เปิดตารางแข่งวิ่ง บิว ภูริพล เอเชียนเกมส์ 2026 ลงสนาม 4 อีเวนต์ 6 วันติด อาจวิ่งถึง 9 รอบ
“บิว” ภูริพล บุญสอน นักวิ่งทีมชาติไทยวัย 20 ปี ยืนยันโปรแกรมแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ที่นาโกยา ซิตี้ มิซูโฮะ ปาร์ก ลงชิงชัย 4 อีเวนต์ ตลอด 6 วันติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 24 ถึง 29 กันยายน
ภูริพลมีโปรแกรมลงแข่งขันวิ่ง 100 เมตร 200 เมตร ผลัด 4×100 เมตรชาย และผลัดผสม 4×100 เมตร หากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครบทุกรายการ จะมีโปรแกรมรวมทั้งหมด 10 รอบ อย่างไรก็ตาม เขาอาจไม่ได้ลงวิ่งผลัดผสม 4×100 เมตรในรอบแรก ทำให้มีโอกาสต้องลงสนามจริง 9 รอบภายในเวลาเพียง 6 วัน
โปรแกรมของ “บิว” ภูริพล บุญสอน (เวลาไทย)
วันที่ 24 กันยายน
- 18.08 น. เป็นต้นไป — 100 เมตร รอบแรก
วันที่ 25 กันยายน
- 17.33 น. — 100 เมตร รอบรองชนะเลิศ
- 20.15 น. — 100 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 26 กันยายน
- 10.15 น. — 200 เมตร รอบแรก
- 18.16 น. — 200 เมตร รอบรองชนะเลิศ
วันที่ 27 กันยายน
- 17.45 น. — 200 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
- 20.12 น. — ผลัด 4×100 เมตรชาย รอบแรก
วันที่ 28 กันยายน
- 16.50 น. — ผลัดผสม 4×100 เมตร รอบแรก (อาจไม่ได้ลงแข่งขัน)
- 20.23 น. — ผลัด 4×100 เมตรชาย รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 29 กันยายน
- 18.48 น. — ผลัดผสม 4×100 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน ภูริพลอาจต้องลงแข่งขันถึง 9 รอบจาก 4 อีเวนต์ภายใน 6 วันติดต่อกัน ซึ่งจะเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่หนักที่สุดของนักกรีฑาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้
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