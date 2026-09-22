สส.กล้าธรรม แย้ง ค้านแบบมีศักดิ์ศรีและอย่างมีเหตุผล ไม่จับประชาชนเป็นตัวประกัน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 11:42 น.

สส.กล้าธรรม แย้ง ค้านแบบมีศักดิ์ศรีและอย่างมีเหตุผล ไม่จับประชาชนเป็นตัวประกัน หลังถูก พริษฐ์ ปรับพ้นวิปฝ่ายค้าน ท่ามกลางกระแสกล้าธรรมร่วมรัฐบาล

จากกรณีที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.พรรคประชาชน ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน แจ้งปรับ “พรรคกล้าธรรม” พ้นฝ่ายค้าน หลังโหวตสวนเห็นชอบ พ.ร.บ.งบประมาณ 2570 ท่ามกลางกระแสข่าวจ่อร่วมฝั่งรัฐบาล ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด นาย ปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร สส.นครนายก ในฐานะกรรมการวิปฝ่ายค้านในสัดส่วนของ พรรคกล้าธรรม โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ค้านแบบมีศักดิ์ศรี ค้านแบบมีเหตุมีผล !

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พวกเรากล้าธรรมทำงานให้ความร่วมกับมือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านมาโดยตลอด ซึ่งเรามีจุดยืนที่แน่วแน่ในการทำงานอยู่ภายใต้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ถามถึงพรบ.งบประมาณที่เราโหวตเห็นชอบตามที่ท่านประธานวิปฝ่ายค้านกล่าว เราขอถามกลับถ้างบประมาณฉบับนี้ไม่ผ่านพี่น้องประชาชนจะอยู่อย่างไร สถานการณ์แบบนี้ยังแย่ไม่พออีกหรือ ?

เราเป็นฝ่ายไหนไม่สำคัญ สำคัญที่เราคิดถึงพี่น้องประชาชนกันแค่ไหน ไม่ใช่ค้านแบบหัวชนฝาแล้วเอาพี่น้องประชาชนมาเป็นตัวประกันแบบนี้พวกเรากล้าธรรมไม่เอาด้วยแน่นอน ! อย่าดราม่าในคราบน้ำตาพี่น้องประชาชน ผมว่าพวกคุณเล่นเกมส์การเมืองเยอะเกินไปครับ !!

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 11:42 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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