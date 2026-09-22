เตือนภัยขั้นสุด ไต้ฝุ่นตู้เจวียนซัดญี่ปุ่น สั่งอพยพ 1.9 ล้านคน ยกเลิกบิน 281 เที่ยว ดับ 2 ศพ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 12:00 น.

ญี่ปุ่นระส่ำ ไต้ฝุ่นตู้เจวียนพัดถล่มภูมิภาคคันโต ฝนตกหนัก-ลมกระโชกแรง สั่งอพยพประชาชนกว่า 1.9 ล้านคน ยกเลิกเที่ยวบิน 281 เที่ยว พบผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย สูญหาย 4 ราย

ไต้ฝุ่นตู้เจวียนเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2569 ส่งฝนตกหนักและลมแรงเข้าสู่ภูมิภาคคันโต รวมถึงกรุงโตเกียว จังหวัดชิบะ และคานางาวะ หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วม ดินถล่ม ไฟฟ้าดับ และการเดินทางหยุดชะงัก

ช่วงที่พายุเข้าใกล้คันโต ทางการออกคำสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 1.9 ล้านคนใน 6 จังหวัดและมหานคร ตัวเลขนี้หมายถึงจำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับคำสั่งให้ออกจากพื้นที่เสี่ยง ไม่ใช่จำนวนผู้ที่เดินทางไปยังศูนย์พักพิงแล้วทั้งหมด

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สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนความเสี่ยงจากดินถล่ม น้ำท่วมในพื้นที่ต่ำ แม่น้ำเอ่อล้น คลื่นสูง และลมแรง โดยเกาะอิซุโอชิมะวัดปริมาณฝนสะสมใน 24 ชั่วโมงได้ 672.5 มิลลิเมตร ขณะที่พื้นที่เมืองคิมิตสึ จังหวัดชิบะ มีฝนสะสม 324 มิลลิเมตร

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 21 กันยายน ตู้เจวียนอยู่ห่างจากเมืองคัตสึอุระ จังหวัดชิบะ ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 130 กิโลเมตร และเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลมกระโชกใกล้ศูนย์กลางมีความเร็วสูงสุดประมาณ 55 เมตรต่อวินาที หรือเกือบ 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอนแอร์เวย์ยกเลิกเที่ยวบินรวมอย่างน้อย 281 เที่ยว กระทบผู้โดยสารประมาณ 42,000 คน เนื่องจากลมแรงและสภาพอากาศรุนแรงในพื้นที่สนามบินฮาเนดะและเส้นทางบินที่เกี่ยวข้อง

เจอาร์อีสต์ระงับหรือปรับการเดินรถหลายเส้นทางในเขตมหานครโตเกียว รวมถึงรถไฟบางขบวนในจังหวัดชิบะ ขณะที่ถนนหลายช่วงต้องปิดการจราจรจากน้ำท่วมและฝนตกหนัก

ดินถล่มในจังหวัดคานางาวะและชิบะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย และสูญหายอีก 6 ราย เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยดับเพลิงยังเดินหน้าค้นหาต่อเนื่อง หนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นหญิงวัยประมาณ 60 ปีในเมืองโยโกสุกะ จังหวัดคานางาวะ หลังดินถล่มทับบ้านของเธอ

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พายุยังทำให้บ้านเรือนกว่า 52,600 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้ในช่วงสถานการณ์รุนแรง โดยเฉพาะพื้นที่รอบกรุงโตเกียว และบ้านเรือนในคานางาวะกับชิบะได้รับความเสียหายรวมกว่า 430 หลัง เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมระบบจ่ายไฟหลังพายุเริ่มเคลื่อนออกห่างจากญี่ปุ่น

สภาพอากาศยังส่งผลต่อกิจกรรมขนาดใหญ่ โตเกียวเกมโชว์ยกเลิกกิจกรรมในวันที่ 21 กันยายนและปิดงานเร็วกว่ากำหนด ขณะที่การแข่งขันขี่ม้าอีเวนติงในเอเชียนเกมส์ 2026 ที่จังหวัดไอจิถูกเลื่อนเนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสม

ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เลื่อนเวลาออกเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประมาณ 4 ชั่วโมง เพื่อรับมือสถานการณ์จากไต้ฝุ่นก่อนเดินทาง

ตู้เจวียนเคลื่อนออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 22 กันยายน แต่ทางการยังเตือนประชาชนในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมให้ระวังดินถล่ม น้ำหลาก และอันตรายจากพื้นที่ได้รับความเสียหาย แม้ฝนและลมจะเริ่มลดความรุนแรงลงแล้ว

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 12:00 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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