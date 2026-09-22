เปิดยอดเงินรางวัล วอลเลย์บอลหญิงไทย ปี 2026 รับรวมแตะ 29.7 ล้านบาท

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 17:10 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 17:10 น.
เปิดยอดเงินรางวัล วอลเลย์บอลหญิงไทย ปี 2026 รับรวมแตะ 29.7 ล้านบาท

ทำงานหนักจนเห็นผลสำเร็จ สำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย หลังลงแข่งขันรายการสำคัญอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2569 พร้อมเก็บผลงานแชมป์ 2 รายการจาก 3 สนาม และอีกหนึ่งเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์

นอกจากถ้วยแชมป์และเหรียญรางวัลแล้ว ผลงานทั้งหมดทำให้ทีมสาวไทยมีเงินรางวัล เงินสนับสนุน และเงินอัดฉีดที่เกี่ยวข้องรวมประมาณ 29.7 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เงินจำนวนนี้ไม่ได้มอบให้นักกีฬาโดยตรงทั้งหมด เพราะแบ่งระหว่างนักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา และเงินรางวัลประเภททีม

แชมป์ SEA V Cup สองสนาม

ทีมชาติไทยเริ่มต้นช่วงผลงานร้อนแรงด้วยการคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 ทั้งสองสนาม โดยสนามแรกแข่งขันที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม–2 สิงหาคม และสนามที่สองจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7–9 สิงหาคม

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เงินรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศอยู่ที่สนามละ 16,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 520,000–529,000 บาท เมื่อนำมารวมสองสนามจึงอยู่ที่ประมาณ 1.04 ล้านบาท

สำหรับสนามเชียงใหม่ ทีมชาติไทยยังได้รับเงินอัดฉีดพิเศษจากเจ้าภาพอีก 500,000 บาท ส่งผลให้เงินรางวัลและเงินอัดฉีดจาก SEA V Cup สองสนามรวมประมาณ 1.54 ล้านบาท

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แชมป์เอเชียพร้อมตั๋วโอลิมปิก

ผลงานชิ้นใหญ่ที่สุดของวอลเลย์บอลหญิงไทยในปี 2026 คือการคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 4 หลังเอาชนะเจ้าภาพจีน 3-2 เซต ในรอบชิงชนะเลิศที่เมืองเทียนจิน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม

ชัยชนะครั้งนี้ยังส่งให้ไทยคว้าสิทธิ์แข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิสเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุมัติเงินรางวัลและเงินสนับสนุนรวม 14.76 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • นักกีฬา 14 คน คนละ 600,000 บาท รวม 8.4 ล้านบาท
  • ผู้ฝึกสอน 840,000 บาท
  • สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 2.52 ล้านบาท
  • เงินสนับสนุนกรณีพิเศษแก่สมาคมกีฬาอีก 3 ล้านบาท

นอกจากนี้ พิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ JAS และ MONO ประกาศเงินอัดฉีดอีก 5 ล้านบาท หลังทีมไทยทำตามเงื่อนไขคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จ ทำให้ยอดเงินที่เกี่ยวข้องกับผลงานรายการนี้รวม 19.76 ล้านบาท

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ภาพประกอบ

เหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์

รายการล่าสุด ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซต ด้วยคะแนน 25-20, 25-19 และ 25-23 คว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จ นับเป็นการได้เหรียญเอเชียนเกมส์ 4 สมัยติดต่อกันของทีมสาวไทย

หลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกำหนดเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาเอเชียนเกมส์ไว้ดังนี้

  • เหรียญทอง 2 ล้านบาท
  • เหรียญเงิน 1 ล้านบาท
  • เหรียญทองแดง 500,000 บาท

ตัวเลข 500,000 บาทจึงเป็นเงินรางวัล ต่อคน ไม่ใช่เงินรวมทั้งทีม

ทีมชุดนี้มีนักกีฬา 12 คนจะได้รับเงินรวมประมาณ 8.4 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • นักกีฬา 12 คน คนละ 500,000 บาท รวม 6 ล้านบาท
  • ผู้ฝึกสอนร้อยละ 10 รวม 600,000 บาท
  • สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร้อยละ 30 รวม 1.8 ล้านบาท

รวมเงินรางวัลจากผลงานเหรียญทองแดงประมาณ 8.4 ล้านบาท

สรุปเงินรางวัลวอลเลย์บอลหญิงไทย ปี 2026

ผลงาน เงินรางวัลและเงินอัดฉีด
แชมป์ SEA V Cup สนามที่ 1 ประมาณ 520,000 บาท
แชมป์ SEA V Cup สนามที่ 2 ประมาณ 520,000 บาท
เงินอัดฉีดพิเศษสนามเชียงใหม่ 500,000 บาท
แชมป์เอเชียและตั๋วโอลิมปิก 19,760,000 บาท
เหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ ประมาณ 8,400,000 บาท
รวม ประมาณ 29,700,000 บาท

ยอดประมาณ 29.7 ล้านบาทเป็นการรวมเงินรางวัลแข่งขัน เงินอัดฉีดจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเงินสนับสนุนผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬา จึงไม่ใช่จำนวนเงินที่นักกีฬาได้รับแบ่งกันทั้งหมด

เฉพาะเงินจากผลงานแชมป์เอเชีย นักกีฬาได้รับคนละ 600,000 บาท ส่วนเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์จะได้รับตามหลักเกณฑ์คนละ 500,000 บาท ขณะที่เงินรางวัล SEA V Cup และเงินอัดฉีดจากเอกชนยังต้องดูรายละเอียดการจัดสรรของทีมและสมาคมอีกครั้ง

ภาพประกอบ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 17:10 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 17:10 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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