ด่วน! AIS PLAY แจ้งขัดข้อง ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 ไม่ได้ตามกำหนดการ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 14:38 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 14:39 น.
ด่วน! AIS PLAY แจ้งขัดข้อง ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 ไม่ได้ตามกำหนดการ

AIS PLAY Sports โพสต์แจ้งเตือนผ่านเฟซบุ๊ก ขณะนี้ไม่สามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ได้ตามกำหนดการ พร้อมขออภัยแฟนกีฬาในความไม่สะดวก

เพจเฟซบุ๊ก AIS PLAY Sports โพสต์ข้อความแจ้งเตือนแฟนกีฬาเมื่อเวลาประมาณ 14.26 น. วันที่ 22 กันยายน 2569 ว่า ขณะนี้ไม่สามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ตามกำหนดการได้ พร้อมขออภัยในความไม่สะดวก โดยยังไม่ได้ระบุสาเหตุของปัญหาหรือกำหนดเวลาที่จะกลับมาถ่ายทอดสดได้ตามปกติ

ภาพหน้าจอแอปพลิเคชัน AIS PLAY ที่แฟนกีฬาแคปไว้ในเวลาใกล้เคียงกัน แสดงข้อความแจ้งเตือนบนช่องถ่ายทอดสดว่า “ขณะนี้ไม่สามารถรับชมช่องนี้ได้ชั่วคราว คุณสามารถรับชมช่องอื่นได้ตามปกติ” ซึ่งบ่งชี้ว่าปัญหาอาจเกิดขึ้นเฉพาะบางช่องสัญญาณ ไม่ใช่ทั้งแพลตฟอร์ม

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AIS PLAY เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ไอจิ-นาโกยา 2026 บนแพลตฟอร์ม OTT และออนไลน์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2569 โดยจัดสัญญาณถ่ายทอดสดรวม 18 ช่อง ครอบคลุมชนิดกีฬาหลากหลาย

เหตุขัดข้องเกิดขึ้นในช่วงที่มีการแข่งขันสำคัญของทัพนักกีฬาไทยในวันเดียวกัน ทั้งรอบชิงเหรียญทอง MMA ของกัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน เวลา 12.10 น. และวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรอบชิงเหรียญทองแดง เวลา 14.00 น.

ais play sports ไม่สามารถถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ตามกำหนดการได้
AIS PLAY Sports

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 14:38 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 14:39 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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