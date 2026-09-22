เพจดังเม้าท์แรง! สามีนางเอกดังระดับประเทศ แอบนัวสาวกลางผับ วอนชาวเน็ตอย่าโยงมั่ว
เพจดังเม้าท์แรง! สามีนางเอกดังระดับประเทศ แอบนัวสาวกลางผับ เมืองขอนแก่น ลั่น เด็กสวยไม่เท่าเมีย วอนชาวเน็ตอย่าโยงมั่ว
กลายเป็นประเด็นร้อนของวงการบันเทิงไทยอีกครั้ง เมื่อเพจดังอย่าง นิกกี้ขยี้ข่าว ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่กลางโลกโซเชียลยามค่ำคืน โดยแม่นิกกี้แฉพฤติกรรมของสามีนางเอกสาวระดับแถวหน้าของเมืองไทย แอบไปนัวกับผู้หญิงคนอื่นกลางผับที่ขอนแก่น ระบุว่า
“เมิง! บังเอิญเจอสามีนางเอกดังมากที่ผับแห่งหนึ่งในขอนแก่น กำลังนัวสาวอยู่ ถ้าพูดชื่อแล้วจะตกใจ เพราะเมียเขาสวยมาก ดังมาก แล้วเด็กก็ไม่ได้สวยเท่าเมียเลย ใครโยงมั่ว รับผิดชอบเองนะ”
งานนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้ไม่นานกลุ่มชาวเน็ตสายเผือกก็แห่มามุงใต้โพสต์กันยกใหญ่ ทุกคนพากันสวมวิญญาณโคนันยอดนักสืบ พากันทั้งขุดและไขปริศนาคำใบ้นี้กันยกใหญ่ว่าที่ นิกกี้ขยี้ข่าว ออกมาแฉนั้นคือคู่ของใครกันแน่ อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้าของประเด็นนี้ ทีมข่าวจะรีบรายงานให้ทราบอีกครั้ง
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อ้างอิงจาก : FB นิกกี้ขยี้ข่าว