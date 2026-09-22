โปเกม่อนจับมือกับ ESA ส่ง “พิคาชู” ขึ้นไปอวกาศ เฉลิมฉลองสัปดาห์อวกาศ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 14:00 น.

โปเกม่อนจับมือกับองค์การอวกาศยุโรป ส่ง “พิคาชู” ขึ้นไปอวกาศ เฉลิมฉลองสัปดาห์อวกาศ พร้อมเตรียมงานวิจัยที่ผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และโปเกม่อน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน เว็บไซต์ของโปเกม่อนระบุว่า ทางโปเกม่อนได้จับมือกับ องค์การอวกาศยุโรป (ESA) เนื่องในโอกาสที่จะเริ่มสัปดาห์อวกาศในวันที่ 4 ตุลาคม ด้วยการส่งพิคาชูขึ้นไปบนอวกาศเป็นครั้งแรก

โซฟี เอดน็อต นักบินอวกาศหญิงได้เดินไปยังอวกาศพร้อมกับตุ๊กตาพิคาชู โดยมีจุดหมายที่สถานีอวกาศนานาชาติ เพื่อร่วมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมเตรียมพร้อมการเดินทางไปยังอวกาศของมนุษย์ในอนาคตข้างหน้า

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พร้อมระบุด้วยว่าเนื่องในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ESA จะทำงานวิจัยที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์ในโลกความเป็นจริงในและจินตนาการอย่างโปเกม่อน ซึ่งเป็นงานวิจัยที่สร้างสรรค์ให้ความรู้ และเป็นวิธีการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับ ESA และอวกาศ

ทั้งนี้มีรายงานว่าหลังจากนี้ตุ๊กตาพิคาชูจะกลับมาถูกจัดแสดงในสำนักงานใหญ่ของ ESA ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสด้วย และมีการจัดจำหน่ายสินค้าพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองความร่วมมือในครั้งนี้

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 14:00 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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