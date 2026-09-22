ดราม่า! ไรเดอร์รับลูกค้าผิด ทิ้งหนุ่มออทิสติกไว้ข้างทาง พ่อแม่ใจจะขาด วินาทีกู้ภัยติดต่อเจอตัว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 11:50 น.
ดราม่า! ไรเดอร์รับลูกค้าผิด ทิ้งหนุ่มออทิสติกไว้ข้างทาง พ่อแม่ใจจะขาด วินาทีกู้ภัยติดต่อเจอตัว

ดราม่า! ไรเดอร์รับลูกค้าผิด ทิ้งหนุ่มออทิสติก วัย 18 ปีไว้ข้างทาง พ่อแม่แทบขาดใจ วินาทีจนท.กู้ภัยโทรติดต่อเจอตัว

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา โพสต์ภาพขณะเข้าช่วยเหลือชายวัยรุ่นออทิสติก อายุประมาณ 18 ปี พร้อมระบุข้อความว่า “บางทีก็อยากจะถาม ไรเดอร์ที่รับน้องขึ้นรถมา ถ้าออกมาแล้วรู้ว่าน้องมันไม่ปกติ พูดก็ไม่ได้ ทำไมไม่กลับไปส่งที่เดิม ปล่อยมันทิ้งไว้กลางทาง แล้วมันจะกลับบ้านยังไง โชคดีที่มาเจอกู้ภัยฯรู้สึกว่าผิดสังเกต เห็นเดินวนไปวนมาเลยเรียกถาม คุยไม่รู้เรื่อง ดีที่มีโทรศัพท์ติดตัวมา เลยหาเบอร์แม่ได้ คุณใจดำจัง” โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 20 ก.ย. 69 ที่ผ่านมา

เพจ ที่นี่ พัทยา ระบุว่า ทางผู้สื่อข่าว ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิด และได้พูดคุยกับ นายประวิทย์ บุญมาฉาย หัวหน้ากู้ภัย ประจำจุดชัยพฤกษ์ ของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา โดยให้ข้อมูลในเบื้องต้นว่า

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“ช่วงค่ำของวานนี้ ( 20 กันยายน 2569 ) ขณะที่ตน กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อยู่ที่จุดกู้ภัยชัยพฤกษ์ ริมถนนสุขุมวิท หน้าห้างโลตัส สาขาพัทยาใต้ ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ปรากฏว่าได้มีชายวัยรุ่น เดินวนเวียนอยู่ที่บริเวณหน้าจุดกู้ภัย ในลักษณะมีอาการวิตกกังวล จึงตัดสินใจเข้าไปสอบถาม แต่ปรากฏว่ากลับคุยไม่รู้เรื่อง เนื่องจากวัยรุ่นดังกล่าวพูดไม่ได้และมีอาการคล้ายกับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางสมอง

จากนั้นจึงพยายามสื่อสารทุกรูปแบบ แต่ชายวัยรุ่นรายนี้ เอาแต่ชี้ไม้ชี้มือ นำกระดาษมาให้เขียน ก็วาดเป็นรูปวงกลมอยู่ตลอดเวลา แต่มีจังหวะหนึ่งหันไปเห็นว่ามีโทรศัพท์มือถือติดตัวมาด้วย จึงตัดสินใจค้นหาเบอร์โทรศัพท์ สุดท้ายก็ไปเจอเบอร์แม่ จึงรีบโทรศัพท์ประสานหาแม่น้องทันที ซึ่งนาทีที่แม่รับสาย รู้ได้เลยว่าแม่ดีใจมาก โดยบอกว่า ‘พ่อกำลังออกตามหาอยู่’

จากนั้นไม่นานพ่อก็รีบเดินทางมารับ โดยให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า น้องนั่งรถซ้อนท้าย รถจักรยานยนต์ คาดว่าน่าจะเป็นคนขี่รถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชั่น พอทราบข้อมูลในเบื้องต้นก็รู้สึกว่า พฤติกรรมของไรเดอร์รายนี้แย่มาก ไม่ควรทำแบบนี้กับเด็กพิเศษ ความผิดปกติทางสมอง แต่กลับนำมาปล่อยทิ้ง แล้วเด็กจะกลับบ้านอย่างไรแล้วไปนอนที่ไหน โชคดีที่ตนมาเจอก่อน จึงได้ช่วยเหลือ ส่งกลับไปหาครอบครัวได้อย่างปลอดภัย”

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ต่อมา ทีมข่าวพยายามลงพื้นที่หาข้อมูลเพิ่มเติมจนทราบว่า เด็กพิเศษรายนี้ขึ้นนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ คาดว่าเป็นไรเดอร์ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชั่น ออกมาจากคอนโดแห่งหนึ่ง ภายในซอยเขาตาโล ห่างจากตู้กู้ภัยจุดที่พบน้องประมาณ 1-2 กม. โดย นายเอ็ม นามสมมติ อายุ 45 ปี พนักงานรักษาความปลอดภัยของคอนโดดังกล่าวให้ข้อมูลว่า

“เมื่อช่วงประมาณ 6 โมงเย็น มีรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชั่น มาจอดรอรับลูกค้าอยู่ที่บริเวณตึกซี แต่พอเด็กพิเศษรายนี้เดินลงมาจากห้องพักแล้วเดินวนไปวนมา จากนั้นก็เดินไปขึ้นนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของไรเดอร์คันดังกล่าว ก่อนจะพากันขี่รถจักรยานยนต์ออกจากคอนโดไป ซึ่งตอนนั้นตนเองรู้สึกแปลกใจ ประกอบกับพ่อแม่เด็ก เคยมาฝากให้ตนช่วยสังเกตเวลาน้องเดินไปไหนมาไหน จึงรีบโทรศัพท์ไปสอบถามผู้เป็นแม่ว่า ‘ให้ใครมารับน้องไปไหนหรือไม่’

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พอแม่ของน้องบอกว่าไม่ได้ให้ใครมารับ ตอนนั้นช็อกมากจึงรีบบอกแม่น้องให้รีบออกตามหา เพราะกลัวว่าน้องจะได้รับอันตราย จนกระทั่ง 2 ชั่วโมงผ่านไป พ่อของน้องพากลับมาที่คอนโดได้อย่างปลอดภัย ตอนนั้นรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากน้องเป็นอะไรไป ตนเองคงรู้สึกผิดไปด้วย”

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ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับ นางสาวจอย (นามสมมติ) อายุ 47 ปี ผู้เป็นแม่ของเด็กพิเศษรายนี้ เปิดใจกับทีมข่าวว่า “ลูกชาย อายุ 18 ปี เป็นเด็กพิการมีความผิดปกติและพัฒนาการทางสมองตั้งแต่แรกเกิด (ออทิสติก) ตอนแรกที่รู้ว่าน้องนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ออกจากคอนโดไป ตอนนั้นรู้สึกตกใจมากทำอะไรไม่ถูกจึงพยายามประสานไปยังเพจค่ายแอปพลิเคชั่นไรเดอร์ต่าง ๆ ให้ช่วยติดตามน้อง เพราะกลัวว่าน้องจะหายไป เนื่องจากน้องมีความผิดปกติทางสมองและพูดจาไม่ค่อยได้ ดยน้องจะพูดได้เพียงแค่ไม่กี่คำ แต่นาทีที่รู้ว่ากู้ภัยช่วยน้องไว้ได้รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก และ ต้องขอขอบคุณที่ช่วยน้อง จนพากลับบ้านได้อย่างปลอดภัย

ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นตนไม่ได้ติดใจเอาเรื่องกับไรเดอร์รายนี้ โดยสันนิษฐานว่า ไรเดอร์น่าจะมาจอดรอรับลูกค้าที่คอนโด แต่กลับรับลูกค้าผิดคน โดยความไม่รู้เรื่องของน้องน่าจะขึ้นไปนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ จนไรเดอร์เข้าใจผิดว่าเป็นลูกค้าที่ตัวเองมาจอดรอรับ ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ออกจากคอนโดไป

พร้อมทั้งอยากจะฝากเตือนกลุ่มไรเดอร์ หากรับลูกค้าที่มีความผิดปกติทางร่างกายหรือทางสมอง หากสื่อสารไม่เข้าใจ ก็ควรให้พากลับมาที่เดิมไม่ใช่นำไปปล่อยทิ้งไว้ข้างถนน โชคดีที่นำไปปล่อยใกล้กับตู้กู้ภัย แต่หากนำไปปล่อยข้างถนนหรือทางรถไฟน้องอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้

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อีกทั้งยอมรับว่าเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวกับน้องมาแล้วหนึ่งครั้ง ซึ่งในครั้งนั้นรถแท็กซี่นำน้องไปปล่อยทิ้งที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง แต่สุดท้ายรถแท็กซี่ก็พาน้องกลับมาส่งที่คอนโดได้อย่างปลอดภัย ซึ่งทางตนและครอบครัวก็ให้เงินตอบแทนค่าสินน้ำใจให้กับแท็กซี่รายนี้ไป”

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อ้างอิงจาก : FB ที่นี่ พัทยา

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 11:50 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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