ด่วน! เรือประมงจมทะเล ช่วยเหลือแล้ว 13 คน ยังไม่ทราบชะตากรรมอีก 7 ราย
เรือประมงจมทะเล ห่างจากบริเวณช่องแสมสาร 4 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแล้ว 13 คน ยังไม่ทราบชะตากรรมอีก 7 ราย
เจ้าหน้าที่ได้รับรายงาน ว่ามีเรือประมงลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุถูกพายุและคลื่นลมซัดจมลงในทะเล ห่างจากบริเวณช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ไปประมาณ 4 ชั่วโมง
จากการตรวจสอบทำให้ว่าบนเรือมีลูกเรือประมาณ 20 คน ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือปลอดภัยแล้วประมาณ 13 ราย แต่ยังมีรายงานผู้สูญหายจมหายไปกับกระแสน้ำและสูญหายอีก 7 ราย
เบื้องต้น ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ พร้อมด้วยพี่น้องเครือข่ายชาวประมงในพื้นที่ช่องแสมสารและใกล้เคียง ได้ระดมกำลังเรือออกค้นหาและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแข่งกับเวลาท่ามกลางคลื่นลมแรง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายเรือกลับเข้าฝั่ง
หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เร่งหาเรือประมง “โชคกัญญา” ขาดการติดต่อตั้งแต่ 28 มิ.ย. ไม่ทราบชะตากรรมคนบนเรือ 5 ชีวิต
- นทท.ดับ 1 ราย! สปีดโบ๊ตพุ่งชนเรือประมงใกล้เกาะพีพี เจ็บระนาว 22 ชีวิต
- ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน