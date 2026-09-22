ทัพตบสาวไทย ทุบเกาหลีใต้ 3 เซตรวด คว้าเหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์ 2026
ทัพตบสาวไทย โชว์ฟอร์มแกร่ง ทุบเกาหลีใต้ 3 เซตรวด คว้าเหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์ 2026 สร้างสถิติคว้าเหรียญรางวัล 4 สมัยติด
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ ไอจิ-นาโกยา 2026 ระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2569 วันนี้ทีมชาติไทยลงพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ ในรอบชิงเหรียญทองแดง ที่สนามพาร์ก อารีนา โคมากิ ประเทศญี่ปุ่น
หลังจบการแข่งขัน ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปได้แบบรวด 3 เซต ด้วยสกอร์ 25-20, 25-19, 25-23 ส่งผลให้ทัพลูกยางสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จ
สำหรับสถิติการแข่งขันในนัดนี้ ทีมชาติไทยทำคะแนนจากการบุก 46 คะแนน การสกัดกั้น 10 คะแนน การเสิร์ฟ 3 คะแนน และได้คะแนนจากความผิดพลาดของทีมตรงข้ามอีก 16 คะแนน
ด้านสถิติผู้เล่นรายบุคคล “บีม” พิมพิชยา ก๊กรัมย์ บีหลังทีมชาติไทย ทำคะแนนสูงสุดของทีมที่ 15 คะแนน แบ่งเป็นคะแนนจากการโจมตี 12 คะแนน และบล็อก 3 คะแนน ตามมาด้วยทัดดาวและแก้วกัลยา คนละ 12 คะแนน ศศิภาพร 9 คะแนน อัจฉราพร 7 คะแนน ส่วนชัชชุอรและพรพรรณ ทำได้คนละ 1 คะแนน
สำหรับผลงานของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ได้สร้างสถิติด้วยการคว้าเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ไปได้ 4 สมัยติดต่อกัน ได้แก่ ปี 2014 เหรียญทองแดง, ปี 2018 เหรียญเงิน, ปี 2022 เหรียญทองแดง และปี 2026 เหรียญทองแดง)
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