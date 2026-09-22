“สีหศักดิ์” ติง กัมพูชา ไม่เหมาะสม กรณีเคลมชุดไทยกลางเวทีมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา
สีหศักดิ์” ติง กัมพูชา ไม่เหมาะสม กรณีเคลมชุดไทยกลางเวทีมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา ให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการต่อ พร้อมสนับสนุน
นาย สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกฯและรมว.ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ กรณีประเด็น มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา ได้มีการหยิบภาพ “ชุดไทย” ประกอบเป็นคลิป ไปเคลมว่าเป็นชุดเขมร จากนั้นเหล่าผู้เข้าประกวดก็เดินออกมา ด้วยการสวมชุดที่พิธีกรอ้างว่าเป็นชุดกัมพูชาในอดีต
โดยนายสีหศักดิ์ระบุว่า มองว่าการที่กัมพูชาเอาภาพของไทยไปใช้บนเวที มิสยูนิเวิร์ส เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เขาก็มีของของเขา ก็ไม่น่ามายุ่งกับของ ของเรา
เมื่อถามว่ากระทรวงวัฒนธรรม พยายามที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความสัมพันธ์ด้านการทูต นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เราก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว แต่ปัญหาคือทำไมต้องมาสร้างปัญหาเหล่านี้ ซึ่งบางเรื่องก็ไม่ควรจะต้องมีปัญหากัน
เมื่อถามว่าหลังจากนี้หากกัมพูชายังไม่มีการแสดงท่าที ที่จะชี้แจงหรือออกมาขอโทษ จะดำเนินการอย่างไร นายสีหศักดิ์ กล่าวว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ในการเอารูปของเราไปใช้ ซึ่งหลังจากนี้จะต้องให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการไปก่อน หากมีอะไรที่กระทรวงการต่างประเทศช่วยได้ก็พร้อม
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