หมอลิลลี่ ช็อก ตรวจเจอมะเร็งเต้านม ไร้สัญญาณเตือน ไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหน
หมอลิลลี่ เจ้าของเพจความสุขของลิลลี่ lilyvaranya ตรวจพบมะเร็งเต้านมในวัย 32 ปี ทั้งที่ไม่มีอาการเตือนหรือปัจจัยเสี่ยงมาก่อน ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหน
ชาวเน็ตส่งกำลังใจล้นหลาม กรณี “หมอลิลลี่” แพทย์หญิงวรัญญา งานทวี วัย 32 ปี เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก ความสุขของลิลลี่ lilyvaranya ที่มีผู้ติดตามกว่า 1.6 แสนคน แจ้งข่าวหลังตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมโดยบังเอิญ เจ้าตัวโพสต์ระบายความในใจว่า “ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิต อายุ 32 ปี ตรวจเจอมะเร็งเต้านม ไม่รู้จะมีชีวิตได้อีกนานแค่ไหน” พร้อมเล่าย้อนถึงสิ่งที่ได้ทำสำเร็จแล้วในช่วงวัย 32 ปี 4 เดือน ว่าตนเองได้ทำตามความฝันหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
- เรียนจบเป็นแพทย์ตอนอายุ 24 ปี
- แต่งงานตอนอายุ 30 ปี
- มีลูกสาวตอนอายุ 31 ปี ซึ่งปัจจุบันลูกสาวเพิ่งอายุครบ 1 ขวบไปไม่ถึงเดือน
ล่าสุดกลับตรวจพบมะเร็งเต้านมโดยบังเอิญ ทั้งที่คลำไม่พบก้อนเนื้อใด ๆ และไม่มีปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) มาก่อนเลย
หลังแฟนเพจทราบข่าวต่างคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณหมออมากมาย หลายคนเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างความหวัง เช่น ผู้ป่วยมะเร็งที่ตรวจเจอโดยบังเอิญเช่นกันและผ่านมาได้ถึง 7 ปีแล้ว พร้อมบอกว่าคุณหมอรู้จักอาจารย์แพทย์เก่ง ๆ ย่อมมีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุด ขอให้อย่ากลัว
บางคอมเมนต์ระบุว่า การตรวจพบไวและจัดการไวจะช่วยให้หายได้แน่นอน นอกจากนี้ยังมีข้อความให้กำลังใจว่า มะเร็งเข้ามาเพื่อให้เราวางแผนชีวิตและเห็นคุณค่าของรอยยิ้มคนรอบข้าง ทุกวันคืนที่ได้ใช้ชีวิตจะมีคุณค่ามากขึ้น และครอบครัวคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราพยายามสู้ต่อ
สำหรับประวัติของ แพทย์หญิงวรัญญา งานทวี หรือ หมอลิลลี่ จบการศึกษาระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ก่อนไปศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่ Southland Girls High School ประเทศนิวซีแลนด์ จากนั้นกลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ใครที่อยากส่งกำลังใจหรือติดตามเรื่องราวของคุณหมอ สามารถเข้าไปคอมเมนต์และติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊ก ความสุขของลิลลี่ lilyvaranya, อินสตาแกรม lilyvaranya และ TikTok lilyvaranya
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมอเจด เตือน 7 สัญญาณอันตราย แม้คลำไม่เจอก้อน อาจเสี่ยงเป็น “มะเร็งเต้านม”
- ส่งกำลังใจ! นักร้องสาวเวทีดัง ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะ 3 วอนอุดหนุนสินค้าช่วยค่ารักษา
- ซาบีดา เล่านาทีป่วยมะเร็งเต้านม ผ่าตัดด่วน โชว์สปิริตพัก 2 วัน ลุยงานต่อเพื่อบ้านเมือง