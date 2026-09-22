เปิ้ล นาคร เปิดต้นทุน “หม้อแม่จูน” บินขายซิดนีย์ แค่ค่าส่งน้ำแกงแตะ 1 ล้านบาท
เปิ้ล นาคร เผยเบื้องหลังพาแกงไก่หม้อแม่จูนร่วมเทศกาลไทยในออสเตรเลีย ขนน้ำแกงหนัก 1 ตันขึ้นเครื่องบิน เจอทั้งวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายนำเข้าราคาสูง
เรียกเสียงฮือฮาไม่น้อย เมื่อ เปิ้ล นาคร ศิลาชัย เปิดต้นทุนเบื้องหลังการพาเมนูดังของครอบครัวอย่าง แกงไก่หม้อแม่จูนเดินทางไปเสิร์ฟให้ชาวไทยและนักท่องเที่ยวได้ชิมกันถึงนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะค่าขนส่งน้ำแกงที่พุ่งแตะ 1 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569 เปิ้ลโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า “โดนค่าส่งแกงขึ้นเครื่องบินไป 1 ล้านบาท หม้อแม่จูน Sydney Australia” ก่อนเล่ารายละเอียดเพิ่มเติม หลังมีผู้ติดตามสงสัยว่าเหตุใดค่าใช้จ่ายจึงสูงขนาดนั้น
น้ำแกง 1 ตัน ต้องขนส่งทางเครื่องบิน
เปิ้ลอธิบายว่า น้ำแกงหม้อแม่จูนที่เตรียมไว้สำหรับออกบูธครั้งนี้มีน้ำหนักรวมประมาณ 1 ตัน โดยทีมงานเลือกขนส่งจากประเทศไทยไปออสเตรเลียทางเครื่องบิน ทำให้เฉพาะค่าระวางขนส่งน้ำแกงอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม เงินก้อนดังกล่าวยังไม่ใช่ต้นทุนทั้งหมด เพราะทีมงานต้องซื้อวัตถุดิบสดเพิ่มเติมในซิดนีย์ ซึ่งมีราคาสูงกว่าในไทยหลายเท่า รวมถึงต้องรับภาระค่าแรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า
เปิ้ลยกตัวอย่างว่า มะเขือที่ประเทศไทยมีราคาประมาณกิโลกรัมละ 20 บาท แต่ในออสเตรเลียราคาขยับเป็นกิโลกรัมละ 120 บาท โดยการปรุงแกงสำหรับงานครั้งนี้ต้องใช้มะเขือถึง 600 กิโลกรัม คิดเป็นเงินเฉพาะมะเขือประมาณ 72,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมีไก่ กะทิ ใบโหระพา และวัตถุดิบอื่น ๆ ขณะที่ค่าแรงอยู่ที่ประมาณวันละ 7,000 บาทต่อคน รวมถึงภาษีและค่าใช้จ่ายส่วนอื่นตามที่เจ้าตัวเล่าไว้ ทำให้ต้นทุนรวมสูงกว่าการออกบูธในประเทศไทยอย่างมาก
ต้นทุนสูงแต่คุ้ม เมื่อคนไทยได้กินรสชาติที่คิดถึง
แม้ต้องจ่ายค่าขนส่งและเตรียมวัตถุดิบด้วยเงินจำนวนมาก แต่เปิ้ลมองว่าการเดินทางครั้งนี้คุ้มค่า เพราะได้เห็นคนไทยในต่างแดนเข้ามาชิมอาหารและมีความสุข พร้อมพูดถึงความรู้สึกว่า “โคตรคุ้มเลยที่ได้มา” และยอมรับว่าหม้อแม่จูนเดินทางมาไกลเกินกว่าที่เคยฝันไว้
หม้อแม่จูนเดินทางไปออกร้านภายในงาน Thailand Grand Festival 2026 @ Sydney ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19–20 กันยายน 2569 ที่ Tumbalong Park ย่าน Darling Harbour นครซิดนีย์ ภายในงานมีทั้งอาหารไทย สินค้าไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมงาน
หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่ซิดนีย์ เปิ้ลยังแย้มว่าทีมงานกำลังวางแผนนำหม้อแม่จูนไปเปิดบูธในประเทศอื่นต่อไป ส่วนจุดหมายต่อไปจะเป็นที่ใด ต้องรอติดตามจากเจ้าตัวอีกครั้ง
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ภาพจาก : IG ple_nakorn