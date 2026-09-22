ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น ห้ามขายใกล้สถานที่สำคัญ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 17:20 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 17:20 น.
ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น ห้ามขายใกล้สถานที่สำคัญ

ครม. ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา ฉบับใหม่ ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น ห้ามขายใกล้สถานที่สำคัญ คุมเข้มร้านจำหน่ายทั่วประเทศ

นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข​ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมกัญชา พ.ศ. ขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อ โดยเนื้อหาสาระเป็นการควบคุมตั้งแต่แปลงเพาะปลูก ที่จะต้องลงทะเบียน ว่าจะเป็นแปลงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่

ให้ติดตามได้ว่า แหล่งปลูกอยู่ที่ไหน เพื่อควบคุมคุณภาพและสกัดออกมาเป็นสารสกัด หรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกต่างๆ จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจน และรุนแรงมากยิ่งขึ้น จาก พ.ร.บ.ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

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นายพัฒนา ยืนยันว่า ขณะนี้กัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้น ส่วนร้านต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ริมถนน ใช้ใบอนุญาตเดิมอยู่ มีอายุ 3 ปี และจะไล่หมดอายุ ตั้งแต่ 2569-2571 ดังนั้น ร้านค้าที่ไม่ได้เป็นสถานพยาบาลเมื่อใบอนุญาตหมดอายุ หากจะต่ออายุ ก็จะต้องปรับเป็นสถานพยาบาล ต้องมีแพทย์ประจำ ตามระเบียบใหม่ และการสั่งจ่ายยาจะต้องมีใบสั่งที่เซ็นโดยแพทย์

และในปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นที่เป็นลิงค์สามารถตรวจสอบได้ ว่า ร้านกัญชา แหล่งปลูก ตั้งอยู่ที่ใด ซึ่งเท่าที่ตนตรวจสอบข้อมูลเมื่อเช้า มีการบันทึกข้อมูลลงไปแล้วกว่า 10,000 แห่ง ก็คิดว่าตอนนี้ครอบคลุมกว่า 95% แล้ว ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าร้านไหนเป็นร้านที่ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมาย แต่หากร้านใด ที่ไม่ไม่ได้อยู่ในระบบ ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่า เป็นร้านที่ไม่ถูกกฎหมาย

หลังจากนี้ จะมีการจัดทีมลงไปตรวจสอบร้านค้าที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน มากยิ่งขึ้น เพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในหัวเมืองท่องเที่ยวและหัวเมืองใหญ่ต่างๆ และหลังจากนี้ จะให้กรมการแพทย์แผนไทย แถลงในรายละเอียด เรื่องของการควบคุมและลงไปตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายกัญชา แต่มั่นใจว่าบุคลากรมีครอบคลุมที่จะสามารถลงไปตรวจตราได้

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อนึ่ง พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมกัญชาอย่างครบวงจร ประกอบด้วย

1.จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย มาตรการ และทิศทางการกำกับดูแลกัญชาของประเทศ

2. กำหนดการอนุญาต การเพาะปลูก ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือจำหน่ายกัญชาจะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี ทั้งนี้ การจำหน่ายราก กิ่ง ก้าน ใบ ลำต้น และเมล็ด ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต รวมถึงการใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ตามที่กฎหมายกำหนด

3. คุ้มครองเด็ก เยาวชน และกลุ่มเปราะบาง กำหนดห้ามจำหน่ายกัญชาแก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร รวมทั้งห้ามจำหน่ายในพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น วัด สถานศึกษา หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก

4. ห้ามโฆษณาและส่งเสริมการบริโภค ห้ามโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือทำการตลาดเกี่ยวกับช่อดอกกัญชา ยางกัญชา และอุปกรณ์การสูบ เพื่อป้องกันการจูงใจให้เกิดการใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสม

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5. ให้ใช้ได้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น ร่างพระราชบัญญัติกำหนดหลักการสำคัญว่า การใช้กัญชา หรือสารสกัด ต้องเป็นไปเพื่อการรักษาโรค ภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ หรือเพื่อการศึกษาวิจัยตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

6. กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน ผู้ที่ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือจำหน่ายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือจำหน่ายให้แก่เด็ก เยาวชน หรือสตรีมีครรภ์ ต้องรับโทษตามกฎหมาย ทั้งโทษจำคุก และโทษปรับ ขณะที่ผู้ใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์ จะมีโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนด

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 17:20 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 17:20 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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