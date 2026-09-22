คดีคืบหน้า แอบบี้ ชอย นางแบบดัง ถูกฆ่าหั่นศพ พบศีรษะยัดหม้อซุป เอี่ยวอดีตสามี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 20:31 น.
ศาลฮ่องกงเริ่มพิจารณาคดีฆ่าหั่นศพแอบบี้ ชอย

ศาลเริ่มพิจารณาคดี “แอบบี้ ชอย” นางแบบสาวฮ่องกง ถูกฆ่าหั่นศพ พบศีรษะ-ซี่โครงในหม้อต้ม คาดปมสังหารโหดของอดีตสามีและครอบครัว หากผิดจริงโทษสูงสุดคุกตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2569 ศาลฮ่องกงเริ่มต้นการพิจารณาคดีฆาตกรรม แอบบี้ ชอย (Abby Choi) นางแบบสาววัย 28 ปี หลังผ่านเหตุการณ์มานานกว่า 3 ปีครึ่ง โดยมีผู้ต้องหาคือ อเล็กซ์ กวอง (Alex Kwong) อดีตสามี, กวอง เคา (Kwong Kau) พ่อสามี และ แอนโทนี กวอง (Anthony Kwong) พี่ชายสามี ทั้งสามคนตกเป็นจำเลยในข้อหาฆาตกรรมและขัดขวางการฝังศพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บรรยากาศหน้าศาลมีประชาชนหลายสิบคนมารอติดตามความคืบหน้า เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมการถ่ายทอดสดให้ผู้คนรับชมภายนอก สำนักข่าว AP รายงานว่าจำเลยทั้งสามคนสวมหน้ากากอนามัยและมีท่าทีสงบ กวอง เคา สวมเสื้อยืดสีขาว ส่วนลูกชายทั้งสองคนสวมชุดสูท คาดว่าการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนครั้งนี้จะใช้เวลา 45 วัน และฝ่ายอัยการจะเริ่มแถลงเปิดคดีในภายหลัง หากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง ทั้งสามต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิต

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ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 แอบบี้ ชอย หายตัวไป จากนั้นสามวันต่อมา ตำรวจพบชิ้นส่วนร่างกายของเธอในบ้านเช่าแห่งหนึ่งย่านไทโป โดยพบศีรษะและซี่โครงในหม้อต้มขนาดใหญ่ภายในบ้านเช่า โดยที่กะโหลกยังไม่บุบสลาย รวมยังพบเนื้อหั่นกับแครอตและแรดิชเขียว ซึ่งเป็นหมู่บ้านในชนบทที่ห่างไกล นอกจากนี้ยังเจอเครื่องสไลด์เนื้อ เลื่อยไฟฟ้า และเสื้อผ้าบางส่วน

เจ้าหน้าที่ตำรวจสวมชุดป้องกันมิดชิดลงพื้นที่บ่อขยะเพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม ก่อนจะจับกุมอดีตสามี พี่ชาย และพ่อของเขาในเวลาต่อมา

ปกติแล้วคดีฆาตกรรมในฮ่องกงจะเริ่มพิจารณาคดีหลังเกิดเหตุประมาณ 1 ปี แต่อัยการชี้แจงสาเหตุความล่าช้าว่า เจ้าหน้าที่นิติเวชต้องใช้เวลาตรวจสอบหลักฐานดีเอ็นเอที่มีปริมาณมาก

การพิจารณาคดีครั้งนี้คาดว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีใครทราบมาก่อน เช่น แรงจูงใจในการฆาตกรรม ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจำเลยจะขึ้นให้การหรือเลือกที่จะเงียบ

แอบบี้ ชอย
ภาพจาก Instagram : xxabbyc

สำนักข่าว Channel News Asia (CNA) อ้างอิงสื่อฮ่องกงว่า แอบบี้ ชอย เป็นลูกสาวของครอบครัวเศรษฐีที่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและมีเครือข่ายธุรกิจในประเทศจีน มีทรัพย์สินส่วนตัวมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 423 ล้านบาท)

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เธอเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่น นิตยสาร L’Officiel Monaco ฉบับเดือนมกราคม 2566 บรรยายว่านางแบบสาวคือไอคอนด้านสไตล์ที่ผสมผสานเสื้อผ้าและเป็นผู้นำเทรนด์ตัวจริง เธอเคยร่วมงานกับนิตยสารชื่อดังอย่าง Vogue, Harper’s Bazaar และ Elle รวมถึงไปร่วมงาน Paris Fashion Week ไม่กี่วันก่อนหายตัวไปเธอเพิ่งโพสต์ภาพการเข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ Dior

สำหรับชีวิตส่วนตัวนั้น แอบบี้แต่งงานครั้งแรกตอนอายุ 18 ปีกับ อเล็กซ์ กวอง และมีลูกด้วยกัน 2 คน ก่อนจะหย่าร้างและแต่งงานใหม่ โดยมีลูกกับสามีคนที่สองอีก 2 คน แม้จะเลิกรากับอเล็กซ์ไปแล้ว แต่เธอยังคงดูแลอดีตครอบครัวสามีเป็นอย่างดี

ขณะที่ นางเฉิง เพื่อนของแอบบี้เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ The Standard ว่า แอบบี้ ชอย ไม่เคยพูดถึงอดีตครอบครัวสามีในทางที่ไม่ดี และดูแลทุกคนดีมาก เธอจัดหาอพาร์ตเมนต์หรูให้อดีตครอบครัวสามีพักอาศัย ช่วยอดีตพี่ชายสามีซื้อบ้าน และจ้างเขามาเป็นคนขับรถประจำตัว ซึ่งในวันที่เธอหายตัวไป อดีตพี่ชายสามีคนนี้ก็เป็นคนขับรถไปรับเธอเพื่อเดินทางไปรับลูกสาว จนกระทั่งเกิดเหตุสลดขึ้น

แอบบี้ ชอย นางแบบสาวฮ่องกง-4
ภาพจาก Instagram : xxabbyc
แอบบี้ ชอย นางแบบสาวฮ่องกง-3
ภาพจาก Instagram : xxabbyc
แอบบี้ ชอย นางแบบสาวฮ่องกง-2
ภาพจาก Instagram : xxabbyc
แอบบี้ ชอย นางแบบสาวฮ่องกง
ภาพจาก Instagram : xxabbyc

ข้อมูลจาก : economictimes และ cnn

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 20:31 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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