โก้ ธีรศักดิ์ อัปเดต หมู พิมพ์ผกา น้ำหนักลด 20 กิโล สดชื่นขึ้น แต่ยังไม่พร้อมรับงาน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 14:20 น.
หมู พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ ถ่ายภาพคู่กับ โก้ ธีรศักดิ์ พัฒนศิริเสถียร
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โก้ ธีรศักดิ์ เผยหมู พิมพ์ผกา น้ำหนักลดกว่า 20 กิโลกรัม หัวเราะเยอะขึ้น เริ่มออกงานกับเพื่อนถี่ขึ้น แต่ยังปฏิเสธงานไลฟ์และงานบันเทิง เพราะรู้สึกว่ายังไม่พร้อม

โก้ ธีรศักดิ์ พัฒนศิริเสถียร เพื่อนสนิทของหมู พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ เปิดเผยว่า แม่หมูน้ำหนักลดลงกว่า 20 กิโลกรัมแล้ว สุขภาพและสภาพจิตใจดีขึ้น แต่ยังไม่พร้อมกลับมารับงานบันเทิง

โก้เล่าว่า ช่วงหลังหมูออกมาพบเพื่อนถี่ขึ้น ทั้งไปงานเปิดนิทรรศการ งานเลี้ยงวันเกิด และเดินทางกลับจากเขาใหญ่ด้วยกัน “บอกเลยนะคะว่า พี่หมูสวยขึ้น น้ำหนักลงไปร่วม 20 กว่ากิโลกรัมแล้ว ก็กลับมาดูแลตัวเอง แล้วก็เฟิร์มร่างกาย”

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“ตอนนี้ก็ลงมาได้ 20 กิโลได้ แล้วแกสดชื่นขึ้น หัวเราะเยอะขึ้น มันมีความสุขขึ้น” โก้กล่าว

เมื่อถูกถามว่าหมูจะกลับมารับงานเมื่อไร โก้ตอบว่าไม่ได้ถามตรงๆ แต่เคยเสนองานให้ ทั้งงานทั่วไปและงานไลฟ์ขายของ หมูปฏิเสธทั้งหมด “เพราะเขามีความรู้สึกว่า เขายังไม่พร้อม” โก้เชื่อว่าหมูจะกลับมาในอนาคต เพราะเป็นอาชีพที่เธอผูกพันมาตลอด

หมู พิมพ์ผกา เป็นอดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์และนักแสดง ช่วงเดือนพฤษภาคม 2569 เธอเป็นข่าว หลังลูกชาย นาย ณภัทร ประกาศตัดขาดความสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย ขณะนั้นโก้เปิดเผยว่าหมูมีอาการแพนิกกำเริบระหว่างอยู่ที่มาเก๊า

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 14:20 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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