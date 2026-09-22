ผู้พัฒนาเกมชาวไทยพ้อ วางขายได้ 2 สัปดาห์ เจอคนไทยดูดเถื่อนไปขายต่อในราคา 25 บาท
ผู้พัฒนาเกมชาวไทย ผู้อยู่เบื้องหลัง Puni The Florist ตัดพ้อ วางขายได้ 2 สัปดาห์ เจอคนไทยดูดเถื่อนไปขายต่อในราคา 25 บาท
กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อ PorChor ซึ่งเป็นผู้ผลิตเกมชาวไทย Puni The Florist ได้ออกมาตัดพ้อ ภายหลังจากที่เกมของเขาถูกโหลดไปขายเถื่อนในราคา 25 บาทจากคนไทยด้วยกันเอง
โดยทางเจ้าของโพสต์ระบุว่า “เราอายุ 26 ลาออกจากงานมาทำเกมเต็มเวลา จนได้วางจำหน่าย ขายราคาไม่ถึง 200 บาท
ไม่ถึงสองสัปดาห์หลังวางขาย มีเพจเอาเกมเราไปขายในราคา 25 บาท
และเพจนั้นเป็นคนไทย”
ก่อนจะระบุต่อว่า “ราคา 199 บาท ก็เป็นราคาที่เราตั้งให้โซนไทยถูกกว่าประเทศอื่นแล้วด้วยซ้ำ (จาก $9.99)
เราเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีกำลังซื้อ แต่นี่ก็เกมแรกของเรา เราก็ไม่ได้มีทุนอะไรมหาศาล ก็ใช้เงินเก็บ เงินครอบครัวช่วย จนวางจำหน่ายเองได้ พอเห็นแบบนี้ เราก็อดรู้สึกไม่ได้ว่า เท่านี้ยังไม่พออีกเหรอ
เอาจริง ๆ เห็นนานแล้ว ตั้งแต่เกมปล่อย แต่ระบายกับเพื่อนอย่างเดียว ปกติไม่ค่อยอยากโพสแบบนี้ให้เสียบรรยากาศ แต่อันนี้คือโกรธจนน้ำตาไหลจริง ๆ
เราจะไประดับโลกได้ยังไง ในเมื่อแค่ในประเทศด้วยกันเองยังทำกันแบบนี้อยู่เลย”
สำหรับเกม Puni The Florist วางจำหน่านบนสตรีม เป็นเกมจำลองเปิดร้านดอกไม้ จัดดอกไม้ตามที่ลูกค้าต้องการ และสานสัมพันธ์กับชาวเมืองที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง