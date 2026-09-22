คอนเวิร์ส ยอมรับผิด สั่งลบโฆษณา รูปคล้ายแขวนคอ-เหยียดผิว ขอโทษไม่ควรเกิดขึ้น
Converse สั่งถอดโฆษณาหลังถูกวิจารณ์ภาพคล้ายกลุ่ม KKK และการแขวนคอรุมประชาทัณฑ์ ล่าสุด บริษัทออกแถลงการณ์ขอโทษ ยอมรับทำผิดจริง ยันจะปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า Converse แบรนด์รองเท้าชื่อดัง สั่งถอดภาพโฆษณาสินค้าล่าสุดออกทั้งหมด พร้อมส่งแถลงการณ์ขอโทษหลังจากโฆษณาดังกล่าวถูกวิจารณ์อย่างหนักสัปดาห์ก่อนว่ามีองค์ประกอบภาพที่สื่อถึงกลุ่ม Ku Klux Klan (KKK) ซึ่งเป็นกลุ่มหัวรุนแรงที่เหยียดสีผิวในอดีต และยังสื่อถึงการรุมประชาทัณฑ์ (Lynching)
ต้นตอของประเด็นนี้มาจากภาพโฆษณาบนอินสตาแกรมที่ คาริน่า (Karina) ศิลปินเคป็อปชื่อดัง สวมกระโปรงสีขาวและถือรองเท้าผ้าใบตระกูล Chuck 70 X ชาวโซเชียลสังเกตเห็นว่า การจัดแสงในภาพทำให้กระโปรงเกิดเงารูปสามเหลี่ยมสีขาวซึ่งดูคล้ายกับหมวกของกลุ่ม KKK
นอกจากนี้ลักษณะการถือรองเท้าห้อยลงมายังทำให้ผู้มองตีความไปถึงภาพเท้าของเหยื่อที่ถูกแขวนคอจากการรุมประชาทัณฑ์
ล่าสุด Converse ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารของ Nike ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษ ระบุว่าบริษัทเข้าใจดีว่าทำไมภาพนี้ถึงสร้างความสะเทือนใจอย่างรุนแรง ยอมรับว่าบริษัททำผิดพลาดจริง ตอนนี้ได้ลบภาพออกจากทุกช่องทางของแบรนด์แล้ว และกำลังเร่งประสานงานเพื่อลบภาพนี้ออกจากทุกพื้นที่ บริษัทขอย้ำว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและจะปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
ย้อนหลับไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Converse ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองบอสตัน ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากสื่อมวลชน โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าบริษัทมีขั้นตอนการตรวจสอบโฆษณาอย่างไรก่อนเผยแพร่ และภาพนี้ผ่านการอนุมัติมาได้อย่างไร
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสังคมออนไลน์วิจารณ์กระบวนการทำงานของแบรนด์อย่างหนัก ผู้ใช้โซเชียลหลายคนเรียกร้องให้บริษัทไล่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาชิ้นนี้ออก บางส่วนถึงขั้นปลุกกระแสแบนสินค้า แม้จะมีบางความเห็นที่มองว่า Converse ไม่ได้ตั้งใจให้ภาพออกมาเป็นแบบนั้นก็ตาม
ขณะที่ ลี เมอร์ริตต์ (Lee Merritt) ทนายความด้านสิทธิพลเมืองในรัฐเท็กซัส ซึ่งเคยทำคดีให้ครอบครัวของ อาหมัด อาร์เบอรี ชายผิวดำที่ถูกกลุ่มชายผิวขาว 3 คนไล่ตามและยิงเสียชีวิตขณะวิ่งออกกำลังกายในรัฐจอร์เจียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมแสดงความเห็นว่า คำขอโทษของ Converse ไม่สามารถลบล้างความจริงที่ว่า โฆษณาชิ้นนี้เล็ดลอดผ่านด่านตรวจสอบของทีมกฎหมาย ทีมการตลาด และผู้บริหารในทุกขั้นตอนมาได้อย่างไร
ความผิดพลาดทำนองนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในวงการค้าปลีกและแฟชั่น เมื่อเดือนที่แล้ว ห้างใหญ่อย่าง Target เพิ่งเรียกคืนชุดฮาโลวีนสำหรับเด็กออกจากชั้นวาง พร้อมออกมาขอโทษสังคมหลังโดนกระแสต่อต้านว่าชุดดังกล่าวมีลักษณะล้อเลียนคนผิวดำ (Racist minstrel caricatures)
ขณะเดียวกัน ทรอย คาร์เตอร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตจากรัฐลุยเซียนา ออกแถลงการณ์ระบุว่าโฆษณาชิ้นนี้ไม่มีความสร้างสรรค์หรือความเป็นศิลปะ ความเจ็บปวดของคนผิวดำไม่ใช่เครื่องมือทางการตลาด การรุมประชาทัณฑ์ไม่ใช่คอนเซปต์งานครีเอทีฟ และกลุ่ม KKK ก็ไม่ใช่ความสวยงาม
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