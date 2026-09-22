พ่อแม่ ‘นุช มั่วบ้านงาน’ ตกใจเห็นข่าว โอดเครียดมาก ชาวบ้านยันนิสัยดี ไม่รู้ปมแอบอ้าง
ครอบครัว “นุช มั่วบ้านงาน” เครียดหนักนอนไม่หลับ วอนขอพื้นที่ส่วนตัว ชาวบ้านเผยอีกมุมนิสัยดี-มีน้ำใจ ยันไม่รู้เรื่องและไม่ขอออกความคิดเห็นปมแอบอ้าง
จากประเด็นดราม่า นุช มั่วบ้านงาน ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังมีภาพอยู่วงสัมภาษณ์จนหลายคนสงสัยว่าเธอเป็นใคร จนกระทั่งมีการโฟนอินชี้แจงในรายการโหนกระแสร่วมกับกลุ่มผู้เสียหายและทนายความ 4 ท่าน ได้แก่ ทนายตุ๋ย, ทนายแก้ว, ทนายไพศาล และทนายกุ้ง โดยคุณนุชได้กล่าวขอโทษอย่างจริงใจกับ หนุ่ม กรรชัย และทนายความ เผยวว่าทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ล่าสุด ทีมข่าวเที่ยงวัน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในชุมชนย่านสาทร ซึ่งเป็นบ้านพักของคุณนุชมีคุณพ่อ คุณแม่ น้าสาว และน้องสาวอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยน้องสาวของคุณนุชเผยกับทีมข่าวว่าตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นคุณนุชไม่ได้กลับมาที่บ้านหลายวันแล้วและไม่ได้มีการพูดคุยหรือติดต่อกันเลย
น้องสาวระบุว่า สมาชิกทุกคนในบ้านต่างตกใจอย่างมากเมื่อได้เห็นข่าวและพบว่ามีผู้เสียหายโผล่ออกมามากมาย เนื่องจากที่ผ่านมาที่บ้านไม่เคยทราบเรื่องราวหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของคุณนุชมาก่อนเลย สำหรับเรื่องเงินทองที่คุณนุชหามาได้นั้น เคยมีส่งมาให้ที่บ้านบ้างแต่ไม่ได้เยอะ
ทั้งนี้ น้องสาวขอพื้นที่ส่วนตัวให้กับครอบครัวไม่ให้ใครมารบกวนที่บ้าน เนื่องจากมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ซึ่งหลังจากทราบข่าว ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ต่างเครียดอย่างหนักจนนอนไม่หลับ เพราะไม่เคยรู้เรื่องราวมาก่อน และคุณนุชก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ
ขณะที่ชาวบ้านในชุมชนย่านสาทรที่รู้จักและเห็นคุณนุชมาตั้งแต่เด็กต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ตัวตนจริงของคุณนุชในชุมชนเป็นเด็กนิสัยดี น่ารัก และชอบช่วยเหลืองานชุมชน
ส่วนประเด็นที่คุณนุชชอบถ่ายรูปคู่กับคนมีชื่อเสียงนั้น ชาวบ้านมองว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่ชื่นชอบคนดัง แต่เรื่องการนำรูปไปแอบอ้างใช้หาผลประโยชน์นั้น ชาวบ้านระบุว่าไม่เคยทราบเรื่องและไม่ขอแสดงความคิดเห็น
นอกจากนี้ ชาวบ้านและคุณยายในพื้นที่ได้ให้ว่า เคยเห็นคุณนุชขับรถเบนซ์สปอร์ตสีดำเข้ามาจอดที่บ้านครั้งหนึ่ง แต่นานมากแล้ว ส่วนครั้งอื่น ๆ มักจะเห็นขับรถ Honda Civic
คุณนุชมีลักษณะการแต่งกายสไตล์ทอม ๆ ไม่เคยเห็นสวมใส่เครื่องประดับทองคำแต่อย่างใด
ชาวบ้านในพื้นที่สงสารและเห็นใจครอบครัวของคุณนุชเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่บ้านมีแต่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะคุณแม่ของคุณนุชที่เครียดหนัก กินไม่ได้นอนไม่หลับ
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