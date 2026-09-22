ประวัติ แอมป์ กัญจุฑา เหรียญทอง MMA ทีมชาติไทย ดีกรีแชมป์โลกยูยิตสู
รู้จัก “แอมป์ เดอะ ร็อกเก็ต” นักสู้หญิงไทย เจ้าของแชมป์มวยไทย แชมป์โลกยูยิตสู 3 สมัย และแชมป์โลก MMA สู้ผู้คว้าเหรียญทอง เอเชียนเกมส์ 2026
กัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน มีชื่อเล่นว่า “แอม” หรือ “แอมป์” เป็นนักกีฬาศิลปะการต่อสู้หญิงชาวไทย เจ้าของฉายา “Amp The Rocket” ปัจจุบันอายุ 30 ปี สูง 153 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 52.2 กิโลกรัม และสังกัด Thanthorng Gym
แอมป์คลุกคลีกับกีฬาต่อสู้มานานกว่า 9 ปี เริ่มต้นเส้นทางนักกีฬาอาชีพจากมวยไทย เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว การแข่งขัน MMA ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก
กัญจุฑาเคยขึ้นชกมวยไทยอาชีพและคว้าแชมป์โลกของสภามวยไทยโลก หรือ World Muaythai Council ได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม ด้วยน้ำหนักตัวประมาณ 100 ปอนด์ ทำให้หาโปรแกรมแข่งขันและคู่ชกได้ยาก
เจ้าตัวจึงตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางเข้าสู่กีฬายูยิตสู พร้อมสมัครเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย แม้จะต้องเรียนรู้ทั้งทักษะการทุ่ม การล็อก และการต่อสู้บนพื้นเพิ่มเติม แต่กัญจุฑาสามารถพัฒนาฝีมือจนคว้าแชมป์โลกยูยิตสูได้ถึง 3 สมัย
หนึ่งในผลงานสำคัญเกิดขึ้นในการแข่งขันเวิลด์เกมส์ 2022 ที่เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเธอคว้าเหรียญทองยูยิตสู ประเภทไฟท์ติ้งหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม นับเป็นเหรียญทองแรกของประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนั้น
กลับมาทำตามความฝันบนสังเวียน MMA
แม้ประสบความสำเร็จกับมวยไทยและยูยิตสู แต่เป้าหมายสำคัญของกัญจุฑายังคงเป็นการแข่งขัน MMA เธอจึงตัดสินใจกลับมาเริ่มต้นใหม่ในกีฬาชนิดนี้ โดยนำพื้นฐานการยืนสู้จากมวยไทยมาผสมกับทักษะการทุ่มและการต่อสู้บนพื้นจากยูยิตสู
การแข่งขัน MMA รายการแรกของเธอจบลงด้วยเหรียญเงิน ก่อนจะพัฒนาผลงานจนคว้าเหรียญทองและก้าวขึ้นเป็นแชมป์โลก MMA ในเวลาต่อมา
กัญจุฑายังคว้าเหรียญทอง MMA หญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม ในการแข่งขันซีเกมส์ 2025 หลังเอาชนะ วัลเลนเซีย ฟาฮิรา ฮอตมาอูลี นักกีฬาจากอินโดนีเซียด้วยเทคนิค TKO ในนัดชิงชนะเลิศ
คนไทยคนแรกที่คว้าโควตา MMA เอเชียนเกมส์
เดือนมกราคม 2026 กัญจุฑาลงแข่งขันศึก AMMA Championships ครั้งที่ 3 ที่เมืองหลูโจว ประเทศจีน และสามารถคว้าโควตาเข้าแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ได้สำเร็จ ส่งผลให้เธอกลายเป็นนักกีฬา MMA ไทยคนแรกที่คว้าสิทธิ์เข้าร่วมมหกรรมกีฬาระดับทวีปในชนิดกีฬานี้
ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น กัญจุฑาลงแข่งขันประเภทโมเดิร์น MMA หญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม ก่อนเอาชนะ วัลเลนเซีย ฟาฮิรา ฮอตมาอูลี จากอินโดนีเซีย 3-0 เสียงในรอบรองชนะเลิศ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ พบกับ ไดอานา โปโกเซียน ตัวแทนจากบาห์เรน
ระหว่างการแข่งขันรอบคัดเลือกเอเชียนเกมส์ที่ประเทศจีน หลิว เซียนหนี คู่แข่งขันเจ้าภาพยื่นประท้วงก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเพศของกัญจุฑา แม้ฝ่ายไทยจะแสดงเอกสารรับรองและหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็ตาม
รายงานระบุว่าฝ่ายจีนไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหา ก่อนตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขัน ทำให้กัญจุฑาคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่เอเชียนเกมส์ตามกติกา
แอมป์ยืนยันว่าตนเป็นผู้หญิงโดยกำเนิด พร้อมเรียกร้องให้สังคมเคารพศักดิ์ศรีของนักกีฬาและหยุดการโจมตีด้วยข้อมูลที่ไม่ได้รับการพิสูจน์
ผลงานเด่นของ กัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน
- แชมป์โลกสภามวยไทยโลก
- แชมป์โลกยูยิตสู 3 สมัย
- เหรียญทองยูยิตสู เวิลด์เกมส์ 2022 รุ่น 48 กิโลกรัม
- แชมป์โลกศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA
- เหรียญทอง MMA หญิง ซีเกมส์ 2025 รุ่น 54 กิโลกรัม
- นักกีฬา MMA ไทยคนแรกที่คว้าโควตาเอเชียนเกมส์
- เหรียญทอง MMA หญิง เอเชียนเกมส์ 2026