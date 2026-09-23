น้า-ยาย “แบงค์ เลสเตอร์” ขอบคุณ “กันจอมพลัง-ธรรมนัส” ให้เงินช่วยเหลือทุกเดือน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 07:46 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 07:46 น.

น้า-ยาย “แบงค์ เลสเตอร์” ขอบคุณ “กันจอมพลัง-ธรรมนัส” ให้เงินช่วยเหลือทุกเดือน เผย เบิร์ด วันว่างว่างให้ครั้งเดียว แล้วหายไปเลย

จากกรณีที่ แบงค์ เลสเตอร์ หรือชื่อจริง นายธนาคาร คันธี อินฟลูเอนเซอร์คนดัง เสียชีวิต โดยเจ้าตัวถูกจ้างให้ดื่มเหล้า 1 แบน แลกกับเงิน 30,000 บาท จนสุดท้ายระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนนำไปสู่การเสียชีวิต เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2567 ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในช่วงเวลาดังกล่าว ตามที่เคยมีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด นาย พันธุ์เทพ สังข์ฤทธิ์ น้า และ นาง พรทิพย์ สังข์ฤทธิ์ ยายของแบงค์ เลสเตอร์ ได้อัดคลิปขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในวันนี้ โดยระบุว่า “ขอบคุณธรรมนัส กันจอมพลัง และพี่เอ็มที่ส่งเงินให้ทุกๆ เดือน ท่านธรรมนัสยังส่งเงินให้เดือนละ 6,000 บาท เอ็ม เอกชาติ เดือนละ 10,000 บาท แต่เบิร์ดวันว่างว่างให้ครั้งเดียว ที่มาเยี่ยมบ้านให้ครั้งเดียว หายหน้าไปเลย แต่สิ่งสำคัญขอขอบคุณคุณกันจอมพลัง ที่ยังสนใจยาย และโทรหาตลอด

โฆษณา

นายพันธุ์เทพ หรือ น้าเทพ น้าชายของแบงค์ บอกว่า หลังจากแบงค์ เลสเตอร์เสียชีวิต ก็มีพี่กันจอมพลัง และพี่เอ็ม เอกชาติที่ช่วยครอบครัวมาตลอด 3 ปี โดยท่านธรรมนัสส่งเงินให้เดือนละ 6,000 บาทผ่านมูลนิธิกันจอมพลัง

หากไม่มีพี่กันจอมพลังทวงความยุติธรรมให้แบงค์ เลสเตอร์ ในวันนั้นครอบครัวผมยายเล็กละผม คงไม่มีวันนี้ ตอนนี้ยายและผมมาอยู่ที่อ.บ้านผือ กับพ่อแบงค์ เลสเตอร์สบายดี ยายไม่ลำบากแล้ว ผมก็ยังคุยกับทีมงานพี่กันตลอด แต่ช่วงนี้พี่กันจอมพลังมีปัญหาผมก็ได้แต่ให้กำลังใจสู้ๆ นะพี่”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ก.ย. 2569 07:46 น.| อัปเดต: 23 ก.ย. 2569 07:46 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ย้อน 5 แชมป์ AGT โชว์แบบไหนคว้าชัย ก่อนส่งใจเชียร์ “เนเน่ รอยัล” คว้าฝันบนเวทีโลก

ย้อน 5 แชมป์ AGT โชว์แบบไหนคว้าชัย ก่อนส่งใจเชียร์ “เนเน่ รอยัล” คว้าฝันบนเวทีโลก

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน &quot;แชด กิลเบิร์ต&quot; สิ้นใจอย่างสงบด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง

อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน สิ้นใจอย่างสงบด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569

ครอบครัวแชร์คลิปสุดท้าย อินฟลูโปเกมอนวัย 12 ปี ก่อนเสียชีวิตจากมะเร็งตับอ่อน

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
โคตรเจ๋ง! รวมคอมเมนต์ จากกรรมการหลัง &quot;เนเน่ รอยัล&quot; โชว์สดรอบชิงฯ AGT2026

โคตรเจ๋ง! รวมคอมเมนต์ จากกรรมการหลัง “เนเน่ รอยัล” โชว์สดรอบชิงฯ AGT2026

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ร้านเวดดิ้งกัมพูชาลอกเลียนแบบฉลองพระองค์สีทองในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ข่าว

เคลมอีก! ห้องเสื้อเขมรลอกฉลองพระองค์ พระราชินีสุทิดาฯ อ้างได้แรงบันดาลใจยุค 1890s

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เนเน่ รอยัล” โพสต์ขอบคุณหลังขึ้นแสดงรอบชิง ขอพลังแฟนคลับโหวตถึงแชมป์

3 นาที ที่แล้ว
ย้อน 5 แชมป์ AGT โชว์แบบไหนคว้าชัย ก่อนส่งใจเชียร์ “เนเน่ รอยัล” คว้าฝันบนเวทีโลก บันเทิง

ย้อน 5 แชมป์ AGT โชว์แบบไหนคว้าชัย ก่อนส่งใจเชียร์ “เนเน่ รอยัล” คว้าฝันบนเวทีโลก

11 นาที ที่แล้ว
อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน &quot;แชด กิลเบิร์ต&quot; สิ้นใจอย่างสงบด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง บันเทิง

อาลัย มือกีต้าร์ในตำนาน สิ้นใจอย่างสงบด้วยวัยเพียง 45 ปี หลังมะเร็งลุกลามสมอง

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวแชร์คลิปสุดท้าย อินฟลูโปเกมอนวัย 12 ปี ก่อนเสียชีวิตจากมะเร็งตับอ่อน

16 นาที ที่แล้ว
โคตรเจ๋ง! รวมคอมเมนต์ จากกรรมการหลัง &quot;เนเน่ รอยัล&quot; โชว์สดรอบชิงฯ AGT2026 บันเทิง

โคตรเจ๋ง! รวมคอมเมนต์ จากกรรมการหลัง “เนเน่ รอยัล” โชว์สดรอบชิงฯ AGT2026

19 นาที ที่แล้ว
คลิปย้อนหลัง เนเน่ รอยัล รอบชิง AGT 2026 ร้อง Seven Nation Army มันส์โคตร บันเทิง

คลิปย้อนหลัง เนเน่ รอยัล รอบชิง AGT 2026 ร้อง Seven Nation Army มันส์โคตร

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน เซน” เอือม! บ่นเจอประชาชนเขมรทักมาขอเงินไม่หยุด หาเงินซื้อบ้าน-จักรยานยนต์

44 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ป๋าเต็ด ซูฮก เนเน่ รอยัล ฉีกกรอบเพลงรอบชิง AGT ชี้ 3 แต้มบุญหนุนขึ้นแท่นซูเปอร์สตาร์

48 นาที ที่แล้ว
อาจารย์เบียร์ โพสต์อาลัย แพรรี่ สูญเสียคุณแม่ ข่าว

อ.เบียร์ ส่งกำลังใจให้ ‘แพรรี่ ไพรวัลย์’ สูญเสียคุณแม่อารมย์ โพสต์อาลัยสัจธรรมชีวิต

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมชลประทาน ส่งจดหมายถึง 11 จังหวัด เตรียมรับมือปรับเพิ่มการระบายน้ำ

60 นาที ที่แล้ว
แพรรี่ ไพรวัลย์ แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศล คุณแม่อารมณ์ ณ วัดหนองคัน จ.จันทบุรี บันเทิง

แพรรี่ ไพรวัลย์ แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศล คุณแม่อารมย์ ณ วัดหนองคัน จ.จันทบุรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดตำนานเพลง Seven Nation Army เนเน่ ร้องรอบชิง AGT 2026 จากริฟฟ์ที่เกือบถูกทิ้ง สู่เพลงเชียร์ก้องสนามทั่วโลก เพลง

เปิดตำนานเพลง Seven Nation Army เนเน่ ร้องรอบชิง AGT 2026 จากริฟฟ์ที่เกือบถูกทิ้ง สู่เพลงเชียร์ก้องสนามทั่วโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทย พลัส ต่อเวลา 2 เดือน เงินเหลือ กันยายน ทบได้ไหม การเงิน

รู้แล้ว ไทยช่วยไทย พลัส ต่อเวลา 2 เดือน เงินเหลือ ก.ย. ทบได้ไหม? แนะวิธียืนยันแอปฯ เป๋าตัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 4 เตือนฝนตกหนัก-หนักมากหลายพื้นที่ ช่วง 24-27 ก.ย.69 ข่าว

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 4 เตือนฝนตกหนัก-หนักมากหลายพื้นที่ ช่วง 24-27 ก.ย.69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลออกหมายจับ เจ้าอาวาสวัดดัง พร้อมพวก 3 คน ฝืนคำสั่งศาล บุกรุกป่าสงวนกว่า 754 ไร่ ข่าว

ศาลออกหมายจับ เจ้าอาวาสวัดดัง พร้อมพวก 3 คน ฝืนคำสั่งศาล บุกรุกป่าสงวนกว่า 754 ไร่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยังไม่ตอบกระแสข่าว “พรรคกล้าธรรม” ย้ายซบรัฐบาล บอกตอนนี้อยู่อเมริกา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีโหวต เนเน่ รอยัล AGT 2026 รอบชิง คนไทยโหวตได้ไหม เช็ก 3 ช่องทาง บันเทิง

คนไทยโหวต เนเน่ รอยัล AGT 2026 รอบชิง ได้ไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เพลย์บอย กางสถิติ Gen Z สำเร็จความใคร่ด้วยตนเองน้อยลง 1 ใน 3 ไม่ได้ทำนาน 3 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 23 ก.ย. 69 โปรแกรมแข่งขันและถ่ายทอดสด เวลาไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดยกน้ำหนัก เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยวันนี้ 2 รุ่นชิงเหรียญ ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดยกน้ำหนัก เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยวันนี้ 2 รุ่นชิงเหรียญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่งสองแท่งพร้อมกราฟแท่งเทียนราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 23 ก.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 150 บาท ทองแท่งขาย 68,150 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลยกระดับสกัด “นอมินี” คุมเข้มครบวงจร วางเป็น 1 ใน 9 ภารกิจเร่งด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด แบดมินตัน ไทย พบ อินโดนีเซีย เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ แบดมินตัน

ถ่ายทอดสด แบดมินตัน ไทย พบ อินโดนีเซีย เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สิงคโปร์เริ่มแล้ว ผู้โดยสารรถบัสเปิดเพลงเสียงดัง-พฤติกรรมรบกวน มีโทษปรับเป็นหมื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปกรมอุตุฯ ออกแถลงระวังฝนตกหนักช่วง 23-27 ก.ย. ตรวจจังหวัดไหนโดนบ้าง