ส่งใจให้แม่ “แพรรี่ ไพรวัลย์” นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา
แฟนคลับส่งกำลังใจล้นหลาม แพรรี่ ไพรวัลย์ เผยภาพครูบาอาจารย์เมตตาสาธยายพระสูตรให้แม่ฟังข้างเตียง หลังรวมตัวลูกหลานกราบขอขมาในวันที่แม่ยังรับรู้ได้
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์ภาพพระสงฆ์นั่งสวดมนต์อยู่ข้างเตียงของคุณแม่ พร้อมระบุข้อความสั้น ๆ ว่า “ครูบาอาจารย์เมตตามาสาธยายพระสูตรให้แม่ฟังค่ะ” เพื่อให้บทสวดทางพระพุทธศาสนาช่วยกล่อมเกลาจิตใจและสร้างพลังใจให้คุณแม่ในยามเจ็บป่วย
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2569 แพรรี่เพิ่งเผยภาพบรรยากาศญาติพี่น้องและลูกหลานเดินทางมารวมตัวข้างเตียงเพื่อกราบขอขมาคุณแม่ พร้อมระบุข้อความว่า
“ลูกหลานเคยหยอกล้อ ผิดพลาดล่วงเกิน ก็อโหสิให้กันนะแม่”
ทั้งนี้ แพรรี่ยังชี้แจงเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดเพิ่มเติมว่า
“ตอนนี้แม่ยังไม่ได้เสียนะคะ แต่ลูกหลานต้องการมาขอขมาตอนที่แม่ยังรับรู้ได้”
ท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญและอวยพรให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นโดยเร็ว
แหล่งข่าวอ้างอิง
- โพสต์เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร