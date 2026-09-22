อาลัย ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้บุกเบิกเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 14:26 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 14:26 น.
อาลัย ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้บุกเบิกเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย

แวดวงวิชาการร่วมอาลัย ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ อดีตรองศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ร่วมบุกเบิกศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง สวดพระอภิธรรมที่วัดตรีทศเทพวรวิหาร ฌาปนกิจ 27 ก.ย.

ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ อดีตรองศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนึ่งในนักวิชาการผู้บุกเบิกเศรษฐศาสตร์การเมืองในประเทศไทย เสียชีวิตแล้ว แวดวงวิชาการและลูกศิษย์ร่วมโพสต์แสดงความอาลัยเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569 ครอบครัวยังไม่ได้เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต

ดร.ปรีชาจบปริญญาเอก Dr.rer.pol. ด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

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ตลอดชีวิตการทำงาน ดร.ปรีชามีผลงานเขียนและงานแปลจำนวนมาก โดยนำความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ไปเชื่อมกับมิติทางสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ผลงานเล่มหนึ่งที่ห้องสมุดจุฬาฯ เก็บไว้คือ “สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา”

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โพสต์อาลัยว่า ดร.ปรีชามีส่วนสำคัญในการบุกเบิกและพัฒนาการสอนเศรษฐศาสตร์การเมืองของมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา (Burapha Journal of Political Economy) ระบุว่า ดร.ปรีชามีบทบาทวางรากฐาน “เศรษฐศาสตร์การเมืองสำนักบูรพา” และเคยร่วมเป็นกองบรรณาธิการของวารสาร

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ สส.กรุงเทพฯ พรรคประชาชน โพสต์ผ่านเพจส่วนตัวว่า “ขอให้ท่านอาจารย์ปรีชา ปัญญาชนเพื่อผู้ด้อยโอกาสและเจ้าสำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองไปสู่สุคติ ผลงานทางวิชาการและความคิดของอาจารย์จะยังคงอยู่กับสังคมไทยต่อไป”

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า ชาวรัฐศาสตร์ บูรพา ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของ ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์

ดร.ปรีชา เป็นผู้สร้างคุณูปการสำคัญต่อวงวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง และมีส่วนสำคัญในการบุกเบิกและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองของมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผลงานทางวิชาการ การสอน และการถ่ายทอดความรู้ของท่าน ได้มีส่วนในการสร้างรากฐานทางความคิดให้แก่นิสิตรัฐศาสตร์บูรพาหลายรุ่น และเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางวิชาการของชาวรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ในโอกาสแห่งการสูญเสียครั้งนี้ ชาวรัฐศาสตร์ บูรพา ขอร่วมแสดงความอาลัยและความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของอาจารย์ ขอให้คุณูปการและผลงานทางวิชาการของท่านคงอยู่เป็นมรดกทางปัญญา และเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นหลังสืบไป ด้วยความอาลัยอย่างยิ่ง

ด้าน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา – Faculty of Political Science, BUU โพสต์อาลัยระบุว่า คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ อาจารย์ผู้สร้างคุณูปการสำคัญต่อวงวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง และมีส่วนสำคัญในการบุกเบิกและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองของมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

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ขณะที่ วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา Burapha Journal of Political Economy โพสต์ข้อความระบุว่า ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์

อาจารย์เป็นนักวิชาการผู้มีคุณูปการสำคัญต่อวงการเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย และมีบทบาทสำคัญในการ วางรากฐานและพัฒนา “เศรษฐศาสตร์การเมืองสำนักบูรพา” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เติบโตเป็นพื้นที่ของการเรียนการสอน การวิจัย การถกเถียง และการผลิตองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

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นอกจากนี้ อาจารย์ยังได้ร่วมเป็น สมาชิกกองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา และมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาพื้นที่ทางวิชาการแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่อง

กองบรรณาธิการขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สำหรับ ทุกคุณูปการ องค์ความรู้ แนวคิด และรากฐานทางวิชาการ ที่อาจารย์ได้สร้างและส่งต่อไว้ ซึ่งจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐศาสตร์การเมืองสำนักบูรพาและวงวิชาการเศรษฐศาสตร์การเมืองไทยสืบไป

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว ลูกศิษย์ เพื่อนร่วมงาน และผู้ใกล้ชิดของอาจารย์

ด้วยความเคารพและอาลัยยิ่ง
ขอให้อาจารย์ไปสู่สุคติ

อาลัย ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้บุกเบิกเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย

ครอบครัวจัดพิธีสวดพระอภิธรรมที่ศาลา 7 วัดตรีทศเทพวรวิหาร กรุงเทพฯ พิธีรดน้ำศพวันที่ 22 กันยายน 2569 เวลา 16.00 น. และสวดพระอภิธรรมเวลา 18.30 น.

วันที่ 23 และ 24 กันยายน สวดพระอภิธรรมเวลา 18.30 น. วันที่ 25 และ 26 กันยายน งดสวด วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569 ถวายภัตตาหารเพลเวลา 11.00 น. และประกอบพิธีฌาปนกิจเวลา 17.00 น.

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 14:26 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 14:26 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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