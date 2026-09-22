ศาลนัดไต่สวนคดี 44 สส. ยื่นแก้ 112 นัดหน้า 20 ต.ค. คาดจบเร็วขึ้นในเดือน มี.ค.
ศาลนัดไต่สวนคดี 44 สส. อดีตพรรคก้าวไกล ยื่นแก้ ม.112 นัดหน้า 20 ต.ค. คาดจบเร็วขึ้นในเดือน มี.ค. จากเดิมเดือน พ.ค. 2570
ศาลฎีกานัดไต่สวนพยานคดีหมายเลขดำที่ คมจ. 1/2569 ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นคำร้อง ขอให้วินิจฉัยการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง กับ 44 สส.อดีตพรรคก้าวไกล จากกรณียื่นแก้ ม.112 โดยก่อนหน้านี้ศาลฎีกาได้ไต่สวนพยานผู้ร้องปากแรกคือ นายยุทธภูมิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พนักงานไต่สวนระดับสูง สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ สำนักงาน ป.ป.ช.
วันนี้ เป็นการไต่สวนพยานผู้ร้องนัดที่ 2 จากทั้งหมด 4 นัด จำนวนพยานทั้งหมดที่ต้องเข้าไต่สวนจำนวน 9 ปาก โดยมีพยานเข้าไต่สวน 3 ปากเป็นข้าราชการและอดีตข้าราชการในสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ 1.นายสุวัฒน์ คีรีวิเชียร นิติกรสำนักเลขาธิการสภาฯ 2.นางสินี ส้มมี ผู้อำนวยการสำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาฯ 3.ว่าที่ ร.ต.อาพัทธ์ สุขนันท์ อดีตเลขาธิการสภาฯ
โดยพยานทั้ง 3 ปากเบิกความในประเด็นเกี่ยวกับเอกสารและบันทึกข้อความต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการเสนอร่าง การตรวจสอบลายมือชื่อของผู้เสนอร่าง รวมถึงประเด็นที่มีการแจ้งว่าร่างที่เสนอขัดกับรัฐธรรมนูญ
หลังจากไต่สวนพยานผู้ร้องทั้ง 3 ปากเสร็จสิ้นแล้ว ศาลได้นัดครั้งต่อไปในวันที่ 20 ต.ค.2569 เวลา 09.30 น. คาดว่าพยานที่เข้าไต่สวนในวันนั้น จะเป็นอดีตสส.ของพรรคก้าวไกลที่ไม่ได้ร่วมลงชื่อแก้ไขร่างมาตรา 112
ทั้งนี้ ในส่วนของพยานผู้คัดค้าน จะยกเลิกนัดไต่สวน 4 นัดสุดท้ายจากการปรับปรุงพยานผู้คัดค้าน ในบางนัดอาจไต่สวนพยานจำนวน 4-5 ปาก ทำให้จากเดิมที่คาดว่าจะจบภายในวันที่ 18 พ.ค. 2570 ขยับขึ้นมาจะจบภายในเดือน มี.ค.2570
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