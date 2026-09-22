เปิดสอบครูผู้ช่วย 2569 รอบทั่วไป สพฐ. 726 อัตรา 116 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ
สพฐ. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป 2569 รวม 726 อัตรา ครอบคลุม 116 เขตพื้นที่การศึกษา 45 วิชาเอกทั่วประเทศ ตามมติที่ประชุมผู้บริหาร สพฐ. ครั้งที่ 33/2569 ส่วนวันรับสมัครและวันสอบยังต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. มีมติในที่ประชุมผู้บริหาร สพฐ. ครั้งที่ 33/2569 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2569 เตรียมเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ประจำปี 2569
การเปิดสอบครั้งนี้ครอบคลุม 116 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ มีอัตราว่างรวม 726 อัตรา และเปิดรับสมัครถึง 45 วิชาเอก นอกจากนี้ยังมีอีก 130 เขตพื้นที่การศึกษาที่ยังสามารถเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบขึ้นบัญชีเดิมที่ยังไม่หมดอายุ โดยไม่ต้องเปิดสอบใหม่
ผู้สนใจสมัครสอบยังต้องรอประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการจากแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วิชาเอกที่เปิดรับ และปฏิทินการสอบอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ปัจจุบันยังไม่มีเขตพื้นที่การศึกษาใดประกาศวันรับสมัครและวันสอบที่แน่นอน
ผู้สนใจติดตามประกาศรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.obec.go.th และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. www.otepc.go.th รวมถึงเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊กของเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนเองสนใจสมัครโดยตรง
ระหว่างรอประกาศ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและวิชาเอกที่ตรงกับวุฒิการศึกษาของตนเอง พร้อมเตรียมความพร้อมด้านความรู้ความสามารถทั่วไป หรือภาค ก และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง หรือภาค ข ไว้ล่วงหน้า
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