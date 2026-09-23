อาลัย “คุณแม่” ของ “แพรรี่ ไพรวัลย์” เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง หลังรักษานาน 6 ปี
แพรรี่ ไพรวัลย์ แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รัก เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง หลังรักษานาน 6 ปี ท่ามกลางครอบครัวที่รายล้อมด้วยความรัก
แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร อินฟลูเอนเซอร์คนดังได้แจ้งข่าวเศร้าว่า “วันอังคารที่ 22 กันยายน 2569 เวลา 18:34 น. แม่ได้สละธาตุขันธ์กลับคืนสู่ธรรมชาติ
แม่ได้หลับไปอย่างสงบ ท่ามกลางความรักและความอบอุ่นจากครอบครัวและญาติพี่น้อง แม่ หนูภูมิใจมากนะคะ ที่หนูได้เกิดมาเป็นลูกของแม่”
ก่อนจะโพสต์ต่อว่า “คืนนี้นอนอยู่บ้านเราด้วยกันอีกคืนนะคะแม่ หนูอาบน้ำเปลี่ยนชุดสวยๆ ใส่ผ้าถุงลายที่แม่ชอบให้แล้ว ห่มผ้าอุ่นๆ ให้พระช่วยหนุนนำทางไปนะคะ ราตรีสวัสดิ์ตลอดนิจนิรันดร์กาลค่ะแม่”
สำหรับคุณแม่ของแพรรี่นั้น ป่วยเป็นโรคมะเร็ง และเข้ารับการรักษานานถึง 6 ปี โดยกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพจะมีขึ้นที่วัดหนองคัน ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 23 ก.ย.-28 ก.ย.
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