โปเกม่อนจับมือกับ ESA ส่ง “พิคาชู” ขึ้นไปอวกาศ เฉลิมฉลองสัปดาห์อวกาศ
โปเกม่อนจับมือกับองค์การอวกาศยุโรป ส่ง “พิคาชู” ขึ้นไปอวกาศ เฉลิมฉลองสัปดาห์อวกาศ พร้อมเตรียมงานวิจัยที่ผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และโปเกม่อน
เมื่อวันที่ 21 กันยายน เว็บไซต์ของโปเกม่อนระบุว่า ทางโปเกม่อนได้จับมือกับ องค์การอวกาศยุโรป (ESA) เนื่องในโอกาสที่จะเริ่มสัปดาห์อวกาศในวันที่ 4 ตุลาคม ด้วยการส่งพิคาชูขึ้นไปบนอวกาศเป็นครั้งแรก
โซฟี เอดน็อต นักบินอวกาศหญิงได้เดินไปยังอวกาศพร้อมกับตุ๊กตาพิคาชู โดยมีจุดหมายที่สถานีอวกาศนานาชาติ เพื่อร่วมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมเตรียมพร้อมการเดินทางไปยังอวกาศของมนุษย์ในอนาคตข้างหน้า
พร้อมระบุด้วยว่าเนื่องในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ESA จะทำงานวิจัยที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์ในโลกความเป็นจริงในและจินตนาการอย่างโปเกม่อน ซึ่งเป็นงานวิจัยที่สร้างสรรค์ให้ความรู้ และเป็นวิธีการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับ ESA และอวกาศ
ทั้งนี้มีรายงานว่าหลังจากนี้ตุ๊กตาพิคาชูจะกลับมาถูกจัดแสดงในสำนักงานใหญ่ของ ESA ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสด้วย และมีการจัดจำหน่ายสินค้าพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองความร่วมมือในครั้งนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- Pokémon Center เคาะ “เชมิน” เป็นสัญลักษณ์ประจำสาขากรุงเทพ เปิด ธ.ค. 69
- โปเกมอนเซ็นเตอร์ เตรียมเปิดที่ประเทศไทยแห่งแรกภายในปีนี้ ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์