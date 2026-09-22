เลือกตั้งประกันสังคม 2569 วันไหน เช็กหน่วยเลือกตั้ง เลขปสก.ก้าวหน้า ก่อนเข้าคูหา
เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2569 ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และนายจ้าง ลงคะแนนวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 เช็กหน่วยเลือกตั้งให้เรียบร้อย พร้อมจำวิธีเขียนหมายเลขเพื่อป้องกันบัตรเสีย
ใกล้ถึงวัน เลือกตั้งประกันสังคม 2569 หรือการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เพื่อเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ฝ่ายละ 7 คน โดยกำหนดลงคะแนนพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น. เลือกได้ไม่เกินคนละ 7 หมายเลข
สำนักงานประกันสังคมแจ้งว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 12 ล้านคน พร้อมปรับหลักเกณฑ์จากเดิม โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบสามารถใช้สิทธิได้ทันที ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ควรตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งของตนเองก่อนเดินทาง เนื่องจากสถานที่ลงคะแนนอาจไม่ใช่หน่วยเดียวกับการเลือกตั้ง ส.ส. หรือการเลือกตั้งท้องถิ่น
ใครมีสิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
ผู้ประกันตนที่มีสิทธิลงคะแนนต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 หรือมาตรา 40 มีสัญชาติไทย มีสถานะเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568 ถึงเมษายน 2569 และจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนเดือนที่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
ส่วนนายจ้างต้องมีสัญชาติไทย ขึ้นทะเบียนนายจ้างตามกฎหมายประกันสังคมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน และจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือนในช่วงเวลาที่กำหนด กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล ผู้ใช้สิทธิต้องเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหรือผู้ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง
เช็กสิทธิและสถานที่เลือกตั้งที่ไหน
ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ ระบบตรวจสอบสถานที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง คณะกรรมการประกันสังคม 2569 โดยเลือกประเภทผู้มีสิทธิและกรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่
- เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
- ชื่อและนามสกุล
- วัน เดือน ปีเกิด
- หมายเลขโทรศัพท์สำหรับรับรหัส OTP
ระบบจะแสดงสิทธิ หน่วยเลือกตั้ง และแผนที่นำทาง โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ผลการตรวจสอบไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันลงคะแนน แต่ต้องไปใช้สิทธิ ณ หน่วยที่ระบบกำหนดเท่านั้น
นอกจากนี้ยังตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ระบบ e-Self Service สำหรับผู้ประกันตน ระบบ e-Service สำหรับนายจ้าง แอปพลิเคชัน SSO Plus, LINE OA หรือสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
สำนักงานประกันสังคมขอให้ตรวจสอบสถานที่อีกครั้งก่อนวันลงคะแนน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งบางพื้นที่ ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตบางซื่อ และตำบลบางรักพัฒนา จังหวัดนนทบุรี
เอกสารที่ต้องใช้วันเลือกตั้ง
ผู้ประกันตนเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ใบขับขี่
- บัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน
- หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันภาครัฐ เช่น ThaID หรือใบขับขี่ดิจิทัล DLT
กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล ต้องเตรียมหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 6 เดือน และเอกสารมอบหมายตามกรณี โดยผู้รับมอบหมายหนึ่งคนลงคะแนนแทนนิติบุคคลได้เพียงหนึ่งแห่ง
วิธีลงคะแนน อย่ากากบาทเลือกเบอร์
จุดสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้คือ ผู้ใช้สิทธิจะต้อง เขียนหมายเลขผู้สมัครด้วยตัวเลขอารบิก ลงในช่องลงคะแนน ไม่ใช่กากบาทเลือกหมายเลขเหมือนการเลือกตั้งทั่วไป
แต่ละช่องเขียนได้หนึ่งหมายเลข และเลือกได้สูงสุดไม่เกิน 7 หมายเลข ห้ามเขียนเครื่องหมาย รูปภาพ ข้อความ หัวใจ ดาว หรือสัญลักษณ์อื่นลงบนบัตร เพราะอาจทำให้กลายเป็นบัตรเสีย
หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครคนใด ให้กากบาทในช่อง “ไม่ประสงค์ลงคะแนน” จากนั้นพับบัตรและหย่อนลงในหีบบัตรด้วยตนเอง
บัตรเลือกตั้งฝ่ายนายจ้างเป็นสีฟ้า ส่วนบัตรฝ่ายผู้ประกันตนเป็นสีชมพู ผู้ใช้สิทธิต้องลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาที่ต้นขั้วบัตร ก่อนนำบัตรเข้าไปลงคะแนนภายในคูหา
ไม่อนุญาตให้จดโพยเบอร์เข้าคูหา ต้องจำเท่านั้น
ท่องเลข ประกันสังคมก้าวหน้า
- ผู้ประกันตน 41,42,43,44,38,46,47
- นายจ้าง 62,63,64,65,66,67,68
บอร์ดประกันสังคมมีหน้าที่อะไร
ผู้ได้รับเลือกตั้งจะเข้าไปเป็นตัวแทนของนายจ้างและผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคม ซึ่งมีส่วนพิจารณานโยบาย การบริหารกองทุน สิทธิประโยชน์ การลงทุน และแนวทางพัฒนาระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนทั่วประเทศ
ผู้มีสิทธิจึงควรตรวจสอบรายชื่อ หมายเลข และนโยบายของผู้สมัครก่อนวันเลือกตั้ง รวมถึงเช็กหน่วยลงคะแนนอีกครั้งเพื่อป้องกันการเดินทางผิดสถานที่ หากตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูล สามารถติดต่อศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้ง โทร. 0-2956-2929 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 9 ตลอด 24 ชั่วโมง
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