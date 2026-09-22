ผ้าเหลืองร้อน! พระลูกวัด บุกต่อยรักษาการเจ้าอาวาส แก้วหูแตก ฉุนถูกตัดกิจนิมนต์
ผ้าเหลืองร้อน! พระลูกวัด บุกด่า-ต่อย ‘รักษาการเจ้าอาวาส’ จนแก้วหูแตก ต่อหน้าญาติโยมนับสิบ หลังหัวร้อนถูกตัดกิจนิมนต์
วันที่ 22 กันยายน 2569 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากญาติของพระภิกษุภายในวัดแห่งหนึ่ง ในตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พร้อมนำคลิปวงจรปิดเป็นหลักฐานหลังเกิดเหตุ พระลูกวัดรูปหนึ่งบุกเข้าไปต่อว่าและชกต่อยรักษาการเจ้าอาวาสจนได้รับบาดเจ็บ ท่ามกลางสายตาของญาติโยมที่เดินทางมาทำบุญที่วัด เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกตัดสิทธิ์กิจนิมนต์
ขณะที่ทางด้าน รักษาการเจ้าอาวาส ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวระบุว่า “เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา มีชาวบ้านมาทำบุญครบ 100 วันและนิมนต์พระ 9 รูป แต่พระรูปที่จัดกิจนิมนต์ต้องตัด “พระอ้น” (พระลูกวัดที่ก่อเหตุ) ออก เนื่องจากมีพฤติกรรมสร้างความเสียหายหลายครั้ง ชอบเบี้ยวไม่ไปกิจนิมนต์ ทำให้พระไปไม่ครบตามเจ้าภาพแจ้ง สร้างความเดือดร้อนให้แก่เจ้าภาพ อีกทั้งพระอ้นก็ไม่ยอมร่วมสังฆกรรมกับพระรูปอื่นด้วย
หลังจากที่พระอ้นทราบว่าถูกตัดสิทธิ์กิจนิมนต์ งจึงเดินมาด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย ต่อหน้าญาติโยมที่นั่งทำบุญอยู่ แม้จะมีพระรูปอื่นช่วยห้ามแต่พระอ้นก็ยังปรี่เข้ามาต่อยที่ใบหน้าซีกซ้ายอย่างแรง โดยผลตรวจที่ระบุในใบรับรองแพทย์พบว่า ‘มีเลือดออกที่แก้วหูจนหูอื้อ’ แม้จะแจ้งความและแจ้งเรื่องไปยังเจ้าคณะตำบลและอำเภอแล้ว แต่เรื่องยังเงียบ
นอกจากนั้น พระอ้น ยังมีพฤติกรรมแปลก ๆ คือ ชอบเดินตีระฆังตอนดึก วอนหน่วยงานรีบเข้ามาตรวจปัสสาวะพระทั้งวัดเพื่อล้างบางสิ่งเสพติด เกรงว่าตนอาจไม่ปลอดภัยถึงขั้นมรณภาพเสียก่อน”
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อ้างอิงจาก : honekrasae, ครอบครัวข่าว3