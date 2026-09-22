สปส. แจงชัด ก่อนเลือกตั้ง ประกันสังคม จดโพยเข้าคูหาไม่ได้ เขียนเลขอารบิกเท่านั้น
สปส. แจงชัด ก่อนเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม 27 ก.ย.นี้ จดโพยเข้าคูหาไม่ได้ ต้องจำหมายเลขเอง ย้ำเขียนเลขอารบิกเท่านั้น
น.ส.มาลากาลัญ ห่อประทุม ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาและขั้นตอนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมว่า ระเบียบเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมเป็นระเบียบกระทรวงแรงงาน ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปี 2564 โดยสำนักงานประกันสังคมเคยจัดการเลือกตั้งมาแล้ว 1 ครั้ง เมื่อเดือนธันวาคม 2566 และการเลือกตั้งครั้งนี้ยังคงใช้ระเบียบฉบับเดิม
น.ส.มาลากาลัญ อธิบายว่า วิธีการลงคะแนนมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายผู้ประกันตน และฝ่ายรัฐบาล โดยฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนมีฝ่ายละ 7 คน ดังนั้นการเลือกตั้งจึงต้องมีผู้แทนฝ่ายละ 7 คน โดยมีการประกาศรับสมัครผู้สมัครและกำหนดหมายเลขผู้สมัคร เพื่อให้ผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างเลือกผู้แทนของตัวเองตามหมายเลขที่ผู้สมัครได้รับ
เมื่อถูกถามว่าทำไมผู้ใช้สิทธิต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครทั้ง 7 คน และต้องเขียนเป็นเลขอารบิก น.ส.มาลากาลัญ ชี้แจงว่า การเขียนหมายเลขเป็นเลขอารบิกเป็นไปตามระเบียบ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ทุกคนรู้จักและใช้กันโดยทั่วไป ทั้งจำนวนผู้สมัคร 7 คน และการเขียนหมายเลขอารบิก จึงเป็นสิ่งที่กำหนดไว้ในระเบียบปี 2564
ส่วนคำถามว่าสามารถจดหมายเลขผู้สมัครใส่กระดาษ หรือพกเอกสารเข้าไปในคูหาได้หรือไม่ น.ส.มาลากาลัญ ยืนยันว่าตามระเบียบมีข้อห้ามนำเอกสาร กระดาษ หรือสิ่งใดที่เกี่ยวกับการหาเสียงเข้าไปในคูหา โดยระเบียบข้อ 44 ระบุชัดเจนว่าห้ามนำเอกสารหรือวัตถุใดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเข้าไปในที่เลือกตั้ง
เมื่อถูกถามเพิ่มเติมว่าหากผู้ใช้สิทธิเขียนหมายเลขผู้สมัครไว้บนฝ่ามือเพื่อช่วยจำ จะสามารถทำได้หรือไม่ น.ส.มาลากาลัญ ระบุว่าเรื่องดังกล่าวต้องพิจารณาตามข้อระเบียบ โดยระเบียบเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมมีความสอดคล้องกับการเลือกตั้ง ส.ส. คือห้ามนำเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครเข้าไปในคูหา ส่วนการปฏิบัติหน้างานจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ลงคะแนนและสถานการณ์หน้างาน โดยสำนักงานประกันสังคมย้ำถึงข้อห้ามตามระเบียบข้อ 44
สำหรับคำถามว่าผู้ใช้สิทธิสามารถนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปในคูหาได้หรือไม่ และสามารถใช้เครื่องมือใดช่วยค้นหมายเลขผู้สมัครระหว่างลงคะแนนได้หรือไม่ น.ส.มาลากาลัญ ยืนยันว่าตามระเบียบมีข้อห้ามนำเอกสารหรือวัตถุใดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเข้าไปในที่เลือกตั้ง และห้ามใช้เครื่องมือใดในขณะลงคะแนน
ส่วนคำถามว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีข้อห้ามเรื่องการสวมเสื้อหรือแสดงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขผู้สมัครเหมือนการเลือกตั้งทั่วไปหรือไม่ น.ส.มาลากาลัญ ระบุว่า สำนักงานประกันสังคมได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือนายจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนที่สนใจติดตามการเลือกตั้ง ให้หลีกเลี่ยงการแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการหาเสียง หรือเชิญชวนให้ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรายหนึ่งรายใด ในบริเวณที่เลือกตั้งและที่นับคะแนนเลือกตั้ง
น.ส.มาลากาลัญ ทิ้งท้ายว่า ขอให้ผู้ใช้สิทธิหลีกเลี่ยงการทำสิ่งที่อาจมีประเด็น และหากสนับสนุนผู้สมัครรายใดก็ให้จดจำหมายเลขแล้วเข้าไปลงคะแนน เพื่อให้การใช้สิทธิเป็นไปอย่างสุจริตและยุติธรรมสำหรับทุกคน
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