ทัพฟ้าศรีลังกา นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเครื่องบิน สวดมนต์ขอฝน-พรมน้ำมนต์ หวังแก้ภัยแล้ง
กองทัพอากาศศรีลังกา นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเครื่องบิน สวดมนต์ขอฝน-พรมน้ำมนต์ หวังแก้ภัยแล้ง รับมือวิกฤตเอลนีโญ
เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา กองทัพอากาศศรีลังกาได้เปิดเผยว่า ได้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นเครื่องบินเพื่อสวดมนต์และประพรมน้ำมนต์เหนือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อขอให้เกิดฝนตกช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ก่อนหน้านี้ กรมอุตุนิยมวิทยาศรีลังกาออกคำเตือนว่า ทั้งภัยแล้งรุนแรงและฝนตกหนักมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในศรีลังกาช่วงที่เหลือของปีนี้ ขณะที่ประเทศเกษตรกรรมแห่งนี้กำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง
พระสงฆ์ 3 รูปได้ขึ้นสวดมนต์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ภัยแล้งยุติลง ระหว่างเที่ยวบินในช่วงเย็นวันที่ 19 กันยายน โดยมีทหารอากาศช่วยกันประพรมน้ำมนต์จากขวดพลาสติกขนาด 5 ลิตร เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศเปิดเผยว่า พระสงฆ์เดินทางโดยเครื่องบินปีกตรึงรุ่น Y-12 พร้อมระบุในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า ขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับความยากลำบากจากสภาพอากาศแห้งแล้ง เครื่องบินลำนี้จึงทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อแสดงออกถึงความเมตตาเชิงสัญลักษณ์
ในช่วงเวลาเดียวกันที่พระสงฆ์สวดขอฝนเหนือพื้นที่ภัยแล้ง กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกคำเตือนถึงพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงในพื้นที่อื่นของประเทศในเอเชียใต้ที่มีประชากรราว 22 ล้านคนแห่งนี้ด้วยเช่นกัน ขณะที่อุทยานแห่งชาติยาลา ซึ่งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดของศรีลังกาทางตะวันออกเฉียงใต้ ต้องปิดพื้นที่ 2 ใน 6 ส่วน ไม่ให้บริการนักท่องเที่ยวเนื่องจากผลกระทบจากภัยแล้ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศคาดการณ์ว่า สภาพความแห้งแล้งจะเปลี่ยนเป็นฝนตกหนักตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้ แต่หลังจากช่วงฝนตกหนักผ่านพ้นไป คาดว่าจะเกิดภัยแล้งยาวนานตามมาอีกครั้งในช่วงต้นปี 2570
เจ้าหน้าที่ระบุว่า อ่างเก็บน้ำต่าง ๆ รวมถึงอ่างเก็บน้ำที่จ่ายน้ำให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำ มีปริมาณน้ำกักเก็บเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า แต่ยังมีความกังวลว่าสถานการณ์ภัยแล้งอาจรุนแรงขึ้นในปีหน้าตามที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ที่ผ่านมาการไฟฟ้าของศรีลังกาเคยจัดพิธีทางศาสนาเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเช่นกัน เมื่อปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดต่ำลง
ที่มา: THE STRAITS TIMES
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จับตารัฐบาลญี่ปุ่น ถกเปลี่ยนกฎหมาย “ค้าบริการทางเพศ” เอาผิดคนซื้อด้วย
- นาที พาวเวอร์แบงค์ ไฟลุก หลังขึ้นบินได้ 5 ชม. นักบินตัดสินใจวนกลับสนามบินต้นทางด่วน
- ศาลอังกฤษพิพากษาจำคุกชายตาบอด เมาซิ่งรถบนทางด่วน โชคดีไม่เกิดอุบัติเหตุ