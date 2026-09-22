ผู้พัฒนาเกมชาวไทยพ้อ วางขายได้ 2 สัปดาห์ เจอคนไทยดูดเถื่อนไปขายต่อในราคา 25 บาท

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 14:33 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 14:33 น.

ผู้พัฒนาเกมชาวไทย ผู้อยู่เบื้องหลัง Puni The Florist ตัดพ้อ วางขายได้ 2 สัปดาห์ เจอคนไทยดูดเถื่อนไปขายต่อในราคา 25 บาท

กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อ PorChor ซึ่งเป็นผู้ผลิตเกมชาวไทย Puni The Florist ได้ออกมาตัดพ้อ ภายหลังจากที่เกมของเขาถูกโหลดไปขายเถื่อนในราคา 25 บาทจากคนไทยด้วยกันเอง

โดยทางเจ้าของโพสต์ระบุว่า “เราอายุ 26 ลาออกจากงานมาทำเกมเต็มเวลา จนได้วางจำหน่าย ขายราคาไม่ถึง 200 บาท

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ไม่ถึงสองสัปดาห์หลังวางขาย มีเพจเอาเกมเราไปขายในราคา 25 บาท

และเพจนั้นเป็นคนไทย”

ก่อนจะระบุต่อว่า “ราคา 199 บาท ก็เป็นราคาที่เราตั้งให้โซนไทยถูกกว่าประเทศอื่นแล้วด้วยซ้ำ (จาก $9.99)

เราเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีกำลังซื้อ แต่นี่ก็เกมแรกของเรา เราก็ไม่ได้มีทุนอะไรมหาศาล ก็ใช้เงินเก็บ เงินครอบครัวช่วย จนวางจำหน่ายเองได้ พอเห็นแบบนี้ เราก็อดรู้สึกไม่ได้ว่า เท่านี้ยังไม่พออีกเหรอ

เอาจริง ๆ เห็นนานแล้ว ตั้งแต่เกมปล่อย แต่ระบายกับเพื่อนอย่างเดียว ปกติไม่ค่อยอยากโพสแบบนี้ให้เสียบรรยากาศ แต่อันนี้คือโกรธจนน้ำตาไหลจริง ๆ
เราจะไประดับโลกได้ยังไง ในเมื่อแค่ในประเทศด้วยกันเองยังทำกันแบบนี้อยู่เลย”

สำหรับเกม Puni The Florist วางจำหน่านบนสตรีม เป็นเกมจำลองเปิดร้านดอกไม้ จัดดอกไม้ตามที่ลูกค้าต้องการ และสานสัมพันธ์กับชาวเมืองที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 14:33 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 14:33 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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