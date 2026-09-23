ตำรวจกางข้อกฎหมาย หลังหนุ่มนักศึกษาเผลอทิ้งไอโฟนลงถัง ก่อนชายเรร่อนเก็บได้
ตำรวจกางข้อกฎหมาย หลังหนุ่มนักศึกษาเผลอทิ้งไอโฟนลงถัง ก่อนชายเรร่อนเก็บได้ เข้าข่ายลักทัพย์ แต่ต้องดูที่เจตนาด้วย
จากกรณีนักศึกษาหนุ่มวัย 19 ปี เผลอทิ้งโทรศัพท์ไอโฟน 13 ลงในถังขยะตนนำถุงขยะไปทิ้ง เมื่อกลับมาที่หอแล้วหามือถือไม่เจอจึงโทรศัพท์เข้ามือของตนเอง ซึ่งครั้งแรกโทรติด แต่เมื่อโทรอีกครั้งก็ไม่ติดแล้วจึงให้เพื่อนช่วยติดตามว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใด
หลังจากติดตามก็พบว่าไอโฟน 13 อยู่ที่ตลาดจึงรีบตามมาดู พบว่าคนเร่ร่อนซึ่งเป็น LGBTQ อายุ 39 ปีเป็นคนเก็บได้ ปิดมือถือ ถอดซิม และเตรียมนำไปขาย เมื่อเห็นภาพตนเองทำให้เขาโกรธมากจึงด่าทอไป ตอนแรกยอมรับว่าต้องการดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่หลังจากมาถึงโรงพักแล้วก็ไม่ได้ดำเนินคดีใดๆ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พ.ต.ท.ดิษฐวัฒน์ ถาวรสินพงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน) หน.งานสอบสวน สภ.เมือง อุดรธานี ให้สัมภาษณ์ถึงข้อกฎหมายในประเด็นดังกล่าวว่า โดยหลักทั่วไป ถ้าเก็บทรัพย์สินของผู้อื่นที่หล่นหายได้ ถ้าเจ้าตัวยังไม่ตามหา ผ่านไปนานถึงตามเจอโดยหลักแล้วก็จะมีความผิดฐาน “ยักยอก”
แต่ถ้าผู้เสียหายเขาติดตามหรือตามหาเร็วจนไปเจอ คนที่เอาไปเข้าข่ายฐาน “ลักทรัพย์” ตามฎีกาที่วางไว้ ซึ่งจากกรณีเคสนี้คนร่ร่อนเก็บโทรศัพท์ได้ในถังขยะ เจตนาของผู้เสียหายคือเจ้าของโทรศัพท์ติดตามหาหรือไม่ ซึ่งเท่าที่ทราบ ไม่ถึง 10 นาทีเจ้าของก็ตามหาไอโฟนตนเอง
ซึ่งเรื่องนี้คนเร่ร่อนถือว่ามีเจตนาลักทรัพย์แม้ผู้เสียหายจะเผลอหรือหลงลืมทิ้งในถังขยะก็ตาม เมื่อเจ้าของยังติดตามอยู่ถือเป็นคดีเป็นอาญาแผ่นดินเพราะเจ้าของประสงค์แจ้งความก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ ก็จะเข้าข่ายความผิดฐาน “ลักทรัพย์” แต่เคสนี้ทราบว่าผู้เสียหายไม่ประสงค์ดำเนินคดี
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