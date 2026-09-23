ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 24 ก.ย. 69 โปรแกรมถ่ายทอดสดวันนี้
เปิดตารางชิงชัยเอเชียนเกมส์ 2026 วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ย. 69 เทียบเวลาไทย เชียร์นักกีฬาไทยลุ้นเหรียญทองมวยสากล ยกเหล็ก ตะกร้อหญิงตัดเชือก พร้อมผังยิงสดฟรีทีวีและออนไลน์ครบทุกคู่
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถติดตามโปรแกรมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ วันที่ 24 ก.ย. 69 ตามเวลาประเทศไทย พร้อมเช็กตารางถ่ายทอดสดผ่านทางฟรีทีวีและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพไทยล่าเหรียญรางวัล
โปรแกรมการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 24 ก.ย. 69
เวลา 08.00 น.
- ว่ายน้ำ: รอบคัดเลือกช่วงเช้า สิ้นสุดประมาณ 09.47 น.
- กรีฑา: โปรแกรมช่วงเช้า สิ้นสุดประมาณ 10.20 น.
เวลา 10.00 น.
- มวยสากล: รอบแรก ช่วงแรก รุ่น 70 กก. ชาย, 51 กก. หญิง, 65 กก. หญิง สิ้นสุดประมาณ 12.45 น.
เวลา 11.30 น.
- ยกน้ำหนัก: ชาย รุ่น 60 กก. กลุ่มเอ
เวลา 12.00 น.
- เซปักตะกร้อ: ทีมชุดหญิง รอบรองชนะเลิศ
เวลา 15.00 น.
- มวยสากล: รอบแรก ช่วงที่สอง สิ้นสุดประมาณ 18.00 น.
- ว่ายน้ำ: รอบชิงชนะเลิศช่วงเย็น สิ้นสุดประมาณ 17.07 น.
- เทเบิลเทนนิส: ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ เริ่มเซสชัน
- ยิมนาสติกศิลป์: รอบชิงประเภทอุปกรณ์ รวมม้าหูชายและห่วงนิ่งชาย
เวลา 15.40 น.
- บาสเกตบอล 3×3: เริ่มเซสชันช่วงบ่าย สิ้นสุดประมาณ 19.00 น.
เวลา 16.45 น.
- กรีฑา: โปรแกรมช่วงเย็น สิ้นสุดประมาณ 20.30 น.
เวลาถ่ายทอดสดในไทย เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 24 ก.ย. 69
07.50 น. มวยสากล รอบแรก
- ช่อง: โมโนแม็กซ์ สปอร์ต ทีวี, เอไอเอส เพลย์
11.50 น. ยกน้ำหนักชาย รุ่น 60 กก. กลุ่มเอ
- ช่อง: วัน 31, เอไอเอส เพลย์
12.00 น. เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง รอบรองชนะเลิศ
- ช่อง: ทีสปอร์ต 7, เอไอเอส เพลย์
14.55 น. มวยสากล รอบแรก ช่วงที่สอง
- ช่อง: ไทยรัฐทีวี 32, เอไอเอส เพลย์
15.00 น. ว่ายน้ำ รอบชิงชนะเลิศ และเทเบิลเทนนิส ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
- ช่อง: ทีสปอร์ต 7, เอไอเอส เพลย์
15.30 น. บาสเกตบอล 3×3 หญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ
- ช่อง: พีพีทีวี เอชดี 36
16.30 น. ยิมนาสติกศิลป์ชาย ม้าหู รอบชิงชนะเลิศ
- ช่อง: พีพีทีวี เอชดี 36
17.30 น. กรีฑาช่วงเย็น
- ช่อง: พีพีทีวี เอชดี 36
18.08 น. ยิมนาสติกศิลป์ชาย ห่วงนิ่ง รอบชิงชนะเลิศ
- ช่อง: พีพีทีวี เอชดี 36
19.00 น. กรีฑาช่วงค่ำ ได้แก่ ขว้างจักรชาย รอบชิงชนะเลิศ, สัตตกรีฑาหญิง วิ่ง 200 เมตร, วิ่ง 10,000 เมตรหญิง รอบชิงชนะเลิศ, ผลัดผสม 4×400 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
- ช่อง: ทีสปอร์ต 7, เอไอเอส เพลย์
หมายเหตุ ผังการถ่ายทอดสดและลำดับเวลาแข่งขันจริงอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของสนามและผลการแข่งขันในรอบก่อนหน้า
ผู้ชมในประเทศไทยสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านโมโนแม็กซ์ สปอร์ต ทีวี, วัน 31, ทีสปอร์ต 7, ไทยรัฐทีวี 32, พีพีทีวี เอชดี 36 และเอไอเอส เพลย์ ตามช่วงเวลาข้างต้น โดยผังถ่ายทอดและลำดับการแข่งขันอาจปรับเปลี่ยนตามผลการแข่งขันรอบก่อนหน้าและการจัดตารางของฝ่ายจัด
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- เว็บไซต์ Aichi-Nagoya 2026
- โปรแกรมถ่ายทอดสดจาก Nation Thailand
- โปรแกรมเอเชียนเกมส์จาก PPTV HD 36
- ตารางมวยสากล Aichi-Nagoya 2026
- ตารางว่ายน้ำ Aichi-Nagoya 2026
- ตารางกรีฑา Aichi-Nagoya 2026
- ตารางบาสเกตบอล 3×3 Aichi-Nagoya 2026