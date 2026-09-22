เช็กเลย! เตือนเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 22-27 ก.ย. 2569
สทนช. เตือนเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 8 จังหวัด ภาคตะวันออก ฝนตกหนัก เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำหลาก 22-27 ก.ย. 2569
22 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โพสต์ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 22 – 27 กันยายน 2569 โดยระบุว่า
เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบน ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง และจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำหลาก และน้ำท่วมขัง ในช่วงวันที่ 22 – 27 กันยายน 2569 โดยขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง ในพื้นที่ภาคตะวันออก บริเวณ
- จ.นครนายก (อ.ปากพลี บ้านนา และเมืองนครนายก)
- จ.ปราจีนบุรี (อ.เมืองปราจีนบุรี นาดี กบินทร์บุรี และประจันตคาม)
- จ.สระแก้ว (อ.เมืองสระแก้ว และวัฒนานคร)
- จ.ฉะเชิงเทรา (อ.สนามชัยเขต และท่าตะเกียบ)
- จ.ชลบุรี (อ.บ่อทอง ศรีราชา บางละมุง หนองใหญ่ และสัตหีบ)
- จ.ระยอง (อ.เมืองระยอง เขาชะเมา และบ้านค่าย)
- จ.จันทบุรี (อ.มะขาม ท่าใหม่ แก่งหางแมว โป่งน้ำร้อน ขลุง และเขาคิชฌกูฏ)
- จ.ตราด (อ.เมืองตราด เขาสมิง คลองใหญ่ และบ่อไร่)
รวมทั้ง เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณ แม่น้ำนครนายก จังหวัดนครนายก แม่น้ำปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี คลองพระสทึง และคลองพระปรง จังหวัดสระแก้ว แม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการ ดังนี้
1. ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ
2. ติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม แนวคันบริเวณริมแม่น้ำ และเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม ปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก น้ำในลำน้ำ รวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำ ให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำ
ถึงปลายน้ำและ อิทธิพลของการขึ้น – ลง ของน้ำทะเล โดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนัก
3. เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ลอกท่อระบายน้ำ และบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที
4. ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์
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