“สีหศักดิ์” ติง กัมพูชา ไม่เหมาะสม กรณีเคลมชุดไทยกลางเวทีมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 12:51 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 12:51 น.
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สีหศักดิ์” ติง กัมพูชา ไม่เหมาะสม กรณีเคลมชุดไทยกลางเวทีมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา ให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการต่อ พร้อมสนับสนุน

นาย สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกฯและรมว.ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ กรณีประเด็น มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา ได้มีการหยิบภาพ “ชุดไทย” ประกอบเป็นคลิป ไปเคลมว่าเป็นชุดเขมร จากนั้นเหล่าผู้เข้าประกวดก็เดินออกมา ด้วยการสวมชุดที่พิธีกรอ้างว่าเป็นชุดกัมพูชาในอดีต

โดยนายสีหศักดิ์ระบุว่า มองว่าการที่กัมพูชาเอาภาพของไทยไปใช้บนเวที มิสยูนิเวิร์ส เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เขาก็มีของของเขา ก็ไม่น่ามายุ่งกับของ ของเรา

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เมื่อถามว่ากระทรวงวัฒนธรรม พยายามที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความสัมพันธ์ด้านการทูต นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เราก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว แต่ปัญหาคือทำไมต้องมาสร้างปัญหาเหล่านี้ ซึ่งบางเรื่องก็ไม่ควรจะต้องมีปัญหากัน

เมื่อถามว่าหลังจากนี้หากกัมพูชายังไม่มีการแสดงท่าที ที่จะชี้แจงหรือออกมาขอโทษ จะดำเนินการอย่างไร นายสีหศักดิ์ กล่าวว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ในการเอารูปของเราไปใช้ ซึ่งหลังจากนี้จะต้องให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการไปก่อน หากมีอะไรที่กระทรวงการต่างประเทศช่วยได้ก็พร้อม

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 12:51 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 12:51 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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