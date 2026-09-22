เปิดยอดเงินรางวัล วอลเลย์บอลหญิงไทย ปี 2026 รับรวมแตะ 29.7 ล้านบาท
ทำงานหนักจนเห็นผลสำเร็จ สำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย หลังลงแข่งขันรายการสำคัญอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2569 พร้อมเก็บผลงานแชมป์ 2 รายการจาก 3 สนาม และอีกหนึ่งเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์
นอกจากถ้วยแชมป์และเหรียญรางวัลแล้ว ผลงานทั้งหมดทำให้ทีมสาวไทยมีเงินรางวัล เงินสนับสนุน และเงินอัดฉีดที่เกี่ยวข้องรวมประมาณ 29.7 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เงินจำนวนนี้ไม่ได้มอบให้นักกีฬาโดยตรงทั้งหมด เพราะแบ่งระหว่างนักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา และเงินรางวัลประเภททีม
แชมป์ SEA V Cup สองสนาม
ทีมชาติไทยเริ่มต้นช่วงผลงานร้อนแรงด้วยการคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 ทั้งสองสนาม โดยสนามแรกแข่งขันที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม–2 สิงหาคม และสนามที่สองจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7–9 สิงหาคม
เงินรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศอยู่ที่สนามละ 16,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 520,000–529,000 บาท เมื่อนำมารวมสองสนามจึงอยู่ที่ประมาณ 1.04 ล้านบาท
สำหรับสนามเชียงใหม่ ทีมชาติไทยยังได้รับเงินอัดฉีดพิเศษจากเจ้าภาพอีก 500,000 บาท ส่งผลให้เงินรางวัลและเงินอัดฉีดจาก SEA V Cup สองสนามรวมประมาณ 1.54 ล้านบาท
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แชมป์เอเชียพร้อมตั๋วโอลิมปิก
ผลงานชิ้นใหญ่ที่สุดของวอลเลย์บอลหญิงไทยในปี 2026 คือการคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 4 หลังเอาชนะเจ้าภาพจีน 3-2 เซต ในรอบชิงชนะเลิศที่เมืองเทียนจิน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
ชัยชนะครั้งนี้ยังส่งให้ไทยคว้าสิทธิ์แข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิสเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุมัติเงินรางวัลและเงินสนับสนุนรวม 14.76 ล้านบาท แบ่งเป็น
- นักกีฬา 14 คน คนละ 600,000 บาท รวม 8.4 ล้านบาท
- ผู้ฝึกสอน 840,000 บาท
- สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 2.52 ล้านบาท
- เงินสนับสนุนกรณีพิเศษแก่สมาคมกีฬาอีก 3 ล้านบาท
นอกจากนี้ พิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ JAS และ MONO ประกาศเงินอัดฉีดอีก 5 ล้านบาท หลังทีมไทยทำตามเงื่อนไขคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จ ทำให้ยอดเงินที่เกี่ยวข้องกับผลงานรายการนี้รวม 19.76 ล้านบาท
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เหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์
รายการล่าสุด ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซต ด้วยคะแนน 25-20, 25-19 และ 25-23 คว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จ นับเป็นการได้เหรียญเอเชียนเกมส์ 4 สมัยติดต่อกันของทีมสาวไทย
หลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกำหนดเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาเอเชียนเกมส์ไว้ดังนี้
- เหรียญทอง 2 ล้านบาท
- เหรียญเงิน 1 ล้านบาท
- เหรียญทองแดง 500,000 บาท
ตัวเลข 500,000 บาทจึงเป็นเงินรางวัล ต่อคน ไม่ใช่เงินรวมทั้งทีม
ทีมชุดนี้มีนักกีฬา 12 คนจะได้รับเงินรวมประมาณ 8.4 ล้านบาท แบ่งเป็น
- นักกีฬา 12 คน คนละ 500,000 บาท รวม 6 ล้านบาท
- ผู้ฝึกสอนร้อยละ 10 รวม 600,000 บาท
- สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร้อยละ 30 รวม 1.8 ล้านบาท
รวมเงินรางวัลจากผลงานเหรียญทองแดงประมาณ 8.4 ล้านบาท
สรุปเงินรางวัลวอลเลย์บอลหญิงไทย ปี 2026
|ผลงาน
|เงินรางวัลและเงินอัดฉีด
|แชมป์ SEA V Cup สนามที่ 1
|ประมาณ 520,000 บาท
|แชมป์ SEA V Cup สนามที่ 2
|ประมาณ 520,000 บาท
|เงินอัดฉีดพิเศษสนามเชียงใหม่
|500,000 บาท
|แชมป์เอเชียและตั๋วโอลิมปิก
|19,760,000 บาท
|เหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์
|ประมาณ 8,400,000 บาท
|รวม
|ประมาณ 29,700,000 บาท
ยอดประมาณ 29.7 ล้านบาทเป็นการรวมเงินรางวัลแข่งขัน เงินอัดฉีดจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเงินสนับสนุนผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬา จึงไม่ใช่จำนวนเงินที่นักกีฬาได้รับแบ่งกันทั้งหมด
เฉพาะเงินจากผลงานแชมป์เอเชีย นักกีฬาได้รับคนละ 600,000 บาท ส่วนเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์จะได้รับตามหลักเกณฑ์คนละ 500,000 บาท ขณะที่เงินรางวัล SEA V Cup และเงินอัดฉีดจากเอกชนยังต้องดูรายละเอียดการจัดสรรของทีมและสมาคมอีกครั้ง
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