ส่งใจให้แม่ “แพรรี่ ไพรวัลย์” นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 17:58 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 18:00 น.
ส่งใจให้แม่ "แพรรี่ ไพรวัลย์" นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา

แฟนคลับส่งกำลังใจล้นหลาม แพรรี่ ไพรวัลย์ เผยภาพครูบาอาจารย์เมตตาสาธยายพระสูตรให้แม่ฟังข้างเตียง หลังรวมตัวลูกหลานกราบขอขมาในวันที่แม่ยังรับรู้ได้

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์ภาพพระสงฆ์นั่งสวดมนต์อยู่ข้างเตียงของคุณแม่ พร้อมระบุข้อความสั้น ๆ ว่า “ครูบาอาจารย์เมตตามาสาธยายพระสูตรให้แม่ฟังค่ะ” เพื่อให้บทสวดทางพระพุทธศาสนาช่วยกล่อมเกลาจิตใจและสร้างพลังใจให้คุณแม่ในยามเจ็บป่วย

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2569 แพรรี่เพิ่งเผยภาพบรรยากาศญาติพี่น้องและลูกหลานเดินทางมารวมตัวข้างเตียงเพื่อกราบขอขมาคุณแม่ พร้อมระบุข้อความว่า

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“ลูกหลานเคยหยอกล้อ ผิดพลาดล่วงเกิน ก็อโหสิให้กันนะแม่”

แฟนคลับและชาวเน็ตต่างร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวของ แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร หลังเจ้าตัวโพสต์ภาพบรรยากาศสุดอบอุ่นหัวใจ
ภาพจาก : FB/ไพรวัลย์ วรรณบุตร

ทั้งนี้ แพรรี่ยังชี้แจงเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดเพิ่มเติมว่า

“ตอนนี้แม่ยังไม่ได้เสียนะคะ แต่ลูกหลานต้องการมาขอขมาตอนที่แม่ยังรับรู้ได้”

ไพรวัลย์ วรรณบุตร นิมนต์พระ
ภาพจาก : FB/ไพรวัลย์ วรรณบุตร

ท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญและอวยพรให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นโดยเร็ว

แหล่งข่าวอ้างอิง

  • โพสต์เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 17:58 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 18:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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