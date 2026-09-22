งานศพยังไม่เว้น! ศาลสั่งขังหนุ่ม 20 ปี พยายามข่มขืนเด็ก 12 ขวบ ขึ้นบัญชีภัยสังคม
ศาลเพรสตันคราวน์คอร์ตสั่งขัง ไคล์ ไทสัน หนุ่มวัย 20 ปี รวมโทษ 9 ปี ฐานพยายามข่มขืนเด็กหญิง 12 ปีในงานรวมตัวหลังพิธีศพ พร้อมสั่งขึ้นทะเบียนผู้กระทำผิดทางเพศตลอดชีวิต
เหตุเกิดในเดือนพฤษภาคม 2565 ระหว่างงานรวมตัวหลังพิธีศพที่เมืองเพรสตัน ขณะนั้นไทสันอายุ 17 ปี ส่วนผู้เสียหายอายุ 12 ปี และเป็นคนที่เขารู้จัก ตำรวจแลงคาเชียร์ระบุว่าเหตุการณ์ส่งผลต่อผู้เสียหายอย่างต่อเนื่อง
คดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลในเดือนมิถุนายน 2569 ก่อนคณะลูกขุนจะตัดสินว่าไทสันมีความผิดทั้งข้อหาพยายามข่มขืนเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี และล่วงละเมิดทางเพศ
ไทสัน ซึ่งเคยอาศัยอยู่ที่ถนนฮิลไซด์ เครสเซนต์ เมืองชอร์ลีย์ ถูกนำตัวขึ้นรับฟังคำพิพากษาที่ศาลเพรสตันคราวน์คอร์ตเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569 ข้อมูลตารางศาลระบุชื่อของเขาอยู่ในบัญชีพิจารณาคดีของศาลในวันเดียวกัน
นอกจากโทษจำคุก 6 ปี และการควบคุมหลังพ้นเรือนจำอีก 3 ปี ศาลยังสั่งให้ไทสันขึ้นทะเบียนผู้กระทำความผิดทางเพศตลอดชีวิต พร้อมออกคำสั่งป้องกันอันตรายทางเพศเป็นเวลา 15 ปี
ระหว่างการพิจารณาโทษ ศาลได้รับฟังคำแถลงผลกระทบจากผู้เสียหาย เธอระบุว่าเหตุการณ์ส่งผลต่อสุขภาพจิตอย่างรุนแรง ทำให้เกิดความวิตกกังวลจนไม่สามารถไปโรงเรียนได้ และต้องหยุดเรียนในเวลาต่อมา
ผู้เสียหายยังเล่าว่า ขณะที่เด็กคนอื่นในวัยเดียวกันยังได้เรียนหนังสือและใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นตามปกติ เธอต้องรับมือกับผลจากเหตุการณ์ รวมถึงความกดดันจากการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งทำให้ต้องย้อนกลับไปพูดถึงประสบการณ์ที่สร้างความเจ็บปวดอีกครั้ง
นิกกี ฮอตัน เจ้าหน้าที่สืบสวนของตำรวจแลงคาเชียร์ ระบุหลังศาลมีคำพิพากษาว่า ผู้เสียหายต้องเผชิญกับเหตุการณ์รุนแรงตั้งแต่อายุยังน้อย พร้อมหวังว่าการตัดสินคดีจะช่วยให้เธอรู้สึกว่าได้รับความยุติธรรม
ตำรวจแลงคาเชียร์ขอให้ผู้ที่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศแจ้งเจ้าหน้าที่ โดยระบุว่าจะรับฟัง ให้ความช่วยเหลือ และสอบสวนเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
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