ตรวจผลหวยลาว 22 ก.ย. 69 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์-สถิติย้อนหลัง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 19:01 น.
ตรวจผลหวยลาว 22 ก.ย. 69 วิเคราะห์เลขนามสัตว์ พร้อมสถิติย้อนหลังหวยวันอังคาร
ภาพจาก : กองสื่อสารองค์กร

ถ่ายทอดสดหวยลาว 22 กันยายน 2569 ตรวจผลสลากพัฒนา เช็กรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์ และสถิติย้อนหลังหวยวันอังคาร

ค่ำคืนนี้คอหวยเตรียมตัวลุ้นโชค กองสลาก สปป.ลาว เตรียมออกรางวัลสลากพัฒนา งวดประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2569 ทุกท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและตรวจผลรางวัลได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทย เช็กได้ทุกรางวัลตั้งแต่เลข 6 ตัว ลงมาจนถึงรางวัลเลข 1 ตัว คอหวยสามารถติดตามผลรางวัลอัปเดตล่าสุดได้ทันทีหลังจากการประกาศผลเสร็จสิ้น

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 22 ก.ย. 69 (22/9/69)

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ตรวจผลหวยลาว 22 กันยายน 2569

  • เลข 6 ตัว :
  • เลข 5 ตัว :
  • เลข 4 ตัว :
  • เลข 3 ตัว :
  • เลข 2 ตัว :
  • เลข 1 ตัว :

ผลหวยลาวพัฒนา 5/45:

เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา

  • รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
  • รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
  • รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ

สถิติหวยลาวพัฒนาออกวันอังคารย้อนหลัง

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาแนวทางเพื่อลุ้นโชค เรารวบรวมสถิติผลการออกรางวัลสลากพัฒนาเฉพาะวันอังคารย้อนหลัง เพื่อให้นำไปวิเคราะห์ตัวเลขกันได้เลย

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
15/9/69 8249 249 49 9
8/9/69 3743 743 43 3
1/9/69 8475 475 75 5
25/8/69 6600 600 00 0
18/8/69 8222 222 22 2
11/8/69 9670 670 70 0
4/8/69 7886 886 86 6
28/7/69 0480 480 80 0
21/7/69 6592 592 92 2
14/7/69 1546 546 46 6
7/7/69 9659 659 59 9
30/6/69 8383 383 83 3
23/6/69 5721 721 21 1
16/6/69 5883 883 83 3
9/6/69 5245 245 45 5
2/6/69 3211 211 11 1
26/5/69 2679 679 79 9
19/5/69 0470 470 70 0
12/5/69 4931 931 31 1
5/5/69 7032 032 32 2

ส่องหวยลาวประจำวันจันทร์ และเลขตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์ตัวเลขอาศัยข้อมูลผลการออกรางวัลเฉพาะวันจันทร์ย้อนหลัง เพื่อค้นหาความน่าจะเป็นของตัวเลขที่มีโอกาสออกซ้ำ นำมาจัดทำเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดระบุกลุ่มตัวเลขที่ปรากฏในผลรางวัลเลขท้ายบ่อยครั้ง ข้อมูลชุดนี้นำมาจัดหมวดหมู่เป็นเลขเด่นและเลขรอง พร้อมจัดชุดคู่ดังนี้

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  • เลขเด่นประจำงวด : 4 – 9
  • เลขรองน่าลุ้น : 7 – 5

ชุดเลขท้ายนำโชค

  • ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 49, 43, 75, 00, 22
  • ชุดเลข 3 ตัวแรง: 249, 743, 475, 600, 222

ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์

  • กลุ่มสัตว์ใหญ่ : ช้าง (13), เสือ (06)
  • กลุ่มสัตว์เล็ก: กระต่าย (08), ปลาเล็ก (01)

สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์

  • ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 13 – 06 – 08 – 01
  • ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 249 – 743 – 475 – 600

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 19:01 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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