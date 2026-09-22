เร่งตามหาเฮลิคอปเตอร์หลังสูญหายปริศนา บนเครื่องมีศิลปินชาวบราซิลคนดัง เพื่อนสนิท “เนย์มาร์”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 13:14 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 13:14 น.

เร่งตามหาเฮลิคอปเตอร์หลังสูญหายปริศนา บนเครื่องมี ริค โซลโล่ ศิลปินชาวบราซิลคนดัง ซึ่งเป็นเพื่อนสนิท “เนย์มาร์” รวมแล้ว 4 ชีวิต

เมื่อวันที่ 22 กันยายน สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้ตามหาเฮลิคอปเตอร์ 7 ที่นั่ง เบลล์ 430 หลังสูญหายหลังเดินทางออกจากรัฐซานตาคารินา ประเทศบราซิล และกำลังมุ่งหน้าไป ซาน ฮัวกิน

โดยเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นมี ริค ซอลโล่ นักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดังอยู่บนเครื่องด้วย โดย ริค โซลโล่ นั้นยังเป็นเพื่อนสนิทของเนย์มาร์ นักฟุตบอลคนดังรวมอยู่ด้วย ขณะที่สูญหายอีกสามคนที่เหลือประกอบไปด้วยนักธุรกิจ, ผู้ผลิตวิดีโอ และ นักบิน

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สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น หลังจากเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนตัวผ่านจุดที่ฝนตกหนักและลมกระโชกรุนแรง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและทีมค้นหาและกู้ภัยกำลังปฏิบัติภารกิจโดยอ้างอิงจากตำแหน่งล่าสุดที่ตรวจพบสัญญาณโทรศัพท์ของคนที่อยู่บนเครื่อง

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 13:14 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 13:14 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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