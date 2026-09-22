ประวัติ “ปิยะ รักสกุล” อธิบดีดีเอสไอคนใหม่ ลูกหม้อ DSI มือคดีการเงิน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 15:12 น.
ประวัติ “ปิยะ รักสกุล” อธิบดีดีเอสไอคนใหม่ ลูกหม้อ DSI มือคดีการเงิน

เปิดเส้นทางราชการ ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล จากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ทำคดีเสื้อแดง คดีแชร์ลูกโซ่ และฟอกเงิน ก่อนขึ้นเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติ และได้รับแต่งตั้งกลับมาคุม DSI

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 เห็นชอบแต่งตั้ง ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล เป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI คนใหม่ แทน พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เทียบเท่าข้าราชการระดับ 11

ร.ต.อ.ปิยะไม่ใช่คนแปลกหน้าของดีเอสไอ เขาเติบโตจากงานสอบสวนคดีพิเศษ ผ่านคดีการเมือง คดีทรัพยากรธรรมชาติ แชร์ลูกโซ่ อาชญากรรมทางการเงิน และการฟอกเงิน ก่อนออกไปรับตำแหน่งบริหารในหน่วยงานอื่น แล้วกลับมาเป็นผู้นำองค์กรที่เคยทำงานมานานหลายปี

โฆษณา

ประวัติการศึกษา ปิยะ รักสกุล

ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์–บริหารงานยุติธรรม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วุฒิการศึกษาทั้งด้านกฎหมาย รัฐศาสตร์ และการบริหารงานยุติธรรม กลายเป็นพื้นฐานสำคัญตลอดเส้นทางรับราชการในกระทรวงยุติธรรม

ประวัติ ปิยะ รักสกุล
DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เส้นทางจากพนักงานสอบสวนสู่ผู้บริหาร DSI

ร.ต.อ.ปิยะได้รับการกล่าวถึงในฐานะ “ลูกหม้อดีเอสไอ” โดยช่วงปี 2552–2553 ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 8 ก่อนเลื่อนขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

ในช่วงดังกล่าว เขาได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองปี 2553 ครอบคลุมการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีก่อการร้าย คดีชายชุดดำ ตลอดจนกรณีประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิตระหว่างการสลายการชุมนุม

โฆษณา

ต่อมาในปี 2558 เขาขึ้นดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ทรัพยากรธรรมชาติ การบุกรุกป่า และคดีแชร์ลูกโซ่

โฆษณา

ปี 2560 ร.ต.อ.ปิยะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ จากนั้นในช่วงปี 2564–2565 ขยับไปเป็นผู้อำนวยการกองคดีการเงิน การธนาคาร และการฟอกเงิน รับผิดชอบคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเส้นทางการเงินที่มีความซับซ้อน

ขึ้นเป็นรองอธิบดีดีเอสไอ

ปี 2565 ร.ต.อ.ปิยะได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีหน้าที่กำกับงานคดีและงานบริหารภายในกรม รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

หนึ่งในคดีสำคัญที่เขามีส่วนร่วมคือคดีทุจริตบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยในเดือนมิถุนายน 2567 ร.ต.อ.ปิยะ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดีดีเอสไอ ได้ร่วมสอบปากคำ ชนินทร์ เย็นสุดใจ อดีตผู้บริหารบริษัท หลังถูกนำตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย

ย้ายไป ศอ.บต. ก่อนเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2567 ร.ต.อ.ปิยะได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ทำให้เขาได้ทำงานด้านการบริหารราชการ ความมั่นคง และการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โฆษณา

จากนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 อนุมัติให้โอนกลับมายังกระทรวงยุติธรรม พร้อมแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

ในตำแหน่งดังกล่าว เขารับผิดชอบภารกิจติดตามและแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมถึงผลักดันการศึกษา การฝึกอาชีพ และการลดโอกาสกระทำผิดซ้ำของผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ

บทบาทในคดีฮั้วเลือก สว.

ชื่อของ ร.ต.อ.ปิยะได้รับความสนใจทางการเมืองอีกครั้งในปี 2569 เมื่อเขาดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 ซึ่งพิจารณาสำนวนข้อกล่าวหาการฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา

สำนวนดังกล่าวมีผู้ถูกกล่าวหา 229 คน แบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา 138 คน และสมาชิกพรรคการเมืองหรือบุคคลในเครือข่ายอีก 91 คน โดยมีรายงานว่าคณะอนุกรรมการคณะที่ 36 ลงมติ 5 ต่อ 2 ให้ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด ขณะที่ ร.ต.อ.ปิยะอยู่ในฝ่ายเสียงข้างมาก

บทบาทดังกล่าวนำไปสู่ข้อสงสัยจากฝ่ายค้านเกี่ยวกับการแต่งตั้งเขาเป็นอธิบดีดีเอสไอ อย่างไรก็ตาม พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปฏิเสธว่าไม่ใช่การตอบแทนจากคดีฮั้วเลือก สว. โดยการพิจารณาแต่งตั้งอ้างอิงความเหมาะสม ประสบการณ์ในดีเอสไอ และผลงานย้อนหลังสองปี

โฆษณา
ประวัติ ปิยะ รักสกุล อธิบดีดีเอสไอคนใหม่
กรมคุมประพฤติ

สรุปเส้นทางราชการ ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล

  • ปี 2552–2553 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 8 และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ
  • ปี 2558 รองผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
  • ปี 2560 ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ
  • ปี 2564–2565 ผู้อำนวยการกองคดีการเงิน การธนาคาร และการฟอกเงิน
  • ปี 2565 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
  • ปี 2567 รองเลขาธิการ ศอ.บต.
  • ปี 2568 อธิบดีกรมคุมประพฤติ
  • ปี 2569 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

การกลับมารับตำแหน่งสูงสุดของดีเอสไอทำให้ ร.ต.อ.ปิยะต้องดูแลองค์กรที่รับผิดชอบคดีอาชญากรรมซับซ้อนและคดีที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ขณะเดียวกัน การทำหน้าที่ของเขาจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมือง อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการฟอกเงิน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 15:12 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่งใจให้แม่ &quot;แพรรี่ ไพรวัลย์&quot; นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา

ส่งใจให้แม่ “แพรรี่ ไพรวัลย์” นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569
เช็กเลย! เตือนเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 22-27 ก.ย. 2569

เช็กเลย! เตือนเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 22-27 ก.ย. 2569

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569
กรมอุตุฯ แจงข่าวลือมหาอุทกภัย 120 ชั่วโมง

กรมอุตุฯ แจงดราม่า มหาอุทกภัยใน 120 ชั่วโมง เฝ้าระวังฝนหนัก อย่าตื่นตระหนก

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569
เปิดยอดเงินรางวัล วอลเลย์บอลหญิงไทย ปี 2026 รับรวมแตะ 29.7 ล้านบาท

เปิดยอดเงินรางวัล วอลเลย์บอลหญิงไทย ปี 2026 รับรวมแตะ 29.7 ล้านบาท

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ส่งใจให้แม่ &quot;แพรรี่ ไพรวัลย์&quot; นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา บันเทิง

ส่งใจให้แม่ “แพรรี่ ไพรวัลย์” นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา

4 นาที ที่แล้ว
เช็กเลย! เตือนเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 22-27 ก.ย. 2569 ข่าว

เช็กเลย! เตือนเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 22-27 ก.ย. 2569

19 นาที ที่แล้ว
กรมอุตุฯ แจงข่าวลือมหาอุทกภัย 120 ชั่วโมง ข่าว

กรมอุตุฯ แจงดราม่า มหาอุทกภัยใน 120 ชั่วโมง เฝ้าระวังฝนหนัก อย่าตื่นตระหนก

22 นาที ที่แล้ว
ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น ห้ามขายใกล้สถานที่สำคัญ ข่าวการเมือง

ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น ห้ามขายใกล้สถานที่สำคัญ

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เลือกตั้งประกันสังคม 2569 วันไหน เช็กหน่วยเลือกตั้ง เลขปสก.ก้าวหน้า ก่อนเข้าคูหา

45 นาที ที่แล้ว
เปิดยอดเงินรางวัล วอลเลย์บอลหญิงไทย ปี 2026 รับรวมแตะ 29.7 ล้านบาท วอลเลย์บอล

เปิดยอดเงินรางวัล วอลเลย์บอลหญิงไทย ปี 2026 รับรวมแตะ 29.7 ล้านบาท

51 นาที ที่แล้ว
เพจดังเม้าท์แรง! สามีนางเอกดังระดับประเทศ แอบนัวสาวกลางผับ วอนชาวเน็ตอย่าโยงมั่ว บันเทิง

เพจดังเม้าท์แรง! สามีนางเอกดังระดับประเทศ แอบนัวสาวกลางผับ วอนชาวเน็ตอย่าโยงมั่ว

56 นาที ที่แล้ว
ทัพตบสาวไทย ทุบเกาหลีใต้ 3 เซตรวด คว้าเหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ทัพตบสาวไทย ทุบเกาหลีใต้ 3 เซตรวด คว้าเหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร เปิดต้นทุน “หม้อแม่จูน” บินขายซิดนีย์ แค่ค่าส่งน้ำแกงแตะ 1 ล้านบาท ข่าวดารา

เปิ้ล นาคร เปิดต้นทุน “หม้อแม่จูน” บินขายซิดนีย์ แค่ค่าส่งน้ำแกงแตะ 1 ล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดตารางแข่งวิ่ง บิว ภูริพล เอเชียนเกมส์ 2026 ลงสนาม 4 อีเวนต์ 6 วันติด อาจวิ่งถึง 9 รอบ ข่าวกีฬา

เปิดตารางแข่งวิ่ง บิว ภูริพล เอเชียนเกมส์ 2026 ลงสนาม 4 อีเวนต์ 6 วันติด อาจวิ่งถึง 9 รอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แคนาดา ยื่นฟ้อง ChatGPT หลังเมินไม่แจ้งตำรวจ นำไปสู่เหตุกราดยิงตาย 9 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกหมี รัศมี โต้ข่าวลือคบ นุช มั่วบ้านงาน ยันรู้จักแค่ในวัด ข่าว

ลูกหมี โต้ข่าวคบ ‘นุช มั่วบ้านงาน’ เจอกันแค่ในวัด เตือนเจตนาไม่บริสุทธิ์ กรรมตามทัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! AIS PLAY แจ้งขัดข้อง ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 ไม่ได้ตามกำหนดการ ข่าวกีฬา

ด่วน! AIS PLAY แจ้งขัดข้อง ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 ไม่ได้ตามกำหนดการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจโคแฟค เช็กแล้ว! เตือนมหาอุทกภัย ภายใน 120 ชม. ไม่ใช่ข้อความจากกรมอุตุฯ ข่าว

เพจโคแฟค เช็กแล้ว! เตือนมหาอุทกภัย ภายใน 120 ชม. ไม่ใช่ข้อความจากกรมอุตุฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้พัฒนาเกมชาวไทยพ้อ วางขายได้ 2 สัปดาห์ เจอคนไทยดูดเถื่อนไปขายต่อในราคา 25 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้บุกเบิกเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย ข่าว

อาลัย ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้บุกเบิกเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสอบครูผู้ช่วย 2569 รอบทั่วไป สพฐ. 726 อัตรา 116 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ ข่าว

เปิดสอบครูผู้ช่วย 2569 รอบทั่วไป สพฐ. 726 อัตรา 116 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผ้าเหลืองร้อน! พระลูกวัด บุกต่อยรักษาการเจ้าอาวาส แก้วหูแตก ฉุนถูกตัดกิจนิมนต์ ข่าว

ผ้าเหลืองร้อน! พระลูกวัด บุกต่อยรักษาการเจ้าอาวาส แก้วหูแตก ฉุนถูกตัดกิจนิมนต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัวนุช มั่วบ้านงาน เครียดหนักวอนขอพื้นที่ส่วนตัว ข่าว

พ่อแม่ ‘นุช มั่วบ้านงาน’ ตกใจเห็นข่าว โอดเครียดมาก ชาวบ้านยันนิสัยดี ไม่รู้ปมแอบอ้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมู พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ ถ่ายภาพคู่กับ โก้ ธีรศักดิ์ พัฒนศิริเสถียร ข่าวดารา

โก้ ธีรศักดิ์ อัปเดต หมู พิมพ์ผกา น้ำหนักลด 20 กิโล สดชื่นขึ้น แต่ยังไม่พร้อมรับงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. มติเอกฉันท์ ฟัน สว.ธนกร เคยต้องคำพิพากษาคดีเจ้ามือพนัน ส่งศาลรัฐธรรมนูญ ข่าวการเมือง

กกต. มติเอกฉันท์ ฟัน สว.ธนกร เคยต้องคำพิพากษาคดีเจ้ามือพนัน ส่งศาลรัฐธรรมนูญ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุตุฯ โต้เพจ ที&#039; ฝันฟ้าอากาศ เตือนมหาอุทกภัย ยันฝนตกหนักตามฤดูกาล ไม่ใช่ฝนแช่ 24 ชม. ข่าว

อุตุฯ โต้เพจ ที’ ฝันฟ้าอากาศ เตือนมหาอุทกภัย ยันฝนตกหนักตามฤดูกาล ไม่ใช่ฝนแช่ 24 ชม.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัพฟ้าศรีลังกา นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเครื่องบิน สวดมนต์ขอฝน-พรมน้ำมนต์ หวังแก้ภัยแล้ง ข่าวต่างประเทศ

ทัพฟ้าศรีลังกา นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเครื่องบิน สวดมนต์ขอฝน-พรมน้ำมนต์ หวังแก้ภัยแล้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โปเกม่อนจับมือกับ ESA ส่ง “พิคาชู” ขึ้นไปอวกาศ เฉลิมฉลองสัปดาห์อวกาศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยพบผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ เหตุเรือประมงล่มในชลบุรี เร่งตามหาผู้สูญหาย 4 รายที่เหลือ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปศาลนัดไต่สวนคดี 44 สส. ยื่นแก้ 112 นัดหน้า 20 ต.ค. คาดจบเร็วขึ้นในเดือน มี.ค.