ทัพตบสาวไทย ทุบเกาหลีใต้ 3 เซตรวด คว้าเหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์ 2026

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 16:01 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 16:01 น.
ทัพตบสาวไทย ทุบเกาหลีใต้ 3 เซตรวด คว้าเหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์ 2026

ทัพตบสาวไทย โชว์ฟอร์มแกร่ง ทุบเกาหลีใต้ 3 เซตรวด คว้าเหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์ 2026 สร้างสถิติคว้าเหรียญรางวัล 4 สมัยติด

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ ไอจิ-นาโกยา 2026 ระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2569 วันนี้ทีมชาติไทยลงพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ ในรอบชิงเหรียญทองแดง ที่สนามพาร์ก อารีนา โคมากิ ประเทศญี่ปุ่น

หลังจบการแข่งขัน ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปได้แบบรวด 3 เซต ด้วยสกอร์ 25-20, 25-19, 25-23 ส่งผลให้ทัพลูกยางสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จ

โฆษณา

สำหรับสถิติการแข่งขันในนัดนี้ ทีมชาติไทยทำคะแนนจากการบุก 46 คะแนน การสกัดกั้น 10 คะแนน การเสิร์ฟ 3 คะแนน และได้คะแนนจากความผิดพลาดของทีมตรงข้ามอีก 16 คะแนน

ด้านสถิติผู้เล่นรายบุคคล “บีม” พิมพิชยา ก๊กรัมย์ บีหลังทีมชาติไทย ทำคะแนนสูงสุดของทีมที่ 15 คะแนน แบ่งเป็นคะแนนจากการโจมตี 12 คะแนน และบล็อก 3 คะแนน ตามมาด้วยทัดดาวและแก้วกัลยา คนละ 12 คะแนน ศศิภาพร 9 คะแนน อัจฉราพร 7 คะแนน ส่วนชัชชุอรและพรพรรณ ทำได้คนละ 1 คะแนน

ผลการแข่งขัน ไทย เกาหลีใต้
Asian Games 2026

สำหรับผลงานของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ได้สร้างสถิติด้วยการคว้าเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ไปได้ 4 สมัยติดต่อกัน ได้แก่ ปี 2014 เหรียญทองแดง, ปี 2018 เหรียญเงิน, ปี 2022 เหรียญทองแดง และปี 2026 เหรียญทองแดง)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 16:01 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 16:01 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่งใจให้แม่ &quot;แพรรี่ ไพรวัลย์&quot; นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา

ส่งใจให้แม่ “แพรรี่ ไพรวัลย์” นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569
เช็กเลย! เตือนเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 22-27 ก.ย. 2569

เช็กเลย! เตือนเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 22-27 ก.ย. 2569

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569
กรมอุตุฯ แจงข่าวลือมหาอุทกภัย 120 ชั่วโมง

กรมอุตุฯ แจงดราม่า มหาอุทกภัยใน 120 ชั่วโมง เฝ้าระวังฝนหนัก อย่าตื่นตระหนก

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569
ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น ห้ามขายใกล้สถานที่สำคัญ

ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น ห้ามขายใกล้สถานที่สำคัญ

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ส่งใจให้แม่ &quot;แพรรี่ ไพรวัลย์&quot; นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา บันเทิง

ส่งใจให้แม่ “แพรรี่ ไพรวัลย์” นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา

5 นาที ที่แล้ว
เช็กเลย! เตือนเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 22-27 ก.ย. 2569 ข่าว

เช็กเลย! เตือนเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 22-27 ก.ย. 2569

20 นาที ที่แล้ว
กรมอุตุฯ แจงข่าวลือมหาอุทกภัย 120 ชั่วโมง ข่าว

กรมอุตุฯ แจงดราม่า มหาอุทกภัยใน 120 ชั่วโมง เฝ้าระวังฝนหนัก อย่าตื่นตระหนก

22 นาที ที่แล้ว
ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น ห้ามขายใกล้สถานที่สำคัญ ข่าวการเมือง

ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น ห้ามขายใกล้สถานที่สำคัญ

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เลือกตั้งประกันสังคม 2569 วันไหน เช็กหน่วยเลือกตั้ง เลขปสก.ก้าวหน้า ก่อนเข้าคูหา

46 นาที ที่แล้ว
เพจดังเม้าท์แรง! สามีนางเอกดังระดับประเทศ แอบนัวสาวกลางผับ วอนชาวเน็ตอย่าโยงมั่ว บันเทิง

เพจดังเม้าท์แรง! สามีนางเอกดังระดับประเทศ แอบนัวสาวกลางผับ วอนชาวเน็ตอย่าโยงมั่ว

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แคนาดา ยื่นฟ้อง ChatGPT หลังเมินไม่แจ้งตำรวจ นำไปสู่เหตุกราดยิงตาย 9 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกหมี รัศมี โต้ข่าวลือคบ นุช มั่วบ้านงาน ยันรู้จักแค่ในวัด ข่าว

ลูกหมี โต้ข่าวคบ ‘นุช มั่วบ้านงาน’ เจอกันแค่ในวัด เตือนเจตนาไม่บริสุทธิ์ กรรมตามทัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุ บุญเลี้ยง เล่าชีวิตหลังผ่าตัดหัวใจ ครบ 1 ปี แย้มข่าวดีเตรียมคว้าไมค์หวนคืนเวทีอีกครั้ง บันเทิง

ศุ บุญเลี้ยง เล่าชีวิตหลังผ่าตัดหัวใจ ครบ 1 ปี แย้มข่าวดีเตรียมคว้าไมค์หวนคืนเวทีอีกครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ “ปิยะ รักสกุล” อธิบดีดีเอสไอคนใหม่ ลูกหม้อ DSI มือคดีการเงิน ข่าวการเมือง

ประวัติ “ปิยะ รักสกุล” อธิบดีดีเอสไอคนใหม่ ลูกหม้อ DSI มือคดีการเงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลนัดไต่สวนคดี 44 สส. ยื่นแก้ 112 นัดหน้า 20 ต.ค. คาดจบเร็วขึ้นในเดือน มี.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! AIS PLAY แจ้งขัดข้อง ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 ไม่ได้ตามกำหนดการ ข่าวกีฬา

ด่วน! AIS PLAY แจ้งขัดข้อง ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 ไม่ได้ตามกำหนดการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจโคแฟค เช็กแล้ว! เตือนมหาอุทกภัย ภายใน 120 ชม. ไม่ใช่ข้อความจากกรมอุตุฯ ข่าว

เพจโคแฟค เช็กแล้ว! เตือนมหาอุทกภัย ภายใน 120 ชม. ไม่ใช่ข้อความจากกรมอุตุฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้พัฒนาเกมชาวไทยพ้อ วางขายได้ 2 สัปดาห์ เจอคนไทยดูดเถื่อนไปขายต่อในราคา 25 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้บุกเบิกเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย ข่าว

อาลัย ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้บุกเบิกเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสอบครูผู้ช่วย 2569 รอบทั่วไป สพฐ. 726 อัตรา 116 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ ข่าว

เปิดสอบครูผู้ช่วย 2569 รอบทั่วไป สพฐ. 726 อัตรา 116 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผ้าเหลืองร้อน! พระลูกวัด บุกต่อยรักษาการเจ้าอาวาส แก้วหูแตก ฉุนถูกตัดกิจนิมนต์ ข่าว

ผ้าเหลืองร้อน! พระลูกวัด บุกต่อยรักษาการเจ้าอาวาส แก้วหูแตก ฉุนถูกตัดกิจนิมนต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัวนุช มั่วบ้านงาน เครียดหนักวอนขอพื้นที่ส่วนตัว ข่าว

พ่อแม่ ‘นุช มั่วบ้านงาน’ ตกใจเห็นข่าว โอดเครียดมาก ชาวบ้านยันนิสัยดี ไม่รู้ปมแอบอ้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมู พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ ถ่ายภาพคู่กับ โก้ ธีรศักดิ์ พัฒนศิริเสถียร ข่าวดารา

โก้ ธีรศักดิ์ อัปเดต หมู พิมพ์ผกา น้ำหนักลด 20 กิโล สดชื่นขึ้น แต่ยังไม่พร้อมรับงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. มติเอกฉันท์ ฟัน สว.ธนกร เคยต้องคำพิพากษาคดีเจ้ามือพนัน ส่งศาลรัฐธรรมนูญ ข่าวการเมือง

กกต. มติเอกฉันท์ ฟัน สว.ธนกร เคยต้องคำพิพากษาคดีเจ้ามือพนัน ส่งศาลรัฐธรรมนูญ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุตุฯ โต้เพจ ที&#039; ฝันฟ้าอากาศ เตือนมหาอุทกภัย ยันฝนตกหนักตามฤดูกาล ไม่ใช่ฝนแช่ 24 ชม. ข่าว

อุตุฯ โต้เพจ ที’ ฝันฟ้าอากาศ เตือนมหาอุทกภัย ยันฝนตกหนักตามฤดูกาล ไม่ใช่ฝนแช่ 24 ชม.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัพฟ้าศรีลังกา นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเครื่องบิน สวดมนต์ขอฝน-พรมน้ำมนต์ หวังแก้ภัยแล้ง ข่าวต่างประเทศ

ทัพฟ้าศรีลังกา นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเครื่องบิน สวดมนต์ขอฝน-พรมน้ำมนต์ หวังแก้ภัยแล้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โปเกม่อนจับมือกับ ESA ส่ง “พิคาชู” ขึ้นไปอวกาศ เฉลิมฉลองสัปดาห์อวกาศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยพบผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ เหตุเรือประมงล่มในชลบุรี เร่งตามหาผู้สูญหาย 4 รายที่เหลือ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Converse ขอโทษ พร้อมสั่งลบโฆษณาหลังโซเชียลสับเละภาพสื่อถึงกลุ่ม KKK ข่าวต่างประเทศ

คอนเวิร์ส ยอมรับผิด สั่งลบโฆษณา รูปคล้ายแขวนคอ-เหยียดผิว ขอโทษไม่ควรเกิดขึ้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเปิดตารางแข่งวิ่ง บิว ภูริพล เอเชียนเกมส์ 2026 ลงสนาม 4 อีเวนต์ 6 วันติด อาจวิ่งถึง 9 รอบ