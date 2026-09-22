ศุ บุญเลี้ยง เล่าชีวิตหลังผ่าตัดหัวใจ ครบ 1 ปี แย้มข่าวดีเตรียมคว้าไมค์หวนคืนเวทีอีกครั้ง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 15:13 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 15:45 น.
ศุ บุญเลี้ยง เล่าชีวิตหลังผ่าตัดหัวใจ ครบ 1 ปี แย้มข่าวดีเตรียมคว้าไมค์หวนคืนเวทีอีกครั้ง

ศุ บุญเลี้ยง โพสต์อัปเดตชีวิตล่าสุด หลังผ่าตัดหัวใจ ครบรอบ 1 ปี แย้มข่าวดีเตรียมคว้าไมค์หวนคืนเวที พร้อมวงเฉลียง อีกครั้งสิ้นปีนี้

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ 22 กันยายน 2569 ในหน้าเพจเฟซบุ๊ก ศุ บุญเลี้ยง ศิลปินและนักเขียนชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความอัปเดตอาการป่วยล่าสุด หลังผ่าตัดหัวใจครบรอบ 1 ปีเต็ม โดยเผยว่าอาการดีขึ้นเรื่อย ๆ และเตรียมจะมีคอนเสิร์ตกับวงเฉลียงอีกครั้งช่วงปลายปีนี้

“22 กันยายน ค.ศ. 2026 #วันสำคัญ ปีนี้ผมตื่นตีห้า ที่บ้านแม่ริม นึกถึง เช้าวันที่ 22 กันยา เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งมีนัดตอนตีห้า ที่โรงพยาบาล คุณพยาบาลแนะนำให้อาบน้ำ สระผมให้ฉ่ำใจ ยังจำคำที่คุณพยาบาลเธอบอกได้ว่า หลังจากนี้ คงไม่ได้อาบน้ำอีกหลายวัน

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ผมถูกเข็นไปเข้าห้องผ่าตัด เพื่อการทำบายพาสเส้นเลือดหัวใจสามเส้น ถ้าโชคดีรอดชีวิตจะไม่ได้อาบน้ำอีกหลายวัน (ในความหมายถ้าโชคร้ายอาจได้อาบน้ำไวกว่านั้น หากมีความผิดพลาดอาจต้องอาบน้ำศพ) เราควรต้องประเมินผลในมุมที่ลบร้ายทำใจเผื่อไว้ด้วย

จริง ๆ การเสียชีวิตด้วยการผ่าตัดแม้จะมีโอกาสน้อย สำหรับฝีมือและเครื่องมือทางการแพทย์ยุคนี้ สิ่งที่ผมเกรงกลัวยิ่งกว่า กลับไม่ใช่ความตาย แต่คือการกลับมามีชีวิตในสภาพที่ร่อแร่ไม่สมบูรณ์เหมือนเก่า ตอนนั้นทำได้เพียงปล่อยวางชีวิตในมือของคนที่เราไว้วางใจ และรอให้ทุกอย่างผ่านไป แล้วค่อยฟื้นฟูกันใหม่

วันนี้ครบรอบ หนึ่งปีของการผ่าตัด คนที่เคยอวยพรให้หายดี ผมมารายงานว่า เส้นเลือดหัวใจกลับมาดี ไม่มีปัญหา สุขภาพตอนนี้หวลคืนกลับมาเหมือนเก่า แม้จะมีรอยแผลเป็นที่แขนขา เพราะหมอต้องเลาะเส้นเลือดไปใช้แทนเส้นเลือดเดิม และ แน่นอน แผลใหญ่ที่ผ่ากลางหน้าอกเลาะซี่โครง เพื่อให้ผมได้มีเส้นเลือดใหม่เพิ่มตรงบริเวณหัวใจ โดยรวมผมได้กลับมาเป็นคนเดิม ที่หายใจคล่อง ออกกำลังกายได้ (การถือไม้เท้าไว้กับตัวเพียงแค่พยุง เวลาออกเดินทางห่างบ้านหรือไปในพื้นที่ซึ่งอาจลื่นหรือล้ม ไม่ใช่ว่ามีภาวะแข้งขาอ่อนแรงแต่อย่างใด)

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หมอเล่าให้ฟังว่า มีคนไข้รายนึง หมอรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจจนเข้าที่ แต่กลับไปบ้านแล้วเดินไม่ระวังพลาดลื่นล้มหัวฟาดเสียชีวิตอย่างน่าเสียดาย ผมจึงควรต้องระวังไว้บ้างก็ดี

ส่วนเจ้ากระบังลมที่เคยลอยตัวมาเบียดปอด ซึ่งปกติน่าจะเข้าที่ ภายในหกเดือน กรณีของผมล่าช้า ก็อย่างที่ผมบอกว่า ไม่ค่อยอยากให้อวยพรว่า หายไว ๆ เป็นยังไงล่ะ ทีนี้หายช้ากว่าใคร ๆ หมอแนะนำให้ออกกำลังกายว่ายน้ำ และร้องเพลงบ่อย ๆ แม้ว่าการร้องเพลงจะทำให้เหนื่อยกว่าปกติ แต่ยิ่งร้องมากปอดจะดันกระบังลมให้กลับเข้าที่ ซึ่งถึงวันนี้ผมกลับมาพูดคุยได้ปกติไม่เหนื่อยง่าย เริ่มร้องเพลงได้แล้ว (รวมถึงเพลงพี่ป้อมอัสนี ที่ต้องใช้พลังเสียงเต็มลมปอด)

ทั้งมีความหวังที่อยากจะกลับมายืนบนเวที ได้เล่น #คอนเสิร์ตกับวงเฉลียง อีกสักครั้ง ซึ่งได้เล็งไว้ วันที่ 5 ธันวา ปีนี้ อยาก #นั่งเล่นนั่งเล่า

ตอนนี้เขาเลือกไว้ที่ เอ็มสเฟีย กลางเมืองกรุง (อยู่ตรงละแวกไหน ผมยังไม่เคยได้ไปเห็น แว่วน่าจะบรรจุผู้ชมได้ประมาณรอบละ ไม่น้อยกว่าห้าหกร้อยที่นั่ง) ส่วนถ้าจะจัดให้ใหญ่กว่านั้น ก็ค่อยว่ากันปีหน้านะ

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ผมยังคงอยากเดินทาง อยากชวนใคร ๆ ไป แอ่วเมืองไทยที่น่าเยี่ยมยล คิดจะจัด #เที่ยวละไม 23-25 ตุลานี้ #ตามรอยพระเจ้าตากไปเมืองจันทบูร อยากจะจัดไปนครพนม เลาะริมโขงด้วย อยากให้มี #ทริปหอมกลิ่นความฝัน พาไปชิมกาแฟบนดอยช้าง ยังอยากสอน เด็ก ๆ ให้พูดคล่องร้องเพลิน (วันที่ 14-15 ตุลาคมนี้ ที่หาดใหญ่) ยังสนุกกับการเป็นวิทยากวน ชวนผู้ใหญ่ ทำคอนเทนต์ (โดยเล็งว่า 17 ตุลา น่าจะไปสอนที่ เมืองตรัง หรือที่ไหนถ้ามีใครอยากเรียน)

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แน่นอน อยากเขียนหนังสือ จะพยายาม เขียนนวนิยาย #โกโก้คอทเทจ ที่เขียนค้างไว้ให้จบ แล้วกลับมา #สู้กับเรื่องสั้น อีกสักตั้ง และคิดอยากรวบรวมต้นฉบับ นานา ซึ่งได้เขียนเก็บไว้ให้กลายร่างออกมาเป็นเล่ม รวบรวมเป็นชิ้นเป็นอัน (ซึ่งถึงตอนนี้น่าจะมีไม่น้อยกว่า สามสี่ดี ๆ ไม่ดีห้าหกเล่ม) เพราะที่ผ่านมาผมเขียนหนังสือเกือบทุกวันติดต่อกันมานานนับปี นี่คือชีวิตที่พอรายงานได้ปลายปีนี้

ส่วนปีหน้า คาดว่าจะเปิด #บุ๊คคลับ รับเฉพาะคนชอบอ่านหนังสือ เพื่อหามวลมิตรมาตั้งวง เสวนา หารือกัน ขอบคุณที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ชีวิตได้เดินทางต่อไป ได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุจากรัฐทุกเดือน ได้ลดหย่อนค่าเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ได้เข้าอุทยานและพิพิธภัณฑ์ฟรี ยังทำให้ต้องเลือกกินอาหารดี ๆ หมั่นออกกำลังกาย เพื่อจะได้มีชีวิตบั้นปลายที่มีคุณค่า ทำตัวให้เป็นประโยชน์เท่าที่พอมีเรี่ยวมีแรง และจากการรักษาพยาบาล ผ่าตัดใหญ่หนนี้ ทำให้ได้รับรู้เลยว่า = ชีวิตนี้ เราหนอช่างโชคดี
#มีความรักมากมายจากรายรอบที่คอยโอบอุ้มคุ้มครอง”

ศุ บุญเลี้ยง เปิดใจครบรอบ 1 ปี ผ่าตัดหัวใจ เผยข่าวดีเตรียมคืนเวทีอีกครั้ง-3
ภาพจาก : FB ศุ บุญเลี้ยง
ศุ บุญเลี้ยง เปิดใจครบรอบ 1 ปี ผ่าตัดหัวใจ เผยข่าวดีเตรียมคืนเวทีอีกครั้ง-1
ภาพจาก : FB ศุ บุญเลี้ยง
ศุ บุญเลี้ยง เปิดใจครบรอบ 1 ปี ผ่าตัดหัวใจ เผยข่าวดีเตรียมคืนเวทีอีกครั้ง-2
ภาพจาก : FB ศุ บุญเลี้ยง
ศุ บุญเลี้ยง เปิดใจครบรอบ 1 ปี ผ่าตัดหัวใจ เผยข่าวดีเตรียมคืนเวทีอีกครั้ง-5
ภาพจาก : FB ศุ บุญเลี้ยง
ศุ บุญเลี้ยง เปิดใจครบรอบ 1 ปี ผ่าตัดหัวใจ เผยข่าวดีเตรียมคืนเวทีอีกครั้ง-4
ภาพจาก : FB ศุ บุญเลี้ยง
ศุ บุญเลี้ยง เปิดใจครบรอบ 1 ปี ผ่าตัดหัวใจ เผยข่าวดีเตรียมคืนเวทีอีกครั้ง-8
ภาพจาก : FB ศุ บุญเลี้ยง
ศุ บุญเลี้ยง เปิดใจครบรอบ 1 ปี ผ่าตัดหัวใจ เผยข่าวดีเตรียมคืนเวทีอีกครั้ง-7
ภาพจาก : FB ศุ บุญเลี้ยง
ศุ บุญเลี้ยง เปิดใจครบรอบ 1 ปี ผ่าตัดหัวใจ เผยข่าวดีเตรียมคืนเวทีอีกครั้ง-10
ภาพจาก : FB ศุ บุญเลี้ยง

อ้างอิงจาก : FB ศุ บุญเลี้ยง

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 15:13 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 15:45 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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