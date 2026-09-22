แคนาดา ยื่นฟ้อง ChatGPT หลังเมินไม่แจ้งตำรวจ นำไปสู่เหตุกราดยิงตาย 9 ศพ
แคนาดา และทางครอบครัวผู้สูญเสีย ยื่นฟ้อง ChatGPT หลังเมินไม่แจ้งตำรวจ แม้ AI จะเตือนแล้วก็ตาม นำไปสู่เหตุกราดยิงตาย 9 ศพ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า รัฐบริติช โคลอมเบีย ประเทศแคนาดา เตรียมเข้าแจ้งความบริษัท OpenAI เจ้าของปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT ภายหลังจากที่ทางบริษัทล้มเหลวในการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ และนำไปสู่เหตุกราดยิงและมีผู้เสียชีวิต 9 ศพ บาดเจ็บ 27 ราย เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยจากการตรวจสอบพบว่าทางผู้ก่อเหตุถูก AI ส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับอาวุธปืนหลายเดือนก่อนเกิดเหตุ อย่างไรก็ตามทางบริษัทกลับนิ่งเฉยและนำไปสู่การสูญเสียในที่สุด
ซึ่งนอกจากทางรัฐแล้วครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญเสียก็ได้ยื่นฟ้องร้อง OpenAI ในอีกคดีเช่นกัน โดยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทาง แซม อัลท์แมนเคยขอโทษครอบครัวผู้สูญเสียมาแล้ว หลังจากที่ทางบริษัทไม่ได้แจ้งตำรวจ
แม้ว่าจะไม่เคยมีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่มีรายงานว่าทางผู้ก่อเหตุได้ใช้ ChatGPT ในการวางแผนการดยิงโรงเรียน และทาง AI ได้มีการแจ้งเตือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 แต่ทางบริษัทไม่ได้แจ้งตำรวจแต่อย่างใด ซึ่งแม้ว่าบัญชีของเธอจะถูกระงับ แต่เธอสามารถหาบัญชีใหม่เพื่อวางแผนก่อเหตุสะเทือนขวัญได้ต่อเนื่อง
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