ศาลนัดไต่สวนคดี 44 สส. ยื่นแก้ 112 นัดหน้า 20 ต.ค. คาดจบเร็วขึ้นในเดือน มี.ค.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 14:50 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 14:50 น.

ศาลนัดไต่สวนคดี 44 สส. อดีตพรรคก้าวไกล ยื่นแก้ ม.112 นัดหน้า 20 ต.ค. คาดจบเร็วขึ้นในเดือน มี.ค. จากเดิมเดือน พ.ค. 2570

ศาลฎีกานัดไต่สวนพยานคดีหมายเลขดำที่ คมจ. 1/2569 ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นคำร้อง ขอให้วินิจฉัยการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง กับ 44 สส.อดีตพรรคก้าวไกล จากกรณียื่นแก้ ม.112 โดยก่อนหน้านี้ศาลฎีกาได้ไต่สวนพยานผู้ร้องปากแรกคือ นายยุทธภูมิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พนักงานไต่สวนระดับสูง สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ สำนักงาน ป.ป.ช.

วันนี้ เป็นการไต่สวนพยานผู้ร้องนัดที่ 2 จากทั้งหมด 4 นัด จำนวนพยานทั้งหมดที่ต้องเข้าไต่สวนจำนวน 9 ปาก โดยมีพยานเข้าไต่สวน 3 ปากเป็นข้าราชการและอดีตข้าราชการในสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ 1.นายสุวัฒน์ คีรีวิเชียร นิติกรสำนักเลขาธิการสภาฯ 2.นางสินี ส้มมี ผู้อำนวยการสำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาฯ 3.ว่าที่ ร.ต.อาพัทธ์ สุขนันท์ อดีตเลขาธิการสภาฯ

โฆษณา

โดยพยานทั้ง 3 ปากเบิกความในประเด็นเกี่ยวกับเอกสารและบันทึกข้อความต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการเสนอร่าง การตรวจสอบลายมือชื่อของผู้เสนอร่าง รวมถึงประเด็นที่มีการแจ้งว่าร่างที่เสนอขัดกับรัฐธรรมนูญ

หลังจากไต่สวนพยานผู้ร้องทั้ง 3 ปากเสร็จสิ้นแล้ว ศาลได้นัดครั้งต่อไปในวันที่ 20 ต.ค.2569 เวลา 09.30 น. คาดว่าพยานที่เข้าไต่สวนในวันนั้น จะเป็นอดีตสส.ของพรรคก้าวไกลที่ไม่ได้ร่วมลงชื่อแก้ไขร่างมาตรา 112

ทั้งนี้ ในส่วนของพยานผู้คัดค้าน จะยกเลิกนัดไต่สวน 4 นัดสุดท้ายจากการปรับปรุงพยานผู้คัดค้าน ในบางนัดอาจไต่สวนพยานจำนวน 4-5 ปาก ทำให้จากเดิมที่คาดว่าจะจบภายในวันที่ 18 พ.ค. 2570 ขยับขึ้นมาจะจบภายในเดือน มี.ค.2570

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 14:50 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 14:50 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่งใจให้แม่ &quot;แพรรี่ ไพรวัลย์&quot; นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา

ส่งใจให้แม่ “แพรรี่ ไพรวัลย์” นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569
เช็กเลย! เตือนเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 22-27 ก.ย. 2569

เช็กเลย! เตือนเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 22-27 ก.ย. 2569

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569
กรมอุตุฯ แจงข่าวลือมหาอุทกภัย 120 ชั่วโมง

กรมอุตุฯ แจงดราม่า มหาอุทกภัยใน 120 ชั่วโมง เฝ้าระวังฝนหนัก อย่าตื่นตระหนก

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569
เปิดยอดเงินรางวัล วอลเลย์บอลหญิงไทย ปี 2026 รับรวมแตะ 29.7 ล้านบาท

เปิดยอดเงินรางวัล วอลเลย์บอลหญิงไทย ปี 2026 รับรวมแตะ 29.7 ล้านบาท

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ส่งใจให้แม่ &quot;แพรรี่ ไพรวัลย์&quot; นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา บันเทิง

ส่งใจให้แม่ “แพรรี่ ไพรวัลย์” นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา

4 นาที ที่แล้ว
เช็กเลย! เตือนเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 22-27 ก.ย. 2569 ข่าว

เช็กเลย! เตือนเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 22-27 ก.ย. 2569

19 นาที ที่แล้ว
กรมอุตุฯ แจงข่าวลือมหาอุทกภัย 120 ชั่วโมง ข่าว

กรมอุตุฯ แจงดราม่า มหาอุทกภัยใน 120 ชั่วโมง เฝ้าระวังฝนหนัก อย่าตื่นตระหนก

21 นาที ที่แล้ว
ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น ห้ามขายใกล้สถานที่สำคัญ ข่าวการเมือง

ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น ห้ามขายใกล้สถานที่สำคัญ

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เลือกตั้งประกันสังคม 2569 วันไหน เช็กหน่วยเลือกตั้ง เลขปสก.ก้าวหน้า ก่อนเข้าคูหา

45 นาที ที่แล้ว
เปิดยอดเงินรางวัล วอลเลย์บอลหญิงไทย ปี 2026 รับรวมแตะ 29.7 ล้านบาท วอลเลย์บอล

เปิดยอดเงินรางวัล วอลเลย์บอลหญิงไทย ปี 2026 รับรวมแตะ 29.7 ล้านบาท

51 นาที ที่แล้ว
เพจดังเม้าท์แรง! สามีนางเอกดังระดับประเทศ แอบนัวสาวกลางผับ วอนชาวเน็ตอย่าโยงมั่ว บันเทิง

เพจดังเม้าท์แรง! สามีนางเอกดังระดับประเทศ แอบนัวสาวกลางผับ วอนชาวเน็ตอย่าโยงมั่ว

55 นาที ที่แล้ว
สปส. แจงชัด ก่อนเลือกตั้ง ประกันสังคม จดโพยเข้าคูหาไม่ได้ เขียนเลขอารบิกเท่านั้น ข่าวการเมือง

สปส. แจงชัด ก่อนเลือกตั้ง ประกันสังคม จดโพยเข้าคูหาไม่ได้ เขียนเลขอารบิกเท่านั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัพตบสาวไทย ทุบเกาหลีใต้ 3 เซตรวด คว้าเหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ทัพตบสาวไทย ทุบเกาหลีใต้ 3 เซตรวด คว้าเหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร เปิดต้นทุน “หม้อแม่จูน” บินขายซิดนีย์ แค่ค่าส่งน้ำแกงแตะ 1 ล้านบาท ข่าวดารา

เปิ้ล นาคร เปิดต้นทุน “หม้อแม่จูน” บินขายซิดนีย์ แค่ค่าส่งน้ำแกงแตะ 1 ล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดตารางแข่งวิ่ง บิว ภูริพล เอเชียนเกมส์ 2026 ลงสนาม 4 อีเวนต์ 6 วันติด อาจวิ่งถึง 9 รอบ ข่าวกีฬา

เปิดตารางแข่งวิ่ง บิว ภูริพล เอเชียนเกมส์ 2026 ลงสนาม 4 อีเวนต์ 6 วันติด อาจวิ่งถึง 9 รอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แคนาดา ยื่นฟ้อง ChatGPT หลังเมินไม่แจ้งตำรวจ นำไปสู่เหตุกราดยิงตาย 9 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกหมี รัศมี โต้ข่าวลือคบ นุช มั่วบ้านงาน ยันรู้จักแค่ในวัด ข่าว

ลูกหมี โต้ข่าวคบ ‘นุช มั่วบ้านงาน’ เจอกันแค่ในวัด เตือนเจตนาไม่บริสุทธิ์ กรรมตามทัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุ บุญเลี้ยง เล่าชีวิตหลังผ่าตัดหัวใจ ครบ 1 ปี แย้มข่าวดีเตรียมคว้าไมค์หวนคืนเวทีอีกครั้ง บันเทิง

ศุ บุญเลี้ยง เล่าชีวิตหลังผ่าตัดหัวใจ ครบ 1 ปี แย้มข่าวดีเตรียมคว้าไมค์หวนคืนเวทีอีกครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจโคแฟค เช็กแล้ว! เตือนมหาอุทกภัย ภายใน 120 ชม. ไม่ใช่ข้อความจากกรมอุตุฯ ข่าว

เพจโคแฟค เช็กแล้ว! เตือนมหาอุทกภัย ภายใน 120 ชม. ไม่ใช่ข้อความจากกรมอุตุฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้พัฒนาเกมชาวไทยพ้อ วางขายได้ 2 สัปดาห์ เจอคนไทยดูดเถื่อนไปขายต่อในราคา 25 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้บุกเบิกเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย ข่าว

อาลัย ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้บุกเบิกเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสอบครูผู้ช่วย 2569 รอบทั่วไป สพฐ. 726 อัตรา 116 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ ข่าว

เปิดสอบครูผู้ช่วย 2569 รอบทั่วไป สพฐ. 726 อัตรา 116 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผ้าเหลืองร้อน! พระลูกวัด บุกต่อยรักษาการเจ้าอาวาส แก้วหูแตก ฉุนถูกตัดกิจนิมนต์ ข่าว

ผ้าเหลืองร้อน! พระลูกวัด บุกต่อยรักษาการเจ้าอาวาส แก้วหูแตก ฉุนถูกตัดกิจนิมนต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัวนุช มั่วบ้านงาน เครียดหนักวอนขอพื้นที่ส่วนตัว ข่าว

พ่อแม่ ‘นุช มั่วบ้านงาน’ ตกใจเห็นข่าว โอดเครียดมาก ชาวบ้านยันนิสัยดี ไม่รู้ปมแอบอ้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมู พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ ถ่ายภาพคู่กับ โก้ ธีรศักดิ์ พัฒนศิริเสถียร ข่าวดารา

โก้ ธีรศักดิ์ อัปเดต หมู พิมพ์ผกา น้ำหนักลด 20 กิโล สดชื่นขึ้น แต่ยังไม่พร้อมรับงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุตุฯ โต้เพจ ที&#039; ฝันฟ้าอากาศ เตือนมหาอุทกภัย ยันฝนตกหนักตามฤดูกาล ไม่ใช่ฝนแช่ 24 ชม. ข่าว

อุตุฯ โต้เพจ ที’ ฝันฟ้าอากาศ เตือนมหาอุทกภัย ยันฝนตกหนักตามฤดูกาล ไม่ใช่ฝนแช่ 24 ชม.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัพฟ้าศรีลังกา นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเครื่องบิน สวดมนต์ขอฝน-พรมน้ำมนต์ หวังแก้ภัยแล้ง ข่าวต่างประเทศ

ทัพฟ้าศรีลังกา นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเครื่องบิน สวดมนต์ขอฝน-พรมน้ำมนต์ หวังแก้ภัยแล้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โปเกม่อนจับมือกับ ESA ส่ง “พิคาชู” ขึ้นไปอวกาศ เฉลิมฉลองสัปดาห์อวกาศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยพบผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ เหตุเรือประมงล่มในชลบุรี เร่งตามหาผู้สูญหาย 4 รายที่เหลือ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปกกต. มติเอกฉันท์ ฟัน สว.ธนกร เคยต้องคำพิพากษาคดีเจ้ามือพนัน ส่งศาลรัฐธรรมนูญ