เหรียญทองที่ 4 ของไทย! แอม กัญจุฑา สยบสาวบาห์เรน ผงาดคว้าทองประวัติศาสตร์ MMA เอเชียนเกมส์
แอม กัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน ชนะคะแนน ไดอานา โปโกเซียน จากบาห์เรน ในรอบชิงฯ รุ่น 54 กก. คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ให้วงการ MMA ไทย ในศึกเอเชียนเกมส์ 2026
กัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน นักสู้ MMA หญิงทีมชาติไทย เอาชนะไดอานา โปโกเซียน จากบาห์เรน ในรอบชิงชนะเลิศประเภทโมเดิร์น รุ่น 54 กิโลกรัมหญิง มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ไอจิ-นาโกยา 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น วันอังคารที่ 22 กันยายน 2569 เวลา 12.10 น. ตามเวลาไทย
กัญจุฑาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจากผลงานในรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 21 กันยายน เอาชนะนักสู้จากอินโดนีเซียด้วยการซับมิสชันในยกที่ 2 หลังคุมเกมได้เหนือกว่าทั้งท่ายืนและภาคพื้น ก่อนรวบตัวคู่แข่งลงพื้นและจับล็อกจนกรรมการต้องยุติการแข่งขัน
ในรอบชิงชนะเลิศ กัญจุฑาใช้จังหวะฝีมือ ความนิ่ง และเชิงการต่อสู้ที่เหนือกว่า เอาชนะไดอานา โปโกเซียน คู่แข่งจากบาห์เรนซึ่งเข้าชิงชนะเลิศด้วยการเอาชนะอี โบมี จากเกาหลีใต้ในรอบรองชนะเลิศ
ชัยชนะครั้งนี้ทำให้กัญจุฑาคว้าเหรียญทองแรกให้สมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ นับเป็นผลงานต่อเนื่องจากที่เธอเคยคว้าเหรียญทอง MMA เหรียญแรกให้ไทยในซีเกมส์ 2025 เมื่อเดือนธันวาคม 2568 มาแล้ว
MMA บรรจุในเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครั้งนี้ แข่งขันรวม 6 เหรียญทอง แบ่งเป็นประเภทชาย 4 เหรียญ และหญิง 2 เหรียญ จัดอยู่ในหมวดกีฬาต่อสู้ร่วมกับยูยิตสูและคูราช
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