ตรวจผลหวยลาว 22 ก.ย. 69 เช็กรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์-สถิติย้อนหลัง
ถ่ายทอดสดหวยลาว 22 กันยายน 2569 ตรวจผลสลากพัฒนา เช็กรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์ และสถิติย้อนหลังหวยวันอังคาร
ค่ำคืนนี้คอหวยเตรียมตัวลุ้นโชค กองสลาก สปป.ลาว เตรียมออกรางวัลสลากพัฒนา งวดประจำวันอังคารที่ 22 กันยายน 2569 ทุกท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและตรวจผลรางวัลได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทย เช็กได้ทุกรางวัลตั้งแต่เลข 6 ตัว ลงมาจนถึงรางวัลเลข 1 ตัว คอหวยสามารถติดตามผลรางวัลอัปเดตล่าสุดได้ทันทีหลังจากการประกาศผลเสร็จสิ้น
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 22 ก.ย. 69 (22/9/69)
ตรวจผลหวยลาว 22 กันยายน 2569
- เลข 6 ตัว :
- เลข 5 ตัว :
- เลข 4 ตัว :
- เลข 3 ตัว :
- เลข 2 ตัว :
- เลข 1 ตัว :
ผลหวยลาวพัฒนา 5/45:
เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา
- รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
- รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
- รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ
สถิติหวยลาวพัฒนาออกวันอังคารย้อนหลัง
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาแนวทางเพื่อลุ้นโชค เรารวบรวมสถิติผลการออกรางวัลสลากพัฒนาเฉพาะวันอังคารย้อนหลัง เพื่อให้นำไปวิเคราะห์ตัวเลขกันได้เลย
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|15/9/69
|8249
|249
|49
|9
|8/9/69
|3743
|743
|43
|3
|1/9/69
|8475
|475
|75
|5
|25/8/69
|6600
|600
|00
|0
|18/8/69
|8222
|222
|22
|2
|11/8/69
|9670
|670
|70
|0
|4/8/69
|7886
|886
|86
|6
|28/7/69
|0480
|480
|80
|0
|21/7/69
|6592
|592
|92
|2
|14/7/69
|1546
|546
|46
|6
|7/7/69
|9659
|659
|59
|9
|30/6/69
|8383
|383
|83
|3
|23/6/69
|5721
|721
|21
|1
|16/6/69
|5883
|883
|83
|3
|9/6/69
|5245
|245
|45
|5
|2/6/69
|3211
|211
|11
|1
|26/5/69
|2679
|679
|79
|9
|19/5/69
|0470
|470
|70
|0
|12/5/69
|4931
|931
|31
|1
|5/5/69
|7032
|032
|32
|2
ส่องหวยลาวประจำวันจันทร์ และเลขตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์ตัวเลขอาศัยข้อมูลผลการออกรางวัลเฉพาะวันจันทร์ย้อนหลัง เพื่อค้นหาความน่าจะเป็นของตัวเลขที่มีโอกาสออกซ้ำ นำมาจัดทำเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดระบุกลุ่มตัวเลขที่ปรากฏในผลรางวัลเลขท้ายบ่อยครั้ง ข้อมูลชุดนี้นำมาจัดหมวดหมู่เป็นเลขเด่นและเลขรอง พร้อมจัดชุดคู่ดังนี้
- เลขเด่นประจำงวด : 4 – 9
- เลขรองน่าลุ้น : 7 – 5
ชุดเลขท้ายนำโชค
- ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 49, 43, 75, 00, 22
- ชุดเลข 3 ตัวแรง: 249, 743, 475, 600, 222
ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์
- กลุ่มสัตว์ใหญ่ : ช้าง (13), เสือ (06)
- กลุ่มสัตว์เล็ก: กระต่าย (08), ปลาเล็ก (01)
สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์
- ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 13 – 06 – 08 – 01
- ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 249 – 743 – 475 – 600
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