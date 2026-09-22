เผยพบผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ เหตุเรือประมงล่มในชลบุรี เร่งตามหาผู้สูญหาย 4 รายที่เหลือ
เผยพบผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ เหตุเรือประมงล่มในชลบุรี เร่งตามหาผู้สูญหาย 4 รายที่เหลือ ระดมเฮลิคอปเตอร์ร่วมปฏิบัติการค้นหา
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้รับรายงาน ว่ามีเรือประมงลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุถูกพายุและคลื่นลมซัดจมลงในทะเล ห่างจากบริเวณช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ไปประมาณ 4 ชั่วโมง
จากการตรวจสอบทำให้ว่าบนเรือมีลูกเรือประมาณ 20 คน ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือปลอดภัยแล้วประมาณ 13 ราย แต่ยังมีรายงานผู้สูญหายจมหายไปกับกระแสน้ำและสูญหายอีก 7 รายนั้น
ล่าสุดทราบว่าเรือลำดังกล่าวคือ ส.กาญจนาวารี 888 และทางเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ จากกลุ่มผู้สูญหาย 7 ราย ส่วนอีก 4 รายยังไม่ทราบชะตากรรม โดยเรือ ต.112 เฮลิคอปเตอร์ ฮ.ปด.1 ตลอดจนเรือประมงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ยังคงร่วมกันค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ยอดผู้เสียชีวิต 3 ศพยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการค้นหา ส่วนรายละเอียดตัวบุคคลและสาเหตุของการอับปางยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก 4 รายยังคงดำเนินต่อไป
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