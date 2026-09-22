เปิดตารางแข่งวิ่ง บิว ภูริพล เอเชียนเกมส์ 2026 ลงสนาม 4 อีเวนต์ 6 วันติด อาจวิ่งถึง 9 รอบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 15:44 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 16:47 น.
เปิดตารางแข่งวิ่ง บิว ภูริพล เอเชียนเกมส์ 2026 ลงสนาม 4 อีเวนต์ 6 วันติด อาจวิ่งถึง 9 รอบ
สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ

“บิว” ภูริพล บุญสอน นักวิ่งทีมชาติไทยวัย 20 ปี ยืนยันโปรแกรมแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ที่นาโกยา ซิตี้ มิซูโฮะ ปาร์ก ลงชิงชัย 4 อีเวนต์ ตลอด 6 วันติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 24 ถึง 29 กันยายน

ภูริพลมีโปรแกรมลงแข่งขันวิ่ง 100 เมตร 200 เมตร ผลัด 4×100 เมตรชาย และผลัดผสม 4×100 เมตร หากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครบทุกรายการ จะมีโปรแกรมรวมทั้งหมด 10 รอบ อย่างไรก็ตาม เขาอาจไม่ได้ลงวิ่งผลัดผสม 4×100 เมตรในรอบแรก ทำให้มีโอกาสต้องลงสนามจริง 9 รอบภายในเวลาเพียง 6 วัน

โปรแกรมของ “บิว” ภูริพล บุญสอน (เวลาไทย)

วันที่ 24 กันยายน

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  • 18.08 น. เป็นต้นไป — 100 เมตร รอบแรก

วันที่ 25 กันยายน

  • 17.33 น. — 100 เมตร รอบรองชนะเลิศ
  • 20.15 น. — 100 เมตร รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 26 กันยายน

  • 10.15 น. — 200 เมตร รอบแรก
  • 18.16 น. — 200 เมตร รอบรองชนะเลิศ

ตารางแข่งวิ่ง บิว ภูริพล
สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ – Athletics Association of Thailand
วันที่ 27 กันยายน

  • 17.45 น. — 200 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
  • 20.12 น. — ผลัด 4×100 เมตรชาย รอบแรก

วันที่ 28 กันยายน

  • 16.50 น. — ผลัดผสม 4×100 เมตร รอบแรก (อาจไม่ได้ลงแข่งขัน)
  • 20.23 น. — ผลัด 4×100 เมตรชาย รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 29 กันยายน

  • 18.48 น. — ผลัดผสม 4×100 เมตร รอบชิงชนะเลิศ

หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน ภูริพลอาจต้องลงแข่งขันถึง 9 รอบจาก 4 อีเวนต์ภายใน 6 วันติดต่อกัน ซึ่งจะเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่หนักที่สุดของนักกรีฑาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 15:44 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 16:47 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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