ทัพฟ้าศรีลังกา นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเครื่องบิน สวดมนต์ขอฝน-พรมน้ำมนต์ หวังแก้ภัยแล้ง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 14:05 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 14:05 น.
ทัพฟ้าศรีลังกา นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเครื่องบิน สวดมนต์ขอฝน-พรมน้ำมนต์ หวังแก้ภัยแล้ง

กองทัพอากาศศรีลังกา นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเครื่องบิน สวดมนต์ขอฝน-พรมน้ำมนต์ หวังแก้ภัยแล้ง รับมือวิกฤตเอลนีโญ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา กองทัพอากาศศรีลังกาได้เปิดเผยว่า ได้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นเครื่องบินเพื่อสวดมนต์และประพรมน้ำมนต์เหนือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อขอให้เกิดฝนตกช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ก่อนหน้านี้ กรมอุตุนิยมวิทยาศรีลังกาออกคำเตือนว่า ทั้งภัยแล้งรุนแรงและฝนตกหนักมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในศรีลังกาช่วงที่เหลือของปีนี้ ขณะที่ประเทศเกษตรกรรมแห่งนี้กำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง

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พระสงฆ์ศรีลังกาสวดมนต์บนเครื่องบินเพื่อขอฝนแก้ภัยแล้ง
FB/ Sri Lanka Air Force

พระสงฆ์ 3 รูปได้ขึ้นสวดมนต์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ภัยแล้งยุติลง ระหว่างเที่ยวบินในช่วงเย็นวันที่ 19 กันยายน โดยมีทหารอากาศช่วยกันประพรมน้ำมนต์จากขวดพลาสติกขนาด 5 ลิตร เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศเปิดเผยว่า พระสงฆ์เดินทางโดยเครื่องบินปีกตรึงรุ่น Y-12 พร้อมระบุในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า ขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับความยากลำบากจากสภาพอากาศแห้งแล้ง เครื่องบินลำนี้จึงทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อแสดงออกถึงความเมตตาเชิงสัญลักษณ์

ในช่วงเวลาเดียวกันที่พระสงฆ์สวดขอฝนเหนือพื้นที่ภัยแล้ง กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกคำเตือนถึงพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงในพื้นที่อื่นของประเทศในเอเชียใต้ที่มีประชากรราว 22 ล้านคนแห่งนี้ด้วยเช่นกัน ขณะที่อุทยานแห่งชาติยาลา ซึ่งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดของศรีลังกาทางตะวันออกเฉียงใต้ ต้องปิดพื้นที่ 2 ใน 6 ส่วน ไม่ให้บริการนักท่องเที่ยวเนื่องจากผลกระทบจากภัยแล้ง

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FB/ Sri Lanka Air Force

ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศคาดการณ์ว่า สภาพความแห้งแล้งจะเปลี่ยนเป็นฝนตกหนักตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้ แต่หลังจากช่วงฝนตกหนักผ่านพ้นไป คาดว่าจะเกิดภัยแล้งยาวนานตามมาอีกครั้งในช่วงต้นปี 2570

เจ้าหน้าที่ระบุว่า อ่างเก็บน้ำต่าง ๆ รวมถึงอ่างเก็บน้ำที่จ่ายน้ำให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำ มีปริมาณน้ำกักเก็บเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า แต่ยังมีความกังวลว่าสถานการณ์ภัยแล้งอาจรุนแรงขึ้นในปีหน้าตามที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ที่ผ่านมาการไฟฟ้าของศรีลังกาเคยจัดพิธีทางศาสนาเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเช่นกัน เมื่อปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดต่ำลง

ที่มา: THE STRAITS TIMES

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 14:05 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 14:05 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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