ผ้าเหลืองร้อน! พระลูกวัด บุกต่อยรักษาการเจ้าอาวาส แก้วหูแตก ฉุนถูกตัดกิจนิมนต์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 14:22 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 14:30 น.
ผ้าเหลืองร้อน! พระลูกวัด บุกต่อยรักษาการเจ้าอาวาส แก้วหูแตก ฉุนถูกตัดกิจนิมนต์
ภาพจาก : เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ผ้าเหลืองร้อน! พระลูกวัด บุกด่า-ต่อย ‘รักษาการเจ้าอาวาส’ จนแก้วหูแตก ต่อหน้าญาติโยมนับสิบ หลังหัวร้อนถูกตัดกิจนิมนต์

วันที่ 22 กันยายน 2569 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากญาติของพระภิกษุภายในวัดแห่งหนึ่ง ในตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พร้อมนำคลิปวงจรปิดเป็นหลักฐานหลังเกิดเหตุ พระลูกวัดรูปหนึ่งบุกเข้าไปต่อว่าและชกต่อยรักษาการเจ้าอาวาสจนได้รับบาดเจ็บ ท่ามกลางสายตาของญาติโยมที่เดินทางมาทำบุญที่วัด เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกตัดสิทธิ์กิจนิมนต์

ขณะที่ทางด้าน รักษาการเจ้าอาวาส ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวระบุว่า “เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา มีชาวบ้านมาทำบุญครบ 100 วันและนิมนต์พระ 9 รูป แต่พระรูปที่จัดกิจนิมนต์ต้องตัด “พระอ้น” (พระลูกวัดที่ก่อเหตุ) ออก เนื่องจากมีพฤติกรรมสร้างความเสียหายหลายครั้ง ชอบเบี้ยวไม่ไปกิจนิมนต์ ทำให้พระไปไม่ครบตามเจ้าภาพแจ้ง สร้างความเดือดร้อนให้แก่เจ้าภาพ อีกทั้งพระอ้นก็ไม่ยอมร่วมสังฆกรรมกับพระรูปอื่นด้วย

โฆษณา

หลังจากที่พระอ้นทราบว่าถูกตัดสิทธิ์กิจนิมนต์ งจึงเดินมาด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย ต่อหน้าญาติโยมที่นั่งทำบุญอยู่ แม้จะมีพระรูปอื่นช่วยห้ามแต่พระอ้นก็ยังปรี่เข้ามาต่อยที่ใบหน้าซีกซ้ายอย่างแรง โดยผลตรวจที่ระบุในใบรับรองแพทย์พบว่า ‘มีเลือดออกที่แก้วหูจนหูอื้อ’ แม้จะแจ้งความและแจ้งเรื่องไปยังเจ้าคณะตำบลและอำเภอแล้ว แต่เรื่องยังเงียบ

นอกจากนั้น พระอ้น ยังมีพฤติกรรมแปลก ๆ คือ ชอบเดินตีระฆังตอนดึก วอนหน่วยงานรีบเข้ามาตรวจปัสสาวะพระทั้งวัดเพื่อล้างบางสิ่งเสพติด เกรงว่าตนอาจไม่ปลอดภัยถึงขั้นมรณภาพเสียก่อน”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : honekrasae, ครอบครัวข่าว3

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 14:22 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 14:30 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่งใจให้แม่ &quot;แพรรี่ ไพรวัลย์&quot; นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา

ส่งใจให้แม่ “แพรรี่ ไพรวัลย์” นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569
ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น ห้ามขายใกล้สถานที่สำคัญ

ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น ห้ามขายใกล้สถานที่สำคัญ

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569

เลือกตั้งประกันสังคม 2569 วันไหน เช็กหน่วยเลือกตั้ง เลขปสก.ก้าวหน้า ก่อนเข้าคูหา

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569
เปิดยอดเงินรางวัล วอลเลย์บอลหญิงไทย ปี 2026 รับรวมแตะ 29.7 ล้านบาท

เปิดยอดเงินรางวัล วอลเลย์บอลหญิงไทย ปี 2026 รับรวมแตะ 29.7 ล้านบาท

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ส่งใจให้แม่ &quot;แพรรี่ ไพรวัลย์&quot; นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา บันเทิง

ส่งใจให้แม่ “แพรรี่ ไพรวัลย์” นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา

2 นาที ที่แล้ว
เช็กเลย! เตือนเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 22-27 ก.ย. 2569 ข่าว

เช็กเลย! เตือนเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 22-27 ก.ย. 2569

17 นาที ที่แล้ว
กรมอุตุฯ แจงข่าวลือมหาอุทกภัย 120 ชั่วโมง ข่าว

กรมอุตุฯ แจงดราม่า มหาอุทกภัยใน 120 ชั่วโมง เฝ้าระวังฝนหนัก อย่าตื่นตระหนก

20 นาที ที่แล้ว
ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น ห้ามขายใกล้สถานที่สำคัญ ข่าวการเมือง

ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น ห้ามขายใกล้สถานที่สำคัญ

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เลือกตั้งประกันสังคม 2569 วันไหน เช็กหน่วยเลือกตั้ง เลขปสก.ก้าวหน้า ก่อนเข้าคูหา

43 นาที ที่แล้ว
เปิดยอดเงินรางวัล วอลเลย์บอลหญิงไทย ปี 2026 รับรวมแตะ 29.7 ล้านบาท วอลเลย์บอล

เปิดยอดเงินรางวัล วอลเลย์บอลหญิงไทย ปี 2026 รับรวมแตะ 29.7 ล้านบาท

49 นาที ที่แล้ว
เพจดังเม้าท์แรง! สามีนางเอกดังระดับประเทศ แอบนัวสาวกลางผับ วอนชาวเน็ตอย่าโยงมั่ว บันเทิง

เพจดังเม้าท์แรง! สามีนางเอกดังระดับประเทศ แอบนัวสาวกลางผับ วอนชาวเน็ตอย่าโยงมั่ว

54 นาที ที่แล้ว
สปส. แจงชัด ก่อนเลือกตั้ง ประกันสังคม จดโพยเข้าคูหาไม่ได้ เขียนเลขอารบิกเท่านั้น ข่าวการเมือง

สปส. แจงชัด ก่อนเลือกตั้ง ประกันสังคม จดโพยเข้าคูหาไม่ได้ เขียนเลขอารบิกเท่านั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัพตบสาวไทย ทุบเกาหลีใต้ 3 เซตรวด คว้าเหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ทัพตบสาวไทย ทุบเกาหลีใต้ 3 เซตรวด คว้าเหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร เปิดต้นทุน “หม้อแม่จูน” บินขายซิดนีย์ แค่ค่าส่งน้ำแกงแตะ 1 ล้านบาท ข่าวดารา

เปิ้ล นาคร เปิดต้นทุน “หม้อแม่จูน” บินขายซิดนีย์ แค่ค่าส่งน้ำแกงแตะ 1 ล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดตารางแข่งวิ่ง บิว ภูริพล เอเชียนเกมส์ 2026 ลงสนาม 4 อีเวนต์ 6 วันติด อาจวิ่งถึง 9 รอบ ข่าวกีฬา

เปิดตารางแข่งวิ่ง บิว ภูริพล เอเชียนเกมส์ 2026 ลงสนาม 4 อีเวนต์ 6 วันติด อาจวิ่งถึง 9 รอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แคนาดา ยื่นฟ้อง ChatGPT หลังเมินไม่แจ้งตำรวจ นำไปสู่เหตุกราดยิงตาย 9 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกหมี รัศมี โต้ข่าวลือคบ นุช มั่วบ้านงาน ยันรู้จักแค่ในวัด ข่าว

ลูกหมี โต้ข่าวคบ ‘นุช มั่วบ้านงาน’ เจอกันแค่ในวัด เตือนเจตนาไม่บริสุทธิ์ กรรมตามทัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุ บุญเลี้ยง เล่าชีวิตหลังผ่าตัดหัวใจ ครบ 1 ปี แย้มข่าวดีเตรียมคว้าไมค์หวนคืนเวทีอีกครั้ง บันเทิง

ศุ บุญเลี้ยง เล่าชีวิตหลังผ่าตัดหัวใจ ครบ 1 ปี แย้มข่าวดีเตรียมคว้าไมค์หวนคืนเวทีอีกครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ “ปิยะ รักสกุล” อธิบดีดีเอสไอคนใหม่ ลูกหม้อ DSI มือคดีการเงิน ข่าวการเมือง

ประวัติ “ปิยะ รักสกุล” อธิบดีดีเอสไอคนใหม่ ลูกหม้อ DSI มือคดีการเงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลนัดไต่สวนคดี 44 สส. ยื่นแก้ 112 นัดหน้า 20 ต.ค. คาดจบเร็วขึ้นในเดือน มี.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! AIS PLAY แจ้งขัดข้อง ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 ไม่ได้ตามกำหนดการ ข่าวกีฬา

ด่วน! AIS PLAY แจ้งขัดข้อง ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 ไม่ได้ตามกำหนดการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจโคแฟค เช็กแล้ว! เตือนมหาอุทกภัย ภายใน 120 ชม. ไม่ใช่ข้อความจากกรมอุตุฯ ข่าว

เพจโคแฟค เช็กแล้ว! เตือนมหาอุทกภัย ภายใน 120 ชม. ไม่ใช่ข้อความจากกรมอุตุฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้พัฒนาเกมชาวไทยพ้อ วางขายได้ 2 สัปดาห์ เจอคนไทยดูดเถื่อนไปขายต่อในราคา 25 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้บุกเบิกเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย ข่าว

อาลัย ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้บุกเบิกเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมู พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ ถ่ายภาพคู่กับ โก้ ธีรศักดิ์ พัฒนศิริเสถียร ข่าวดารา

โก้ ธีรศักดิ์ อัปเดต หมู พิมพ์ผกา น้ำหนักลด 20 กิโล สดชื่นขึ้น แต่ยังไม่พร้อมรับงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. มติเอกฉันท์ ฟัน สว.ธนกร เคยต้องคำพิพากษาคดีเจ้ามือพนัน ส่งศาลรัฐธรรมนูญ ข่าวการเมือง

กกต. มติเอกฉันท์ ฟัน สว.ธนกร เคยต้องคำพิพากษาคดีเจ้ามือพนัน ส่งศาลรัฐธรรมนูญ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุตุฯ โต้เพจ ที&#039; ฝันฟ้าอากาศ เตือนมหาอุทกภัย ยันฝนตกหนักตามฤดูกาล ไม่ใช่ฝนแช่ 24 ชม. ข่าว

อุตุฯ โต้เพจ ที’ ฝันฟ้าอากาศ เตือนมหาอุทกภัย ยันฝนตกหนักตามฤดูกาล ไม่ใช่ฝนแช่ 24 ชม.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัพฟ้าศรีลังกา นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเครื่องบิน สวดมนต์ขอฝน-พรมน้ำมนต์ หวังแก้ภัยแล้ง ข่าวต่างประเทศ

ทัพฟ้าศรีลังกา นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเครื่องบิน สวดมนต์ขอฝน-พรมน้ำมนต์ หวังแก้ภัยแล้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โปเกม่อนจับมือกับ ESA ส่ง “พิคาชู” ขึ้นไปอวกาศ เฉลิมฉลองสัปดาห์อวกาศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปพ่อแม่ ‘นุช มั่วบ้านงาน’ ตกใจเห็นข่าว โอดเครียดมาก ชาวบ้านยันนิสัยดี ไม่รู้ปมแอบอ้าง