ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 24 ก.ย. 69 โปรแกรมถ่ายทอดสดวันนี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 05:01 น.

เปิดตารางชิงชัยเอเชียนเกมส์ 2026 วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ย. 69 เทียบเวลาไทย เชียร์นักกีฬาไทยลุ้นเหรียญทองมวยสากล ยกเหล็ก ตะกร้อหญิงตัดเชือก พร้อมผังยิงสดฟรีทีวีและออนไลน์ครบทุกคู่

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถติดตามโปรแกรมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ วันที่ 24 ก.ย. 69 ตามเวลาประเทศไทย พร้อมเช็กตารางถ่ายทอดสดผ่านทางฟรีทีวีและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพไทยล่าเหรียญรางวัล

โปรแกรมการแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 24 ก.ย. 69

เวลา 08.00 น.

โฆษณา
  • ว่ายน้ำ: รอบคัดเลือกช่วงเช้า สิ้นสุดประมาณ 09.47 น.
  • กรีฑา: โปรแกรมช่วงเช้า สิ้นสุดประมาณ 10.20 น.

เวลา 10.00 น.

  • มวยสากล: รอบแรก ช่วงแรก รุ่น 70 กก. ชาย, 51 กก. หญิง, 65 กก. หญิง สิ้นสุดประมาณ 12.45 น.

เวลา 11.30 น.

  • ยกน้ำหนัก: ชาย รุ่น 60 กก. กลุ่มเอ

เวลา 12.00 น.

  • เซปักตะกร้อ: ทีมชุดหญิง รอบรองชนะเลิศ

เวลา 15.00 น.

  • มวยสากล: รอบแรก ช่วงที่สอง สิ้นสุดประมาณ 18.00 น.
  • ว่ายน้ำ: รอบชิงชนะเลิศช่วงเย็น สิ้นสุดประมาณ 17.07 น.
  • เทเบิลเทนนิส: ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ เริ่มเซสชัน
  • ยิมนาสติกศิลป์: รอบชิงประเภทอุปกรณ์ รวมม้าหูชายและห่วงนิ่งชาย

เวลา 15.40 น.

  • บาสเกตบอล 3×3: เริ่มเซสชันช่วงบ่าย สิ้นสุดประมาณ 19.00 น.

เวลา 16.45 น.

  • กรีฑา: โปรแกรมช่วงเย็น สิ้นสุดประมาณ 20.30 น.

เวลาถ่ายทอดสดในไทย เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 24 ก.ย. 69

07.50 น. มวยสากล รอบแรก

  • ช่อง: โมโนแม็กซ์ สปอร์ต ทีวี, เอไอเอส เพลย์

11.50 น. ยกน้ำหนักชาย รุ่น 60 กก. กลุ่มเอ

  • ช่อง: วัน 31, เอไอเอส เพลย์

12.00 น. เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง รอบรองชนะเลิศ

  • ช่อง: ทีสปอร์ต 7, เอไอเอส เพลย์

14.55 น. มวยสากล รอบแรก ช่วงที่สอง

  • ช่อง: ไทยรัฐทีวี 32, เอไอเอส เพลย์

15.00 น. ว่ายน้ำ รอบชิงชนะเลิศ และเทเบิลเทนนิส ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ

  • ช่อง: ทีสปอร์ต 7, เอไอเอส เพลย์

15.30 น. บาสเกตบอล 3×3 หญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ

โฆษณา
  • ช่อง: พีพีทีวี เอชดี 36

16.30 น. ยิมนาสติกศิลป์ชาย ม้าหู รอบชิงชนะเลิศ

  • ช่อง: พีพีทีวี เอชดี 36

17.30 น. กรีฑาช่วงเย็น

  • ช่อง: พีพีทีวี เอชดี 36

18.08 น. ยิมนาสติกศิลป์ชาย ห่วงนิ่ง รอบชิงชนะเลิศ

  • ช่อง: พีพีทีวี เอชดี 36

19.00 น. กรีฑาช่วงค่ำ ได้แก่ ขว้างจักรชาย รอบชิงชนะเลิศ, สัตตกรีฑาหญิง วิ่ง 200 เมตร, วิ่ง 10,000 เมตรหญิง รอบชิงชนะเลิศ, ผลัดผสม 4×400 เมตร รอบชิงชนะเลิศ

  • ช่อง: ทีสปอร์ต 7, เอไอเอส เพลย์

หมายเหตุ ผังการถ่ายทอดสดและลำดับเวลาแข่งขันจริงอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของสนามและผลการแข่งขันในรอบก่อนหน้า

ผู้ชมในประเทศไทยสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านโมโนแม็กซ์ สปอร์ต ทีวี, วัน 31, ทีสปอร์ต 7, ไทยรัฐทีวี 32, พีพีทีวี เอชดี 36 และเอไอเอส เพลย์ ตามช่วงเวลาข้างต้น โดยผังถ่ายทอดและลำดับการแข่งขันอาจปรับเปลี่ยนตามผลการแข่งขันรอบก่อนหน้าและการจัดตารางของฝ่ายจัด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข่าวอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.ย. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 24 ก.ย. 2569 05:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดวาร์ป &quot;คาริน คิตาโอกะ&quot; ดาว AV IdeaPocket สู่ตัวท็อป FANZA

เปิดวาร์ป “คาริน คิตาโอกะ” ดาว AV IdeaPocket สู่ตัวท็อป FANZA

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
สุดโหด! 2 หนุ่มไอร์แลนด์ ลวงเหยื่อ ผ่านแอปหาคู่เกย์ นัดเจอก่อนรุมฆ่าชิงทรัพย์

สุดโหด! 2 หนุ่มไอร์แลนด์ ลวงเหยื่อ ผ่านแอปหาคู่เกย์ นัดเจอก่อนรุมฆ่าชิงทรัพย์

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569

ข้าราชการลาเรียนต่อ ยังรับเงินเดือนได้จริงไหม? เปิดกฎหมายสูงสุด 4 ปี ยืดได้ถึง 6 ปี

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
หญิงอินเดียพลัดตกหม้อซุปเดือดเสียชีวิต ขณะเตรียมงานเทศกาลบูชาพระพิฆเนศ

หญิงอินเดีย ดับสยอง พลัดตกหม้อซุปเดือดในงานบุญ อาการโคม่า ทนเจ็บไม่ไหว

เผยแพร่: 23 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
สุดโหด! 2 หนุ่มไอร์แลนด์ ลวงเหยื่อ ผ่านแอปหาคู่เกย์ นัดเจอก่อนรุมฆ่าชิงทรัพย์ ข่าวต่างประเทศ

สุดโหด! 2 หนุ่มไอร์แลนด์ ลวงเหยื่อ ผ่านแอปหาคู่เกย์ นัดเจอก่อนรุมฆ่าชิงทรัพย์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ข้าราชการลาเรียนต่อ ยังรับเงินเดือนได้จริงไหม? เปิดกฎหมายสูงสุด 4 ปี ยืดได้ถึง 6 ปี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงอินเดียพลัดตกหม้อซุปเดือดเสียชีวิต ขณะเตรียมงานเทศกาลบูชาพระพิฆเนศ ข่าวต่างประเทศ

หญิงอินเดีย ดับสยอง พลัดตกหม้อซุปเดือดในงานบุญ อาการโคม่า ทนเจ็บไม่ไหว

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 23 ก.ย. 69 หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 23 ก.ย. 69 รางวัลเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังวันพุธ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เผยความในใจพ่อ เนเน่ รอยัล หลังลูกสาวโชว์พลังรอบไฟนอล AGT2026 จบอย่างสวยงาม

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา แถลงปมใช้ภาพสตรีชาวกำแพงเพชร บันเทิง

มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา แถลงยอมรับ มั่วใช้ภาพคนไทย แต่ไม่ยอมขอโทษ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทย พลัส เฟส 2 ใครถูกตัดสิทธิบ้าง การเงิน

เช็กด่วน 5 กลุ่มชวดสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส อดรับเงิน 1000 บาท รอบใหม่

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนเน่ รอยัล ลุ้นเต็งแชมป์ ชาวคริปโตให้โอกาส 95% คว้าชัย America’s Got Talent ซีซันนี้ บันเทิง

โอกาสชนะ 95% “เนเน่ รอยัล” จ่อคว้าแชมป์ AGT 2026 รู้ผลพรุ่งนี้

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 5 หลายพื้นที่ฝนตกหนัก-หนักมาก มีจังหวัดอะไรบ้าง ข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 5 หลายพื้นที่ฝนตกหนัก-หนักมาก มีจังหวัดอะไรบ้าง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! ปภ. เตือน 70 จังหวัด-กทม. ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม 23-27 ก.ย. 69 ข่าว

เช็กด่วน! ปภ. เตือน 70 จังหวัด-กทม. ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม 23-27 ก.ย. 69

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แม่เดือด! ลูกชายม.2 ถูกครูต่อย พบนร.โดนเพียบ ล่าสุดรร.ดังนครสวรรค์ แจงแล้ว

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “พอลินา วิลลาเรียล” มือกลอง The Warning หลังคนแห่เข้าใจผิดตีกลองให้เนเน่

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผ่านแล้ว ร่างกฎหมาย บุคคลล้มละลาย ไม่ต้องออกจากการเป็นข้าราชการ ข่าวการเมือง

ผ่านแล้ว ร่างกฎหมาย บุคคลล้มละลาย ไม่ต้องออกจากการเป็นข้าราชการ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
แข่งในถิ่นจระเข้! โอลิมปิก 2032 เคาะแม่น้ำฟิตซ์รอย จัดศึกเรือพาย-แคนู ข่าวต่างประเทศ

แข่งในถิ่นจระเข้! โอลิมปิก 2032 เคาะแม่น้ำฟิตซ์รอย จัดศึกเรือพาย-แคนู

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก โพสต์ถามปัญหา กยศ. หลายคนสะท้อน รอเงินเข้านาน ผปค.ยอมติดหนี้เพิ่ม ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก โพสต์ถามปัญหา กยศ. หลายคนสะท้อน รอเงินเข้านาน ผปค.ยอมติดหนี้เพิ่ม

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊ก บริบูรณ์ โพสต์ภาพอวดซิกแพ็ค ข่าวดารา

ตั๊ก บริบูรณ์ อวดหุ่นล่ำกล้ามแน่น รู้อายุมีอึ้ง สมฉายาหนุ่มร่างทอง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยลุยกลุ่ม B ครบ 3 นัด วอลเลย์บอล

ตารางแข่งวอลเลย์บอลชาย เอเชียนเกมส์ 2026 ทีมชาติไทยลุยกลุ่ม B ครบ 3 นัด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิงฟ้า เปิดใจครั้งแรกปมดราม่า ยันหากมีรักจริงจะบอกเอง ลุยฟ้องแอคหลุมโพสต์ปั่น บันเทิง

อิงฟ้า เปิดใจครั้งแรกปมดราม่า ยันหากมีรักจริงจะบอกเอง ลุยฟ้องแอคหลุมโพสต์ปั่น

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปภ. เตือน 10 จังหวัด-กทม. เตรียมรับมือ ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้น ข่าว

ปภ. เตือน 10 จังหวัด-กทม. เตรียมรับมือ ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้น

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจ CIB จับพ่อเลี้ยงวัย 61 ปี อนาจารลูกเลี้ยงวัย 10 ขวบ ข่าว

นรกบนดิน! พ่อเลี้ยง 61 ขืนใจเด็ก 10 ขวบ ปฏิเสธทุกข้อหา อ้างรักเหมือนลูกแท้ ๆ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 1 ตุลาคม 2569 เลขเด็ด

เลขปฏิทินคำชะโนด 1/10/69 เผยเลขมงคลต้นเดือน 2-3 ตัวตรง 6 9 5 เข้าตาคอหวย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มาร์ก ดอยล์ นักข่าว BBC ระดับตำนาน เสียชีวิตวัย 67 ปี หลังล้มป่วยไม่นาน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจ้าภาพ เอเชียนเกมส์ 2026 โต้ปมดรามาที่พัก อาหารนักกีฬา ปัดไม่ใช่ของฝ่ายจัด

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลปกครอง ไม่รับคำร้อง “ยิ่งลักษณ์” ขอพิจารณาคดีใหม่ หลังโดนสั่งชดใช้คดีจำนำข้าว

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ไทย พบ ญี่ปุ่น ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ชิงแชมป์กลุ่ม A ฟุตบอล

ถ่ายทอดสด ไทย พบ ญี่ปุ่น ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 ชิงแชมป์กลุ่ม A

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 23 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง