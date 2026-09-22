ลูกหมี โต้ข่าวคบ ‘นุช มั่วบ้านงาน’ เจอกันแค่ในวัด เตือนเจตนาไม่บริสุทธิ์ กรรมตามทัน
ลูกหมี รัศมี พูดแล้วเป็นอะไรกับ “นุช มั่วบ้านงาน” ยันไม่เคยคบเป็นแฟน รู้จักกันแค่ตอนทำบุญที่วัด เผยความจริง อีกฝ่ายไม่ได้หาทนายความให้หรือพาไปแจ้งความ
ออกมาเคลียร์ชัดทุกประเด็นสำหรับ “ลูกหมี รัศมี” หลังมีกระแสข่าวลือโยงความสัมพันธ์กับ “นุช มั่วบ้านงาน” ล่าสุดเจ้าตัวอัดคลิปวิดีโอชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก Lookmee Russamee Tongsiriprisri พร้อมระบุแคปชันว่า “พี่นุชสู้ๆ ต่อไปชีวิตคงเหนื่อยน่าดู และอยากจะบอกว่าฉันไม่เคยเป็นแฟนเค้านะ #ลูกหมีรัศมี #lookmeerussamee #กรรมทำงาน #ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม #บุญรักษาเทวดาคุ้มครอง”
ลูกหมี รัศมี อธิบายความสัมพันธ์กับ นุช มั่วบ้านงาน ระบุว่า “พี่นุชเป็นยังไงล่ะ ดังสมใจแล้ว จากที่เป็นกระแสมากเลย พี่นุชชอบถ่ายรูปกับดาราศิลปินมีชื่อเสียงต่าง ๆ เจอใครพี่นุชก็ชอบถ่ายรูปแล้วก็เอามาลง อย่างเจอลูกหมีทุกครั้ง เจอกัน 20 ครั้งก็ถ่ายทุกครั้งเลย การถ่ายรูปมาโพสต์ในช่องทางของตัวเองมันก็ดี แต่ถ้าเจอกัน 1-2 ครั้งแล้วมาบอกว่าสนิทอันนี้ลูกหมีก็ไม่รู้จะพูดยังไง มันพลาดไปแล้วเนอะ
สำหรับลูกหมีรู้จักพี่นุชจริง ๆ รู้จักจากวัดสามง่าม ลูกหมีเป็นลูกศิษย์ที่วัดนี้ตั้งแต่ลูกหมีอยู่จุฬาฯ ตอนนี้เกือบ 30 ปีแล้วเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ ส่วนพี่นุชมาวัดนี้ได้ 6-7 ปี เราเจอกันในวัดตอนพี่นุชทำบุญถวายเพลด้วยกัน ก็ชื่นชมในตรงนี้
แต่ส่วนอื่น ๆ ของชีวิตก็ต้องระมัดระวัง เราใช้ชีวิตอย่าฉลาดแกมโกง อย่าเอาเปรียบคนอื่น โดยเฉพาะคนที่เรารัก แฟนเรา หรือคนในครอบครัว อย่าใช้กฎหมายมาเป็นเงื่อนไขหรือข่มขู่ อันนี้ต้องระมัดระวัง
อยากบอกกับทุก ๆ คนว่าลูกหมีไม่รู้จักพี่นุชข้างนอกมาก่อน หมายความว่าไม่รู้บ้านเขาอยู่ไหน ทำงานอะไร เราเจอกันแค่ในวัดเท่านั้น
ส่วนประเด็นที่มีคนบอกลูกหมีคบกับพี่นุช เป็นแฟนพี่นุช เป็นกิ๊กกัน ไปต่อกันไม่ได้เลยเลิกกัน อันนี้ไม่เป็นความจริงเลย
เรื่องพี่นุชบอกว่าหาทนายให้ลูกหมี จริง ๆ ไม่ใช่ คนที่หาทนายให้ลูกหมีคืออาจารย์น้ำเป็นคนแนะนำทนายกุ้งให้ลูกหมี
มีคนบอกว่าพี่นุชบอกเป็นคนพาลูกหมีไปแจ้งความ ก็ไม่ใช่นะ ลูกหมีไปแจ้งความมีเพื่อน ๆ ลูกหมี 3-4 คน ไม่มีพี่นุชนะ
เวลาพูดอะไรไปก็ต้องระมัดระวังด้วย สุดท้ายเจตนาอันบริสุทธิ์จะทำให้ชีวิตเราเจริญ แต่ถ้าเจตนาไม่บริสุทธิ์ กรรมก็จะตามทันแบบนี้นั่นเอง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พ่อแม่ ‘นุช มั่วบ้านงาน’ ตกใจเห็นข่าว โอดเครียดมาก ชาวบ้านยันนิสัยดี ไม่รู้ปมแอบอ้าง
- อดีตแฟน นุช มั่วบ้านงาน แฉปมเงินแสน อ้างส่งภาพคู่ นายกฯ อนุทิน ขู่ลูกสาวคนใกล้ชิด
- “แทค ภรัณยู” ต่อสายตรง “เป๊ก สัณณ์ชัย” เผยคำแรกหลังถามถึง “นุช มั่วบ้านงาน”