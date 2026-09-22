ครม.เห็นชอบ ต่ออายุ “ไทยช่วยไทยพลัส” เพิ่มเติม ยืนยันสิทธิผ่าน “เป๋าตัง” 1 ต.ค.นี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 13:38 น.
ครม.เห็นชอบ ต่ออายุ "ไทยช่วยไทยพลัส" เพิ่มเติม ยืนยันสิทธิผ่าน "เป๋าตัง" 1 ต.ค.นี้

ครม.เห็นชอบ ต่ออายุ “ไทยช่วยไทยพลัส” เพิ่มเติม 2 เดือน พร้อมเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,000 บาท ยืนยันสิทธิผ่าน “เป๋าตัง” 1 ต.ค.นี้

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) และอนุมัติโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (เพิ่มเติม)” ประกอบด้วย

1. โครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมฯ

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โครงการการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพิ่มเติมให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน (จากเดิมได้รับวงเงินจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน และได้เพิ่มอีกจำนวน 700 บาทต่อคนต่อเดือน) ในเดือนตุลาคม 2569

2. โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) (เพิ่มเติม)

ภาครัฐให้การสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนด ให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) (เพิ่มเติม) เพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) (เพิ่มเติม)

ระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2569

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) (เพิ่มเติม)

สำหรับประชาชน

ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมากดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) (เพิ่มเติม) ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2569

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สำหรับผู้ประกอบการ

ให้ผู้ประกอบการที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) มากดยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) (เพิ่มเติม) ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2569

การใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) (เพิ่มเติม)

ประชาชนผู้ได้รับสิทธิสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) (เพิ่มเติม) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2569 โดยสามารถซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) (เพิ่มเติม) (เวลา 06.00 – 23.00 น.)

หรือผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) และเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) (เพิ่มเติม) (เวลา 06.00 – 21.00 น.) ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) (เพิ่มเติม)

  1. ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) อยู่ในปัจจุบัน
  2. ผู้ไม่ได้รับสิทธิบัตรฯ ปี 69 ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรฯ ปี 65 เดิม และกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่โดยมีคุณสมบัติ ได้แก่
  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) (เพิ่มเติม)
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐ
ขยายโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส
FB/ กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 13:38 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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