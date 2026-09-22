กรมอุตุฯ แจงดราม่า มหาอุทกภัยใน 120 ชั่วโมง เฝ้าระวังฝนหนัก อย่าตื่นตระหนก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 17:40 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 17:41 น.
กรมอุตุฯ แจงข่าวลือมหาอุทกภัย 120 ชั่วโมง

กรมอุตุฯ แจงข่าวลือมหาอุทกภัยใน 120 ชั่วโมง ยัน 23-27 ก.ย.นี้ อาจมีฝนตกหนัก เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก เตือนอย่าตื่นตระหนก

เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2569 นายนัฐวุฒิ แดนดี รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา ชี้แจงข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ระบุว่าประเทศไทยจะเผชิญสถานการณ์ มหาอุทกภัยใน 120 ชั่วโมงข้างหน้า จนสร้างความกังวลใจให้ประชาชน

นายนัฐวุฒิยืนยันว่า เรื่องมหาอุทกภัยหรือการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืน ไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ความจริงคือในช่วงวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่ง ปัจจัยหลักเกิดจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ร่องมรสุม และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้น

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ประชาชนต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนตกหนักและฝนสะสม อาจทำให้เกิดความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่

  • ภาคเหนือ
  • ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  • ภาคตะวันออก
  • พื้นที่อื่น ๆ ตามแนวร่องมรสุมพาดผ่าน

นอกจากนี้ คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝากเตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา ขอให้ติดตามประกาศและข้อมูลสภาพอากาศจากช่องทางอย่างเป็นทางการของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

กรมอุตุฯ แจงข่าวลือมหาอุทกภัย 120 ชั่วโมง ยืนยัน 23-27 ก.ย. 69 มีเพียงฝนตกหนัก
ภาพจาก Facebook : กรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อมูลจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 17:40 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 17:41 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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