็นรุ่นเดียวกันกับ อนุทิน ท่ามกลางกระแสย้ายซบข้างรัฐบาล
จากกรณีที่มีชาวเน็ตสังเกตนาฬิกาข้อมือของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ใส่นาฬิกาข้อมือยี่ห้อ Casio รุ่นเดียวกันกับที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยชอบใส่ ท่ามกลางกระแสข่าวว่าจะย้ายข้างซบรัฐบาล จากที่ก่อนหน้านี้ทางพรรคกล้าธรรมแสดงเจตจำนงยื่นออกจากวิปฝ่ายค้านนั้น
ล่าสุด นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม ในฐานะเลขาธิการพรรคกล้าธรรม ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ไม่ใช่นาฬิกามือหนึ่ง พูดสั้นๆถอดจากมือ จบนะครับ”
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