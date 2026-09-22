พ่อแม่ ‘นุช มั่วบ้านงาน’ ตกใจเห็นข่าว โอดเครียดมาก ชาวบ้านยันนิสัยดี ไม่รู้ปมแอบอ้าง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 14:22 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 14:24 น.
ครอบครัวนุช มั่วบ้านงาน เครียดหนักวอนขอพื้นที่ส่วนตัว

ครอบครัว “นุช มั่วบ้านงาน” เครียดหนักนอนไม่หลับ วอนขอพื้นที่ส่วนตัว ชาวบ้านเผยอีกมุมนิสัยดี-มีน้ำใจ ยันไม่รู้เรื่องและไม่ขอออกความคิดเห็นปมแอบอ้าง

จากประเด็นดราม่า นุช มั่วบ้านงาน ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังมีภาพอยู่วงสัมภาษณ์จนหลายคนสงสัยว่าเธอเป็นใคร จนกระทั่งมีการโฟนอินชี้แจงในรายการโหนกระแสร่วมกับกลุ่มผู้เสียหายและทนายความ 4 ท่าน ได้แก่ ทนายตุ๋ย, ทนายแก้ว, ทนายไพศาล และทนายกุ้ง โดยคุณนุชได้กล่าวขอโทษอย่างจริงใจกับ หนุ่ม กรรชัย และทนายความ เผยวว่าทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ล่าสุด ทีมข่าวเที่ยงวัน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในชุมชนย่านสาทร ซึ่งเป็นบ้านพักของคุณนุชมีคุณพ่อ คุณแม่ น้าสาว และน้องสาวอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยน้องสาวของคุณนุชเผยกับทีมข่าวว่าตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นคุณนุชไม่ได้กลับมาที่บ้านหลายวันแล้วและไม่ได้มีการพูดคุยหรือติดต่อกันเลย

โฆษณา

น้องสาวระบุว่า สมาชิกทุกคนในบ้านต่างตกใจอย่างมากเมื่อได้เห็นข่าวและพบว่ามีผู้เสียหายโผล่ออกมามากมาย เนื่องจากที่ผ่านมาที่บ้านไม่เคยทราบเรื่องราวหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของคุณนุชมาก่อนเลย สำหรับเรื่องเงินทองที่คุณนุชหามาได้นั้น เคยมีส่งมาให้ที่บ้านบ้างแต่ไม่ได้เยอะ

ทั้งนี้ น้องสาวขอพื้นที่ส่วนตัวให้กับครอบครัวไม่ให้ใครมารบกวนที่บ้าน เนื่องจากมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ซึ่งหลังจากทราบข่าว ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ต่างเครียดอย่างหนักจนนอนไม่หลับ เพราะไม่เคยรู้เรื่องราวมาก่อน และคุณนุชก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ

คุณนุชขอโทษหนุ่ม กรรชัย และทนาย

ขณะที่ชาวบ้านในชุมชนย่านสาทรที่รู้จักและเห็นคุณนุชมาตั้งแต่เด็กต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ตัวตนจริงของคุณนุชในชุมชนเป็นเด็กนิสัยดี น่ารัก และชอบช่วยเหลืองานชุมชน

ส่วนประเด็นที่คุณนุชชอบถ่ายรูปคู่กับคนมีชื่อเสียงนั้น ชาวบ้านมองว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่ชื่นชอบคนดัง แต่เรื่องการนำรูปไปแอบอ้างใช้หาผลประโยชน์นั้น ชาวบ้านระบุว่าไม่เคยทราบเรื่องและไม่ขอแสดงความคิดเห็น

โฆษณา

นอกจากนี้ ชาวบ้านและคุณยายในพื้นที่ได้ให้ว่า เคยเห็นคุณนุชขับรถเบนซ์สปอร์ตสีดำเข้ามาจอดที่บ้านครั้งหนึ่ง แต่นานมากแล้ว ส่วนครั้งอื่น ๆ มักจะเห็นขับรถ Honda Civic

คุณนุชมีลักษณะการแต่งกายสไตล์ทอม ๆ ไม่เคยเห็นสวมใส่เครื่องประดับทองคำแต่อย่างใด

ชาวบ้านในพื้นที่สงสารและเห็นใจครอบครัวของคุณนุชเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่บ้านมีแต่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะคุณแม่ของคุณนุชที่เครียดหนัก กินไม่ได้นอนไม่หลับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 14:22 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 14:24 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่งใจให้แม่ &quot;แพรรี่ ไพรวัลย์&quot; นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา

ส่งใจให้แม่ “แพรรี่ ไพรวัลย์” นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569
ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น ห้ามขายใกล้สถานที่สำคัญ

ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น ห้ามขายใกล้สถานที่สำคัญ

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569

เลือกตั้งประกันสังคม 2569 วันไหน เช็กหน่วยเลือกตั้ง เลขปสก.ก้าวหน้า ก่อนเข้าคูหา

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569
เปิดยอดเงินรางวัล วอลเลย์บอลหญิงไทย ปี 2026 รับรวมแตะ 29.7 ล้านบาท

เปิดยอดเงินรางวัล วอลเลย์บอลหญิงไทย ปี 2026 รับรวมแตะ 29.7 ล้านบาท

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ส่งใจให้แม่ &quot;แพรรี่ ไพรวัลย์&quot; นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา บันเทิง

ส่งใจให้แม่ “แพรรี่ ไพรวัลย์” นิมนต์พระสวดพระสูตรข้างเตียง หลังญาติรวมตัวขอขมา

1 นาที ที่แล้ว
เช็กเลย! เตือนเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 22-27 ก.ย. 2569 ข่าว

เช็กเลย! เตือนเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 22-27 ก.ย. 2569

17 นาที ที่แล้ว
กรมอุตุฯ แจงข่าวลือมหาอุทกภัย 120 ชั่วโมง ข่าว

กรมอุตุฯ แจงดราม่า มหาอุทกภัยใน 120 ชั่วโมง เฝ้าระวังฝนหนัก อย่าตื่นตระหนก

19 นาที ที่แล้ว
ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น ห้ามขายใกล้สถานที่สำคัญ ข่าวการเมือง

ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น ห้ามขายใกล้สถานที่สำคัญ

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เลือกตั้งประกันสังคม 2569 วันไหน เช็กหน่วยเลือกตั้ง เลขปสก.ก้าวหน้า ก่อนเข้าคูหา

43 นาที ที่แล้ว
เปิดยอดเงินรางวัล วอลเลย์บอลหญิงไทย ปี 2026 รับรวมแตะ 29.7 ล้านบาท วอลเลย์บอล

เปิดยอดเงินรางวัล วอลเลย์บอลหญิงไทย ปี 2026 รับรวมแตะ 29.7 ล้านบาท

49 นาที ที่แล้ว
เพจดังเม้าท์แรง! สามีนางเอกดังระดับประเทศ แอบนัวสาวกลางผับ วอนชาวเน็ตอย่าโยงมั่ว บันเทิง

เพจดังเม้าท์แรง! สามีนางเอกดังระดับประเทศ แอบนัวสาวกลางผับ วอนชาวเน็ตอย่าโยงมั่ว

53 นาที ที่แล้ว
สปส. แจงชัด ก่อนเลือกตั้ง ประกันสังคม จดโพยเข้าคูหาไม่ได้ เขียนเลขอารบิกเท่านั้น ข่าวการเมือง

สปส. แจงชัด ก่อนเลือกตั้ง ประกันสังคม จดโพยเข้าคูหาไม่ได้ เขียนเลขอารบิกเท่านั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัพตบสาวไทย ทุบเกาหลีใต้ 3 เซตรวด คว้าเหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ทัพตบสาวไทย ทุบเกาหลีใต้ 3 เซตรวด คว้าเหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร เปิดต้นทุน “หม้อแม่จูน” บินขายซิดนีย์ แค่ค่าส่งน้ำแกงแตะ 1 ล้านบาท ข่าวดารา

เปิ้ล นาคร เปิดต้นทุน “หม้อแม่จูน” บินขายซิดนีย์ แค่ค่าส่งน้ำแกงแตะ 1 ล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดตารางแข่งวิ่ง บิว ภูริพล เอเชียนเกมส์ 2026 ลงสนาม 4 อีเวนต์ 6 วันติด อาจวิ่งถึง 9 รอบ ข่าวกีฬา

เปิดตารางแข่งวิ่ง บิว ภูริพล เอเชียนเกมส์ 2026 ลงสนาม 4 อีเวนต์ 6 วันติด อาจวิ่งถึง 9 รอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แคนาดา ยื่นฟ้อง ChatGPT หลังเมินไม่แจ้งตำรวจ นำไปสู่เหตุกราดยิงตาย 9 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกหมี รัศมี โต้ข่าวลือคบ นุช มั่วบ้านงาน ยันรู้จักแค่ในวัด ข่าว

ลูกหมี โต้ข่าวคบ ‘นุช มั่วบ้านงาน’ เจอกันแค่ในวัด เตือนเจตนาไม่บริสุทธิ์ กรรมตามทัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุ บุญเลี้ยง เล่าชีวิตหลังผ่าตัดหัวใจ ครบ 1 ปี แย้มข่าวดีเตรียมคว้าไมค์หวนคืนเวทีอีกครั้ง บันเทิง

ศุ บุญเลี้ยง เล่าชีวิตหลังผ่าตัดหัวใจ ครบ 1 ปี แย้มข่าวดีเตรียมคว้าไมค์หวนคืนเวทีอีกครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ “ปิยะ รักสกุล” อธิบดีดีเอสไอคนใหม่ ลูกหม้อ DSI มือคดีการเงิน ข่าวการเมือง

ประวัติ “ปิยะ รักสกุล” อธิบดีดีเอสไอคนใหม่ ลูกหม้อ DSI มือคดีการเงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลนัดไต่สวนคดี 44 สส. ยื่นแก้ 112 นัดหน้า 20 ต.ค. คาดจบเร็วขึ้นในเดือน มี.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! AIS PLAY แจ้งขัดข้อง ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 ไม่ได้ตามกำหนดการ ข่าวกีฬา

ด่วน! AIS PLAY แจ้งขัดข้อง ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 ไม่ได้ตามกำหนดการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจโคแฟค เช็กแล้ว! เตือนมหาอุทกภัย ภายใน 120 ชม. ไม่ใช่ข้อความจากกรมอุตุฯ ข่าว

เพจโคแฟค เช็กแล้ว! เตือนมหาอุทกภัย ภายใน 120 ชม. ไม่ใช่ข้อความจากกรมอุตุฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้พัฒนาเกมชาวไทยพ้อ วางขายได้ 2 สัปดาห์ เจอคนไทยดูดเถื่อนไปขายต่อในราคา 25 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้บุกเบิกเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย ข่าว

อาลัย ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้บุกเบิกเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสอบครูผู้ช่วย 2569 รอบทั่วไป สพฐ. 726 อัตรา 116 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ ข่าว

เปิดสอบครูผู้ช่วย 2569 รอบทั่วไป สพฐ. 726 อัตรา 116 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. มติเอกฉันท์ ฟัน สว.ธนกร เคยต้องคำพิพากษาคดีเจ้ามือพนัน ส่งศาลรัฐธรรมนูญ ข่าวการเมือง

กกต. มติเอกฉันท์ ฟัน สว.ธนกร เคยต้องคำพิพากษาคดีเจ้ามือพนัน ส่งศาลรัฐธรรมนูญ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัพฟ้าศรีลังกา นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเครื่องบิน สวดมนต์ขอฝน-พรมน้ำมนต์ หวังแก้ภัยแล้ง ข่าวต่างประเทศ

ทัพฟ้าศรีลังกา นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเครื่องบิน สวดมนต์ขอฝน-พรมน้ำมนต์ หวังแก้ภัยแล้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โปเกม่อนจับมือกับ ESA ส่ง “พิคาชู” ขึ้นไปอวกาศ เฉลิมฉลองสัปดาห์อวกาศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยพบผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ เหตุเรือประมงล่มในชลบุรี เร่งตามหาผู้สูญหาย 4 รายที่เหลือ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปกกต. มติเอกฉันท์ ฟัน สว.ธนกร เคยต้องคำพิพากษาคดีเจ้ามือพนัน ส่งศาลรัฐธรรมนูญ