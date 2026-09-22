อุตุฯ โต้เพจ ที’ ฝันฟ้าอากาศ เตือนมหาอุทกภัย ยันฝนตกหนักตามฤดูกาล ไม่ใช่ฝนแช่ 24 ชม.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 14:07 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 14:07 น.
อุตุฯ โต้เพจ ที' ฝันฟ้าอากาศ เตือนมหาอุทกภัย ยันฝนตกหนักตามฤดูกาล ไม่ใช่ฝนแช่ 24 ชม.

ผอ.กองพยากรณ์อากาศสยบข่าวลือ เพจ ที’ ฝันฟ้าอากาศ จับตามหาอุทกภัย ย้ำร่องมรสุมทำฝนตกหนักบางพื้นที่ ไม่รุนแรงถึงขั้นท่วมใหญ่ทั้งประเทศ กางพิกัด กทม. ภาคกลาง ภาคตะวันออก ระวังน้ำหลาก คลื่นลมอ่าวไทยสูงกว่า 3 เมตร

จากกรณีเพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ โพสต์ข้อความเตือนภัยสภาพอากาศ ประเมินสถานการณ์ว่าภายใน 120 ชั่วโมงข้างหน้า อาจเกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่ราบลุ่มภาคกลาง กรุงเทพมหานคร แนะนำประชาชนเตรียมรับมือช่วงคืนวันที่ 24 ถึง 27 กันยายน จัดเตรียมเรือ แบตเตอรี่สำรอง ยกของขึ้นที่สูง ทำให้เกิดกระแสส่งต่อข้อมูลในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเพจเคยคาดการณ์สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ได้แม่นยำ ก่อนที่เพจจะปิดตัวหายไป ส่งผลให้ประชาชนเกิดความสับสน วิตกกังวลต่อทิศทางสภาพอากาศ

กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง โดยผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศระบุว่า สภาพอากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นลักษณะฝนตกตามฤดูกาลจากอิทธิพลของร่องมรสุม หย่อมความกดอากาศต่ำ ไม่ได้มีฝนตกแช่ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงจนถึงขั้นเกิดมหาอุทกภัยรุนแรงทั่วประเทศตามที่มีความกังวล รูปแบบของสภาพอากาศจะเป็นลักษณะฝนตกหนักสลับเบา ทว่าสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก บริเวณลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่มต่ำ

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การกระจายตัวของกลุ่มฝนเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ปริมาณฝนตกหนักมากจะเริ่มปรากฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ จันทบุรี และตราด วันที่ 24 กันยายน กลุ่มฝนจะขยายวงกว้างเข้าสู่ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคตะวันออกเกือบทั้งหมด ช่วงวันที่ 25 ถึง 26 กันยายน ฝนตกหนักจะขยับขึ้นไปครอบคลุมภาคเหนือตอนล่างแถบตาก กำแพงเพชร พิจิตร ยังคงมีฝนตกสะสมต่อเนื่องในภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก วันที่ 27 กันยายน ปริมาณฝนจะเริ่มลดลง เหลือตกหนักแถบกาญจนบุรี ราชบุรี ชายฝั่งจันทบุรี และตราด

สภาพคลื่นลมในทะเลช่วงวันที่ 23 ถึง 27 กันยายน ทะเลอันดามัน อ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2 ถึง 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรเตรียมพร้อมรับมือ เคลียร์ทางระบายน้ำ ยกสิ่งของขึ้นที่สูง พร้อมติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

ผอ.กองพยากรณ์อากาศสยบข่าวลือ เพจ ที' ฝันฟ้าอากาศ จับตามหาอุทกภัย ย้ำร่องมรสุมทำฝนตกหนักบางพื้นที่
กรมอุตุนิยมวิทยา

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 14:07 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 14:07 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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