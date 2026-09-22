ชาวบ้านแจ้ง ได้กลิ่นแก๊สฟุ้งออกจากถนน จนท.รุดตรวจสอบ เจอขยะทับถมอยู่ใต้ท่อน้ำ
ชาวบ้านแจ้ง ได้กลิ่นแก๊สฟุ้งออกจากผิวถนน บริเวณแยกประชาเกษม เจ้าหน้าที่รุดตรวจสอบพบ เจอขยะทับถมอยู่ใต้ท่อน้ำ
22 กันยายน 2569 เวลา 09.44 น. เพจเฟซบุ๊ก JS100 Radio รายงานว่าได้รับแจ้งจากประชาชนว่าได้กลิ่นแก๊สรั่วไหล บริเวณแยกประชาเกษม ถนนกรุงเกษม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หลังได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง ร่วมกับสำนักงานโยธาเขต เดินทางไปยังที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบ พบว่าเป็นกลิ่นแก๊สที่ออกมาจากบริเวณพื้นผิวถนน ขณะนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ
ต่อมาเวลา 10.17 น. ได้รับแจ้งเพิ่มเติมว่ายังคงมีกลิ่นแก๊สออกจากบริเวณพื้นผิวถนนอย่างต่อเนื่อง ขณะนั้นอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตพื้นที่เข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ จากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุมาจากการทับถมของเศษขยะภายในท่อใต้พื้นผิวถนน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่โยธาและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานประปา เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อเนื่อง
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