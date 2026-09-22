สส.กล้าธรรม แย้ง ค้านแบบมีศักดิ์ศรีและอย่างมีเหตุผล ไม่จับประชาชนเป็นตัวประกัน
สส.กล้าธรรม แย้ง ค้านแบบมีศักดิ์ศรีและอย่างมีเหตุผล ไม่จับประชาชนเป็นตัวประกัน หลังถูก พริษฐ์ ปรับพ้นวิปฝ่ายค้าน ท่ามกลางกระแสกล้าธรรมร่วมรัฐบาล
จากกรณีที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.พรรคประชาชน ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน แจ้งปรับ “พรรคกล้าธรรม” พ้นฝ่ายค้าน หลังโหวตสวนเห็นชอบ พ.ร.บ.งบประมาณ 2570 ท่ามกลางกระแสข่าวจ่อร่วมฝั่งรัฐบาล ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นาย ปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร สส.นครนายก ในฐานะกรรมการวิปฝ่ายค้านในสัดส่วนของ พรรคกล้าธรรม โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ค้านแบบมีศักดิ์ศรี ค้านแบบมีเหตุมีผล !
พวกเรากล้าธรรมทำงานให้ความร่วมกับมือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านมาโดยตลอด ซึ่งเรามีจุดยืนที่แน่วแน่ในการทำงานอยู่ภายใต้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ถามถึงพรบ.งบประมาณที่เราโหวตเห็นชอบตามที่ท่านประธานวิปฝ่ายค้านกล่าว เราขอถามกลับถ้างบประมาณฉบับนี้ไม่ผ่านพี่น้องประชาชนจะอยู่อย่างไร สถานการณ์แบบนี้ยังแย่ไม่พออีกหรือ ?
เราเป็นฝ่ายไหนไม่สำคัญ สำคัญที่เราคิดถึงพี่น้องประชาชนกันแค่ไหน ไม่ใช่ค้านแบบหัวชนฝาแล้วเอาพี่น้องประชาชนมาเป็นตัวประกันแบบนี้พวกเรากล้าธรรมไม่เอาด้วยแน่นอน ! อย่าดราม่าในคราบน้ำตาพี่น้องประชาชน ผมว่าพวกคุณเล่นเกมส์การเมืองเยอะเกินไปครับ !!
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