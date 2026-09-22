รู้ยิ่งสลด ลูกชายนายแบบดัง สาเหตุเสียชีวิต อายุยังน้อย สงสัยใช้ยาเกินขนาด
ตำรวจแอลเอสอบ เพรสลีย์ เกอร์เบอร์ ลูกสาวนางแบบดัง เสียชีวิตในสถานบำบัด สงสัยใช้ยาเกินขนาด รอผลชันสูตร
ตำรวจเมืองซานตาโมนิกา เขตลอสแอนเจลิส เร่งสอบสวนการเสียชีวิตของเพรสลีย์ เกอร์เบอร์ นายแบบวัย 27 ปี ลูกชายของซินดี้ ครอว์ฟอร์ด กับแรนดี้ เกอร์เบอร์ หลังพบร่างหมดสติในสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด สำนักข่าว TMZ รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสงสัยว่าอาจเกิดจากการใช้ยาเกินขนาด
เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านสายด่วน 911 เมื่อเวลาประมาณ 09.35 น. ตามเวลาท้องถิ่น ระบุเหตุสงสัยใช้ยาเกินขนาด ทีมแพทย์พบเพรสลีย์อยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้น ก่อนประกาศยืนยันการเสียชีวิตในเวลา 09.45 น. ผลตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายหรือการกระทำผิดทางอาญา ด้านแหล่งข่าวใกล้ชิดครอบครัวเผยว่า พ่อแม่ได้รับแจ้งเรื่องการเสียชีวิตที่คาดว่ามาจากการใช้ยาเกินขนาดแล้ว
เพรสลีย์เพิ่งย้ายเข้ามาพักในบ้านพักร่วมกับผู้เข้ารับการบำบัดคนอื่นได้ไม่นาน ตำรวจสอบปากคำเพื่อนร่วมบ้านเพื่อหาที่มาของยา การสอบสวนยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น
สำนักงานชันสูตรศพเทศมณฑลลอสแอนเจลิสผ่าชันสูตรเสร็จสิ้นแล้ว ยังไม่สรุปสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ ต้องรอผลตรวจทางพิษวิทยาเพื่อระบุชนิดสารตกค้างในร่างกาย ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคม 2568 เพรสลีย์โพสต์คลิปเล่าว่าเลิกดื่มแอลกอฮอล์ได้ 5 เดือน ทั้งเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างใช้ยาหลายกลุ่มตามคำสั่งแพทย์เพื่อบำบัดอาการ รวมถึงยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน ปริมาณยาต้องปรับขึ้นลงตามสภาพจิตใจ เนื่องจากเพิ่งเผชิญความสูญเสียหลายครั้ง
เพื่อนร่วมวงการต่างโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจ ปารีส ฮิลตัน (Paris Hilton) เผยว่าตนเองใจสลายจนไม่อยากเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง เพรสลีย์เป็นคนจิตใจอ่อนโยน มีความพิเศษในตัวเอง จะขอเก็บความทรงจำดีๆ ร่วมกันไว้ตลอดไป ด้านบรู๊คลิน เบ็คแฮม (Brooklyn Beckham) โพสต์ภาพคู่พร้อมข้อความว่า “เพรสลีย์ นายเป็นคนที่ใจดีที่สุด พวกเราจะคิดถึงนายมาก เรารักนายนะ”
ครอบครัวเกอร์เบอร์ยังไม่ออกแถลงการณ์ชี้แจงสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการใช้สารเสพติดหรือต้องการคำปรึกษา สามารถติดต่อสายด่วนเลิกยาเสพติด 1165 หรือสายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต โทร 1323 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
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