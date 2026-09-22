กกต. มติเอกฉันท์ ฟัน สว.ธนกร เคยต้องคำพิพากษาคดีเจ้ามือพนัน ส่งศาลรัฐธรรมนูญ
กกต. ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติ ธนกร ถาวรชินโชติ สว.กลุ่มที่ 6 หลังพบเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดคดีเจ้ามือรับกินรับใช้ ยื่นศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ ดำเนินคดีอาญา และเรียกคืนเงินประจำตำแหน่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเป็นเอกฉันท์ส่งเรื่องของนายธนกร ถาวรชินโชติ สมาชิกวุฒิสภา กลุ่มที่ 6 ลำดับที่ 7 ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติ หลังพบว่าเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีการพนัน มติดังกล่าวมาจากการประชุม กกต. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2569
นายธนกรถูกกล่าวหาว่าสมัครรับเลือกเป็น สว. ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัคร เพราะเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดพัทยา คดีหมายเลขดำที่ 10664/2554 คดีหมายเลขแดงที่ 10706/2554 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2554 ในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478
กกต. ระบุว่า ความผิดตามกฎหมายการพนันฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร สว. การสมัครของนายธนกรจึงเข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 74 ประกอบมาตรา 14 (12)
ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการ 3 ส่วน ส่วนแรกคือส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 63 ส่วนที่สองคือยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา ขอให้สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งของนายธนกรตามมาตรา 62
ส่วนที่สามคือดำเนินคดีอาญา และขอให้ศาลสั่งให้นายธนกรคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้รับระหว่างดำรงตำแหน่ง สว. ให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามมาตรา 74 วรรคหนึ่งและวรรคสอง และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137
นายธนกรเป็น สว. ชุดปี 2567 จากกลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ และประมง เคยเป็นนายกสมาคมการประมงแสมสาร จังหวัดชลบุรี และรองประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ในวุฒิสภาเคยเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ก่อนลาออกจากตำแหน่งกรรมาธิการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568
THE STANDARD รายงานว่า นายธนกรยังมีอีกคดีหนึ่งที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราพิพากษาจำคุกนายธนกรกับพวกรวม 2 คน คนละ 4 ปี ฐานลักทรัพย์ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท จากเหตุเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คดีนี้ยังไม่ถึงที่สุด นายธนกรได้รับการประกันตัวระหว่างอุทธรณ์
ขั้นตอนต่อไป ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่าจะรับคำร้องของ กกต. ไว้วินิจฉัยหรือไม่ ขณะที่เขียนข่าวนี้ ยังไม่พบคำชี้แจงจากนายธนกรต่อมติของ กกต.
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