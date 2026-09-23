น้า-ยาย “แบงค์ เลสเตอร์” ขอบคุณ “กันจอมพลัง-ธรรมนัส” ให้เงินช่วยเหลือทุกเดือน
น้า-ยาย “แบงค์ เลสเตอร์” ขอบคุณ “กันจอมพลัง-ธรรมนัส” ให้เงินช่วยเหลือทุกเดือน เผย เบิร์ด วันว่างว่างให้ครั้งเดียว แล้วหายไปเลย
จากกรณีที่ แบงค์ เลสเตอร์ หรือชื่อจริง นายธนาคาร คันธี อินฟลูเอนเซอร์คนดัง เสียชีวิต โดยเจ้าตัวถูกจ้างให้ดื่มเหล้า 1 แบน แลกกับเงิน 30,000 บาท จนสุดท้ายระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนนำไปสู่การเสียชีวิต เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2567 ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในช่วงเวลาดังกล่าว ตามที่เคยมีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นาย พันธุ์เทพ สังข์ฤทธิ์ น้า และ นาง พรทิพย์ สังข์ฤทธิ์ ยายของแบงค์ เลสเตอร์ ได้อัดคลิปขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในวันนี้ โดยระบุว่า “ขอบคุณธรรมนัส กันจอมพลัง และพี่เอ็มที่ส่งเงินให้ทุกๆ เดือน ท่านธรรมนัสยังส่งเงินให้เดือนละ 6,000 บาท เอ็ม เอกชาติ เดือนละ 10,000 บาท แต่เบิร์ดวันว่างว่างให้ครั้งเดียว ที่มาเยี่ยมบ้านให้ครั้งเดียว หายหน้าไปเลย แต่สิ่งสำคัญขอขอบคุณคุณกันจอมพลัง ที่ยังสนใจยาย และโทรหาตลอด
นายพันธุ์เทพ หรือ น้าเทพ น้าชายของแบงค์ บอกว่า หลังจากแบงค์ เลสเตอร์เสียชีวิต ก็มีพี่กันจอมพลัง และพี่เอ็ม เอกชาติที่ช่วยครอบครัวมาตลอด 3 ปี โดยท่านธรรมนัสส่งเงินให้เดือนละ 6,000 บาทผ่านมูลนิธิกันจอมพลัง
หากไม่มีพี่กันจอมพลังทวงความยุติธรรมให้แบงค์ เลสเตอร์ ในวันนั้นครอบครัวผมยายเล็กละผม คงไม่มีวันนี้ ตอนนี้ยายและผมมาอยู่ที่อ.บ้านผือ กับพ่อแบงค์ เลสเตอร์สบายดี ยายไม่ลำบากแล้ว ผมก็ยังคุยกับทีมงานพี่กันตลอด แต่ช่วงนี้พี่กันจอมพลังมีปัญหาผมก็ได้แต่ให้กำลังใจสู้ๆ นะพี่”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สลด! แบงค์เลสเตอร์ ช็อกดับ ดื่มเหล้าแลกเงิน 3 หมื่น จนเกินรับไหว
- แฉยับ! เบิร์ด วันว่างๆ รับผิดสัญญายาย “แบงก์ เลสเตอร์” อ้างไม่คิดว่าคลิปยาแนวเป็นคอนเทนต์ขยะ
- พ่อ “แบงค์ เลสเตอร์” ฉะ “เบิร์ด วันว่างว่าง” ผิดคำพูดหวนทำคอนเทนต์ขยะ